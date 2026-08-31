Las pequeñas empresas españolas encuentran en Temu nuevas oportunidades de crecimiento y expansión

Cómo están creciendo las pequeñas empresas en Temu - Temu

(Información remitida por la empresa firmante)

Según el Estudio de Pequeñas Empresas de Temu 2026, aproximadamente el 50 % de los vendedores españoles recibieron su primer pedido en un plazo de entre uno y tres días, y el 25 % de los encuestados afirmó haber abierto ya nuevos mercados internacionales a través de la plataforma. Más de la mitad (52 %) de los participantes españoles afirman haber ampliado algún aspecto de su negocio desde que empezaron a trabajar con Temu, como el tamaño de sus almacenes o el número de trabajadores

Madrid, 31 de agosto de 2026.- Las empresas españolas que venden a través de Temu aseguran que su presencia en la plataforma les permite captar nuevos clientes con rapidez, ampliar sus operaciones y acceder a nuevos mercados, según una encuesta realizada por la compañía entre sus vendedores locales.



Los resultados obtenidos forman parte del Estudio de Pequeñas Empresas de Temu 2026, que incluye una encuesta realizada a más de 150 vendedores locales de España, Alemania, Francia, Italia, Polonia y el Reino Unido. En el conjunto de la muestra europea, la mitad de los encuestados (50 %) afirmó haber aumentado su capacidad, ampliado su plantilla o adoptado ambas medidas desde que se incorporó a Temu, mientras que uno de cada tres (34 %) señaló haber llegado a nuevos mercados a través de la plataforma.



"Los resultados de la encuesta ponen de manifiesto el enorme potencial de crecimiento de las pequeñas empresas y los emprendedores en Europa, siempre que cuenten con vías más sencillas y asequibles para llegar a nuevos clientes", señaló un portavoz de Temu. "Esperamos seguir ayudando a los vendedores a generar empleo en sus comunidades y a crecer tanto en el mercado nacional como en el extranjero".



Creación de empleo local y ampliación de la capacidad en España

Entre los encuestados españoles, cuatro de cada cinco (80 %) recibieron su primer pedido en Temu en el plazo de una semana, y casi la mitad (aproximadamente el 50 %) lo recibió en un plazo de entre uno y tres días. Más de la mitad (52 %) afirmó haber ampliado algún aspecto de su negocio desde que empezó a trabajar con Temu, como el número de productos de su catálogo, el tamaño de sus almacenes o su plantilla.



"Sin duda, Temu ha tenido un impacto muy positivo en el negocio. Ha supuesto un crecimiento significativo para Recamania", afirmó Natalia Collado Castillo, quien se incorporó a esta empresa familiar de repuestos para electrodomésticos, con sede en Albacete (España) debido a la expansión que experimentó tras abrir su tienda en Temu.



Recamania llevaba más de 40 años en funcionamiento, pero había tenido dificultades para consolidar un canal de venta online. En marzo de 2025 abrió su tienda en Temu y comenzó a trabajar estrechamente con el equipo de desarrollo de negocio de la plataforma para optimizar sus fichas de producto y su estrategia. Poco después, empezó a recibir más de 4.000 pedidos al mes a través de Temu, lo que la llevó a ampliar sus equipos de almacén y administración para hacer frente al aumento de las ventas.



El enfoque de Temu para apoyar a los vendedores locales se ha desarrollado a partir de más de 100 conversaciones con organismos del sector, asociaciones empresariales y otros grupos de interés. De ellas surgieron tres retos recurrentes: la complejidad, los costes y la conexión.



Conexión y apoyo para superar las complejidades del comercio electrónico

La encuesta reveló que los vendedores españoles encuestados valoran especialmente el tráfico y la visibilidad que Temu proporciona a sus negocios de forma orgánica, algo clave para emprendedores y pequeñas empresas con recursos limitados.



Rafael Rubio, responsable de El Rey del Fruto Seco, gestiona su tienda en solitario desde Alicante y se ocupa personalmente de la selección de productos de proveedores nacionales, el almacenamiento y la preparación de los pedidos, entre otras tareas. Con cerca de 200 variedades de frutos secos, frutas deshidratadas y especias, su tienda en Temu acumula ya más de 13.000 ventas y se ha convertido, según explica, en su canal de ventas de mayor crecimiento.



Asimismo, más del 54 % de los encuestados españoles destacó la atención personalizada que ofrece el equipo de Temu, que acompaña a los vendedores locales durante un proceso de incorporación y les proporciona información en tiempo real y apoyo específico para perfeccionar su estrategia online, llegar a nuevos clientes y responder con mayor rapidez a la demanda.



"Es como tener un equipo de marketing dedicado a ayudarte a crecer", afirma Cristina Sierra, responsable de Jamones y Más, con sede en Barcelona. Cristina representa la tercera generación de una familia dedicada a ofrecer distintas especialidades regionales de España, desde sobrasada mallorquina hasta anchoas del Cantábrico, siempre con proveedores nacionales. Temu es su primera experiencia en un marketplace y, según explica, decidió abrir su tienda tras conocer el apoyo y el asesoramiento que ofrecía la plataforma. Actualmente, su tienda en Temu ha superado las 37.000 ventas.



Llegar a clientes en nuevos mercados

Tras iniciar sus operaciones en Europa en abril de 2023, Temu está presente en más de 90 mercados, incluidos todos los Estados miembros de la UE, y ofrece productos en más de 700 categorías. Desde 2024, permite a empresas locales europeas vender a través de su plataforma. En la actualidad, el Programa de Vendedores Locales de Temu está abierto a empresas de todos los tamaños en más de 35 mercados, incluida gran parte de Europa.



La encuesta pone de manifiesto una notable expansión internacional entre los vendedores locales en España. El 25 % de los vendedores españoles encuestados declara haberse expandido ya a nuevos mercados y vender actualmente tanto a clientes nacionales como internacionales a través de Temu. Esta cifra se eleva a casi el 60 % si se incluyen los vendedores que están en proceso de hacerlo o que tienen previsto hacerlo próximamente.



En Logroño, La Rioja, Frikishop, especializada en la venta de Funkos y figuras de colección, ha vendido más de 18.000 Funkos en toda Europa a través de su tienda en Temu. La empresa asegura haber registrado un crecimiento interanual del 30 % desde que se incorporó a la plataforma hace casi dos años.



"Temu se ha convertido en nuestro canal de ventas de mayor crecimiento. Nunca esperábamos empezar a vender tan rápido y tanto en otros países", afirma David Vidal Criado, fundador de esta empresa familiar. Según explica, el apoyo de Temu les ha permitido afrontar con confianza la entrada en distintos mercados, como Alemania, el Reino Unido, Italia, Bélgica y Francia. Ahora prevé ampliar su plantilla para hacer frente a la campaña navideña. Vender a través de la plataforma ha permitido a la empresa llegar a una base de clientes mucho más amplia en toda Europa, sin necesidad de invertir en campañas de marketing específicas para cada país.

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Emisor: Temu

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