'Pequeño Sol', el cuento infantil de María Mayoral inspirado en una de las historias del espectáculo 'Rayas' - BOLINA TÍTERES

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid,11 de marzo

La literatura infantil es un espacio de creación artística que conecta la imaginación con las emociones más profundas de la infancia. En este ámbito, las historias que nacen del universo escénico adquieren una dimensión especial al trasladar al formato literario los mundos narrativos que previamente han vivido sobre el escenario. En esta línea surge Pequeño Sol, un cuento para la infancia escrito por María Mayoral, directora de Bolina Titeres, que amplía el imaginario narrativo del espectáculo Rayas de María Petit.

Este nuevo relato, editado por Editorial BABIDI-BÚ, con ilustraciones de Alex Olive, traslada al formato literario una de las tres historias que conforman la dramaturgia del espectáculo teatral, permitiendo que el universo creativo de la obra escénica se prolongue más allá del escenario y alcance nuevos espacios de lectura y descubrimiento para el público infantil.

Pequeño Sol, una historia sobre imaginación e ingenio

El cuento presenta a Pequeño Sol, un niño muy inteligente y con una gran capacidad para inventar. Apasionado por crear y experimentar, el protagonista destaca por su curiosidad y su espíritu creativo. En uno de esos momentos de inspiración, Pequeño Sol sonríe con aire travieso, consciente de que su nuevo dibujo esconde un secreto capaz de crear todo aquello que se pueda imaginar.

La historia se desarrolla a partir de ese misterio que rodea su dibujo, una situación que invita a explorar la imaginación infantil y la capacidad de los niños para observar el mundo desde perspectivas originales. A través de una narrativa sencilla y evocadora, el cuento pone en valor la creatividad, el pensamiento inventivo y la curiosidad como motores del aprendizaje y del crecimiento personal.

El universo escénico de Rayas y las Historias de Arena

Pequeño Sol forma parte de las tres narraciones que componen Rayas, un espectáculo para la infancia que fusiona canciones, narración oral y la creación de imágenes realizadas con arena y sombras. Esta propuesta artística se articula en torno a Historias de Arena, un proyecto de la compañía Marí Petit en el que la narradora relata los cuentos acompañada por la música mientras crea ilustraciones efímeras en directo utilizando la arena.

Durante la representación, las imágenes se generan en directo con las manos de la artista, transformando continuamente los dibujos en auténticas obras visuales vivas. Estas composiciones cambian a lo largo de la narración, acompañando la evolución de la historia y despertando emociones en el público.

Con la publicación de Pequeño Sol, escrito por María Mayoral, directora de Bolina Títeres, una de estas historias adquiere ahora una nueva vida en formato de cuento, reforzando el vínculo entre las artes escénicas y la literatura infantil.

Contacto

Emisor: BOLINA TÍTERES

Contacto: BOLINA TÍTERES

Número de contacto: 629601984