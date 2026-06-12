(Información remitida por la empresa firmante)

Pepsi Global lanza Pepsi "House of Treats", una nueva plataforma de bebidas experienciales para disfrutar fuera de casa

DUBLÍN, 12 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Pepsi Global ha lanzado Pepsi "House of Treats", una nueva plataforma de bebidas artesanales diseñada para ofrecer experiencias únicas en los principales canales de consumo fuera del hogar este año. Aprovechando la demanda de los consumidores por la personalización de bebidas, la exploración de sabores y la "economía de los placeres", la plataforma ofrece bebidas multisensoriales exclusivamente a través de socios selectos de entretenimiento y hostelería de PepsiCo.

Al llevar estas experiencias a cines, estadios, restaurantes y eventos en vivo, Pepsi "House of Treats" está diseñada para una personalización sencilla a gran escala y para ofrecer un servicio rápido y una integración perfecta en las operaciones existentes. Como pilar fundamental de la estrategia de PepsiCo para una experiencia significativa en alimentos y bebidas, permite que establecimientos de gran afluencia, como estadios deportivos, cadenas de restaurantes y teatros, sirvan bebidas visualmente atractivas sin comprometer el sabor ni la eficiencia operativa, a la vez que mejora la interacción de los aficionados con el entretenimiento en vivo, desde deportes hasta música, y refleja un cambio cultural más amplio hacia un consumo centrado en la experiencia.

La plataforma lanzó su primera experiencia a principios de este mes en el Reino Unido, en un evento de Pepsi MAX™ SXSW London. Está previsto que se lance en otros mercados a finales de este año, como Polonia, Rumanía y la República Checa, además de expandirse a otros establecimientos del Reino Unido y locales de PepsiCo.

"El papel de las bebidas está evolucionando, pasando de ser un simple refrigerio funcional a una experiencia mucho más enriquecedora y culturalmente relevante", afirmó Eugene Willemsen, consejero delegado de International Beverages, PepsiCo. "Los consumidores buscan cada vez más experiencias personalizadas y sofisticadas que sean memorables y dignas de compartir. Pepsi 'House of Treats' está diseñado para responder a esta necesidad. Al integrar sabor, personalización y nuestra amplia cartera en una única plataforma escalable para entornos fuera del hogar, ofrece a nuestros socios una manera sencilla de impulsar el crecimiento premium y la eficiencia operativa, a la vez que brindan experiencias excepcionales que fomentan una mayor interacción y la fidelización de los clientes".

Pepsi 'House of Treats' comenzará a implementarse a partir de junio de 2026, presentando un menú diverso de bebidas artesanales con distintos perfiles de sabor, desde deliciosas y refrescantes hasta sensoriales e innovadoras, incluyendo combinaciones inesperadas como un toque de especias.

Acerca de PepsiCo

Los productos de PepsiCo son consumidos por más de mil millones de personas al día en más de 200 países y territorios alrededor del mundo. En 2025, PepsiCo generó casi 94.000 millones de dólares en ingresos netos, impulsados por una cartera complementaria de bebidas y alimentos prácticos que incluye Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker y SodaStream. La cartera de productos de PepsiCo abarca una amplia gama de alimentos y bebidas, incluyendo muchas marcas icónicas que generan más de mil millones de dólares cada una en ventas minoristas anuales estimadas.

La visión que guía a PepsiCo es ser el líder mundial en bebidas y alimentos prácticos, triunfando con pep+ (PepsiCo Positive). pep+ es nuestra transformación estratégica integral que sitúa la sostenibilidad en el centro de nuestra estrategia empresarial, buscando impulsar el crecimiento y construir un futuro más sólido y resiliente para PepsiCo y las comunidades donde operamos. Para obtener más información, visite www.pepsico.com, y síganos en X (Twitter), Instagram, Facebook y LinkedIn @PepsiCo

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