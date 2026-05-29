PeproMene Bio anuncia una presentación oral en EHA 2026 donde destacará el PMB-CT01 en linfomas de células B

(Información remitida por la empresa firmante)

- PeproMene Bio anuncia una presentación oral en EHA 2026 donde destacará la seguridad favorable y las respuestas duraderas con PMB-CT01 (terapia con células T CAR BAFF-R) en linfomas de células B, incluso después de un fracaso previo de la terapia con células T CAR CD19

IRVINE, California, 29 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- PeproMene Bio, Inc. anunció hoy que los datos clínicos actualizados de su estudio de fase 1 en curso que evalúa PMB-CT01, una terapia experimental con células T CAR dirigida al receptor del factor activador de células B (BAFF-R), han sido seleccionados para una presentación oral en el Congreso de 2026 de la Asociación Europea de Hematología (EHA).

Esta presentación destacará los resultados de la fase de escalada de dosis completada del estudio en linfoma no Hodgkin de células B (LNH-B) recidivante/refractario, incluidos los pacientes cuyo cáncer ha progresado tras la terapia estándar con células T CAR dirigidas a CD19 (NCT05370430).

Entre los nueve pacientes tratados en esta fase, PMB-CT01 demostró un perfil de seguridad prometedor, sin toxicidades limitantes de la dosis, sin síndrome de liberación de citoquinas (SLC) de grado >1 y sin síndrome de neurotoxicidad asociado a células efectoras inmunitarias (SNIA) de grado >1. Siete de los nueve pacientes (78%) lograron una respuesta completa (RC). En el último punto de corte de datos, no se habían producido recaídas y todas las respuestas se mantenían, con la respuesta más prolongada superando los 3 años. Los pacientes que respondieron también alcanzaron un estado negativo de enfermedad residual mínima (ERM), lo que indica remisiones profundas sin células cancerosas residuales detectables.

Basándose en estos resultados, el ensayo está reclutando activamente pacientes para cohortes de expansión de linfoma de células del manto, linfoma de células B grandes y linfoma folicular (LF). Es importante destacar que el primer paciente tratado en esta fase de expansión —un paciente con LF transformado (LFt) que había progresado tras la terapia con células T CAR CD19— logró una remisión completa en su primera evaluación de la enfermedad. El LFt es una forma agresiva de linfoma con opciones de tratamiento establecidas limitadas.

"Cuando el cáncer progresa tras la terapia con células T CAR CD19, los pacientes se enfrentan a una importante necesidad médica no cubierta, con opciones de tratamiento muy limitadas", afirmó Larry W. Kwak, M.D., Ph.D., fundador científico de PeproMene Bio. "Estas respuestas completas duraderas validan clínicamente a BAFF-R como una nueva diana terapéutica, mientras que el perfil de seguridad favorable observado hasta la fecha podría respaldar su uso futuro en entornos oncológicos ambulatorios comunitarios y su posterior exploración en enfermedades autoinmunes refractarias".

Detalles de la presentación

Título del resumen: Respuestas duraderas y seguridad favorable de las células T CAR BAFF-R (PMB-CT01) en pacientes con linfomas de células B recidivantes/refractarios con fracaso terapéutico previo dirigido a CD19 o enfermedad CD19 negativa.

Resumen: EHA-1611 S287

Fecha/hora: 14 de junio, 11:00 AM - 12:15 AM CEST

Presentador: Larry W. Kwak, M.D., Ph.D.

Acerca de PMB-CT01

PMB-CT01 es una terapia de células T CAR autólogas dirigida a BAFF-R, la primera de su clase, que se está evaluando en ensayos de fase 1 en curso para linfoma no Hodgkin de células B recidivante/refractario y leucemia linfoblástica aguda de células B recidivante/refractaria. BAFF-R se expresa casi exclusivamente en las células B y es esencial para la supervivencia de estas células, lo que reduce la probabilidad de escape por pérdida de antígeno.

Acerca de PeproMene Bio

PeproMene Bio, Inc. es una empresa de biotecnología en fase clínica con sede en Irvine, California, que desarrolla terapias innovadoras para el tratamiento del cáncer y los trastornos inmunitarios. Para obtener más información, póngase en contacto con Hazel Cheng, Ph.D., directora de operaciones de PeproMene Bio, Inc., en Hazel.Cheng@pepromenebio.com o visite https://pepromenebio.com/.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas sujetas a riesgos e incertidumbres, incluidos los riesgos relacionados con el desarrollo clínico, los resultados regulatorios, el potencial terapéutico y la comercialización. PeproMene Bio, Inc. no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas, salvo que la ley lo exija.

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