Pequeños cambios, grandes resultados: claves para empezar el verano con energía, equilibrio y vitalidad

Prepararse para el verano va más allá de cambiar la alimentación: no se trata de seguir planes restrictivos ni de perseguir resultados rápidos, sino de crear una rutina saludable que favorezca un bienestar real y duradero. Los expertos de Juice Plus insisten en que moverse más, comer mejor y respetar los ritmos del cuerpo, son esenciales para generar unos hábitos sostenibles a largo plazo

El pasado sábado 21 de junio, dejamos atrás la primavera y dimos la bienvenida al verano, una época del año que invita a revisar los hábitos y reconectar con el bienestar físico y mental. En estos meses, muchas personas sienten una motivación por cuidarse más, estar más activos y mejorar su estilo de vida. Sin embargo, aunque la intención es clara, no siempre resulta fácil saber por dónde empezar ni cómo mantener la constancia.

La falta de una guía clara, la presión de los resultados inmediatos o la dificultad para integrar cambios sostenibles en la rutina diaria pueden hacer que esa motivación inicial se diluya con rapidez. Por ello, Juice Plus -la gama nutricional que ofrece complementos alimenticios para conseguir una alimentación sana y equilibrada de una manera sencilla- lanza una propuesta clara y accesible: una guía de pequeños gestos diarios que pueden generar grandes resultados si se acompañan de constancia, información y apoyo nutricional adecuado.

Por su parte, Paula Sáiz de Bustamante, bióloga, farmacéutica, especialista en nutrición y colaboradora habitual en la promoción de hábitos saludables de Juice Plus, insiste en "la importancia de intentar hacer ejercicio físico, comer de forma equilibrada y tratar de reducir el estrés diario" y profundiza en los siguientes consejos:

• Moverse más. La actividad física es uno de los pilares del bienestar. "Caminar, nadar, ir al gimnasio o practicar algún deporte son formas sencillas de mantenerse activo. Además, es adecuado contabilizar el tiempo invertido, procurando incrementarlo poco a poco. La clave está en elegir lo que más se adapte al estilo de vida de cada persona y convertirlo en rutina" explica Paula.

• Cuidar lo que se come (y lo que no). Reducir el consumo de ultraprocesados y optar por alimentos frescos, como frutas y verduras enteras en suficiente cantidad, es un buen comienzo que ayudará al organismo a rendir mejor y estar más sano. En este sentido, Juice Plus+ Essentials Selección de Bayas aporta un refuerzo adicional con 12 tipos diferentes de bayas para apoyar la protección de las células frente al estrés oxidativo.

• Ordenar los ritmos dietéticos según el ciclo circadiano puede mejorar la salud metabólica, el peso e incluso, el sueño. El reloj biológico interno regula las citadas funciones y está influenciado por la luz solar. Por ello, Sáiz de Bustamante aconseja "desayunar en las primeras horas del día, hacer la comida principal antes de las 15h y cenar temprano (al menos 3 horas antes de dormir) evitando comer durante la noche, ayudará al mejorar la secreción hormonal diaria (insulina, melatonina, cortisol, etc.) y así, se puede favorecer el peso saludable, el sueño y también el buen humor, sobre todo cuando la dieta es densa en nutrientes".

• Respetar el ciclo del sueño. Evitar las comidas copiosas al final del día permite al cuerpo alinearse con su ritmo circadiano natural. Esta sincronización favorece el descanso y mejora el funcionamiento metabólico. Además, dormir entre 7 y 8 horas diarias puede ayudar a regular las hormonas del apetito, de manera que se pueda tener un mejor control de los antojos, entre otros beneficios.

• Beber más agua. La deshidratación puede afectar al funcionamiento de órganos clave, como el cerebro o los músculos. Por ello, beber suficiente agua a lo largo del día contribuye a mantener la concentración, el rendimiento físico y una correcta digestión.

El periodo estival suele ser una época de mucho ajetreo, donde resulta más difícil mantener una rutina y tener horarios fijos. Como solución, Juice Plus ofrece un impulso nutricional a través de Complete Shakes, una opción equilibrada, rica en proteína vegetal y fibra. Ideales para desayunos o meriendas, son una manera saludable y nutritiva de mantener la saciedad y regular los niveles de energía.

Igualmente, prepararse para los meses de más calor es mucho más que cambiar la alimentación, y no implica seguir planes restrictivos ni buscar resultados inmediatos. Se trata de construir una base sólida de hábitos sostenibles que promuevan una sensación de bienestar duradero. Así, Paula Sáiz de Bustamante considera que "mantener los hábitos saludables a lo largo de año es la clave del bienestar. Es importante descartar al verano como una carrera contrarreloj para alcanzar un ideal, más bien buscar la oportunidad para reconectar con el cuerpo, escucharlo y cuidarlo de forma consciente. Cuando se entiende que el bienestar es un proceso y no un destino, cada pequeño gesto cuenta y suma en positivo".

