Pensão Amor: Descubra el hotel más sorprendente de Lisboa

(Información remitida por la empresa firmante)

Un hotel de 22 habitaciones inspirado en los personajes y la vida nocturna de la zona portuaria de Lisboa

LISBOA, Portugal, 30 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- En las plantas superiores de Pensão Amor, en Cais do Sodré (Lisboa), Madam's Lodge transforma el pasado transgresor del edificio en un refugio diseñado para parejas. Sus 22 habitaciones, cada una con su propia ambientación, carácter e historia, invitan a los huéspedes a disfrutar de una estancia llena de romanticismo y fantasía.

Pensão Amor – Madam's Lodge hace algo más que compartir la misma dirección: perpetúa el legado de uno de los locales de ocio nocturno más emblemáticos de Lisboa. Pensão Amor, que celebrará su 15º aniversario en noviembre de 2026, se ha convertido en una visita obligada en Cais do Sodré.

En las zonas de bar de Pensão Amor, una decoración audaz sirve de escenario para la música, las fiestas temáticas, la poesía y el teatro, evocando el ambiente del barrio portuario de Lisboa donde antaño se mezclaban marineros, escritores, cantantes de fado, artistas y espías.

Donde la noche de Lisboa continúa en la planta superior

En 2023, con la apertura de Pensão Amor – Madam's Lodge, ese espíritu se extendió a las plantas superiores del edificio de la Rua Nova do Carvalho, conocida hoy internacionalmente como Pink Street.

La velada puede comenzar en los salones de Pensão Amor, entre cócteles, música y eventos culturales, y continuar unas plantas más arriba, en una de sus 22 habitaciones. El bar y el alojamiento son dos facetas de un mismo proyecto, lo que permite a los huéspedes pasar de la energía de la vida nocturna de Lisboa a un ambiente más privado e íntimo sin salir del edificio.

"Pensão Amor se ha convertido en parte de la identidad de Cais do Sodré y de la vida nocturna de Lisboa. Desde el principio, el objetivo fue crear algo nuevo sin borrar la memoria del lugar, reviviendo el espíritu de un barrio profundamente vinculado al puerto y a la vida nocturna. Con Pensão Amor – Madam's Lodge, quisimos mantener vivo ese espíritu y transformar el pasado del edificio en una experiencia que nuestros visitantes pudieran disfrutar", explicó Joana Gomes, gestora de proyectos de hostelería en Mainside Investments.

22 habitaciones, 22 historias por descubrir

El concepto nace de la historia de estas plantas, pero el esfuerzo por preservarla fue mucho más allá de la mera decoración. El proyecto conllevó una labor de investigación archivística y museológica, así como la recopilación de elementos históricos vinculados al edificio y al barrio.

La creación de las 22 narrativas corrió a cargo del director y guionista Roger Mor, quien ideó una historia específica para cada habitación, transformando documentos, objetos, mensajes, personajes y referencias históricas en pistas que los huéspedes pueden descubrir durante su estancia.

No hay dos habitaciones iguales. Cada puerta revela un personaje y una historia. En lugar de describir los relatos, el hotel invita a los huéspedes a imaginar quién pudo haber habitado cada espacio. Unos detalles cuidadosamente pensados para fomentar el descubrimiento, la intimidad y la diversión en pareja completan la experiencia.

La vertiente artística se extiende a una colaboración con el reconocido ilustrador portugués Nuno Saraiva, responsable del diseño de los personajes y de las intervenciones en distintas zonas del edificio. La ilustración, el diseño de interiores y los elementos históricos convergen para crear un universo que oscila entre la realidad y la ficción.

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