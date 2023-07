PEPSICO® FORJA UNA ALIANZA MUNDIAL CON EA SPORTS PARA OFRECER UN FUTURO DEPORTIVO CENTRADO EN EL AFICIONADO

PEPSICO FORGES GLOBAL PARTNERSHIP WITH EA SPORTS FC TO HELP DELIVER FAN-FIRST FUTURE OF FOOTBALL

PEPSICO FORGES GLOBAL PARTNERSHIP WITH EA SPORTS FC TO HELP DELIVER FAN-FIRST FUTURE OF FOOTBALL - PEPSICO/PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

LA ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA HARÁ QUE LAS PRINCIPALES MARCAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PEPSI, GATORADE Y LAY'S COLABOREN CON EA SPORTS PARA OFRECER EXPERIENCIAS DE ENTRETENIMIENTO EN TORNO AL NUEVO JUEGO EA SPORTS FC.

NUEVA YORK, 11 de julio de 2023/PRNewswire/ -- PepsiCo Inc. ha anunciado una nueva asociación global de varios años con EA Sports que convierte a tres de sus marcas insignia, Pepsi, Gatorade y Lay's, en nuevos orgullosos socios del esperado video juego de fútbol, EA FC.

A través de esta asociación, que nace de la ambición mutua de dar forma al futuro del fútbol, PepsiCo se enorgullece de respaldar y apoyar a EA Sports. El acuerdo estratégico permitirá a ambas partes colaborar para ofrecer experiencias de juego divertidas para los aficionados al fútbol, y permite a PepsiCo desarrollar aún más su patrimonio dentro del espacio de entretenimiento en el fútbol como estrategia comercial general para ofrecer experiencias atractivas a los aficionados que unan el mundo del fútbol, la música y los video juegos.

Como parte de la asociación, la marca Pepsi trabajará con los embajadores globales Vini Jr (Brasil y Real Madrid) y Leah Williamson (Inglaterra y Arsenal) para promover una serie de actividades especiales en todo el mundo. Estas incluirán colaboraciones de entretenimiento, integraciones en el videojuego y promociones en los envases que darán a los aficionados acceso a experiencias exclusivas y recompensas que nadie querrá perderse. La asociación también proporcionará una plataforma para impulsar las iniciativas existentes de PepsiCo, fomentando la participación en el fútbol y la igualdad de género en el deporte.

Adam Warner, Jefe de Deportes y Asociaciones Globales de PepsiCo, explicó: «EA Sports es una marca icónica en el mundo del fútbol y ha revolucionado el compromiso de los aficionados con el deporte. Gracias al historial de PepsiCo y a su amplia participación en el mundo del fútbol y del entretenimiento, nuestras marcas están en una posición única para ampliar los límites de la afición futbolística. Esta asociación nos permite llegar a los aficionados del fútbol y a las comunidades de todo el mundo, y brindarles experiencias que mejoren su conexión con el deporte.»

David Jackson, Vicepresidente de Marca de EA Sports FC, añadió: «Durante años, las marcas de PepsiCo han ofrecido momentos y experiencias inolvidables a los aficionados al fútbol. Por eso, estamos muy contentos de poder ampliar este rico legado al emprender este extraordinario viaje con EA FC. Estamos orgullosos de asociarnos, colaborar y crear momentos que sin duda los aficionados no olvidarán.»

Con una ilustre trayectoria de trabajo con nombres y entidades prominentes del deporte y del entretenimiento, PepsiCo cuenta con un extenso historial en el fútbol, lo que lo convierte en el socio ideal de alimentos y bebidas para la nueva y emocionante marca EA SPORTS FC. Próximamente se revelará más información importante y actividades increíbles. Por lo tanto, recomendamos a todos los aficionados que sigan a EA FC y PepsiCo en Instagram y Twitter para no perderse nada.

PARA MÁS INFORMACIÓN, PÓNGASE EN CONTACTO CON:pepsicomediarelations@pepsico.com

Acerca de PepsiCoLos productos de PepsiCo se consumen más de mil millones de veces al día en más de 200 países y territorios de todo el mundo. PepsiCo generó más de 86.000 millones de dólares de ingresos netos en 2022, impulsada por una cartera de bebidas complementarias y alimentos de conveniencia que incluye Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker y SodaStream. La cartera de productos de PepsiCo incluye una amplia gama de alimentos y bebidas, incluidas muchas marcas icónicas que generan más de mil millones de dólares cada una en ventas minoristas anuales estimadas.

PepsiCo se guía por nuestra visión de ser el líder mundial en bebidas y alimentos precocinados ganando con pep+ (PepsiCo Positive). pep+ es nuestra transformación estratégica integral que sitúa la sostenibilidad y el capital humano en el centro de la forma en que crearemos valor y crecimiento operando dentro de los límites planetarios e inspirando un cambio positivo para el planeta y las personas. Para más información, visite www.pepsico.com y síganos en Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn (@PepsiCo).

Acerca de Electronic ArtsElectronic Arts (NASDAQ: EA) es líder mundial en entretenimiento digital interactivo. La empresa desarrolla y ofrece juegos, contenidos y servicios en línea para consolas conectadas a Internet, dispositivos móviles y ordenadores personales.

En el año fiscal 2023, EA obtuvo unos ingresos netos GAAP de aproximadamente 7.400 millones de dólares. Con sede en Redwood City, California, EA es reconocida por una cartera de marcas de alta calidad aclamadas por la crítica como EA SPORTS FC™, Battlefield™, Apex Legends™, The Sims™, Madden NFL, Need for Speed™, Titanfall™, Plants vs. Zombies™ y F1®. Más información sobre EA en www.ea.com/news.

EA, EA SPORTS, EA SPORTS FC, Battlefield, Need for Speed, Apex Legends, Los Sims, Titanfall y Plants vs. Zombies son marcas comerciales de Electronic Arts Inc. John Madden, NFL, FIFA y F1 son propiedad de sus respectivos dueños y deben utilizarse con permiso.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2151480/PepsiCo_EA_Club.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/pepsico-forja-una-alianza-mundial-con-ea-sports-para-ofrecer-un-futuro-deportivo-centrado-en-el-aficionado-301874116.html