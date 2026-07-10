Perder peso no siempre rejuvenece el rostro: la importancia de una estrategia integral - Dr. Máximo Evia. Aesthetic Boutique

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 10 julio 2026.- El Dr. Máximo Evia explica por qué una pérdida rápida de peso puede modificar el rostro y por qué preservar la masa muscular es tan importante como perder grasa.

¿Cómo es posible perder veinte kilos y gustarte menos cuando te miras al espejo?

Es una pregunta que el Dr. Máximo Evia escucha cada vez con más frecuencia en consulta. Muchos pacientes llegan satisfechos porque han conseguido el objetivo que llevaban meses buscando. La ropa les queda mejor, las analíticas han mejorado y la báscula confirma que el esfuerzo ha dado resultado. Sin embargo, cuando se miran al espejo sienten que algo no encaja. La cara parece más cansada, ha perdido volumen y la expresión ya no transmite la misma vitalidad.

En los últimos años, la aparición de nuevos tratamientos farmacológicos para la obesidad, entre ellos los agonistas del receptor GLP-1 y los agonistas duales GIP/GLP-1, ha supuesto uno de los avances más importantes en el tratamiento de la obesidad y otras enfermedades metabólicas. Sin embargo, para el Dr. Máximo Evia, médico estético en Madrid y director de Aesthetic Boutique, el verdadero debate no gira en torno al tratamiento, sino a cómo se utiliza.

"Perder peso puede ser una excelente noticia para la salud. Lo que muchas veces se olvida es que el cuerpo sigue necesitando exactamente lo mismo: una alimentación equilibrada, entrenamiento de fuerza, descanso y seguimiento médico para preservar la masa muscular y mantener una composición corporal saludable. Ningún tratamiento puede hacer eso por nosotros."

Para el especialista, el fenómeno que muchas personas identifican con un rostro más cansado tras adelgazar no debería entenderse únicamente como una cuestión estética. Es, sobre todo, una oportunidad para reflexionar sobre cómo se está abordando hoy la pérdida de peso y por qué adelgazar no siempre significa envejecer mejor.

Cuando adelgazar también cambia el rostro

La pérdida rápida de peso puede transformar mucho más que el número que aparece en la báscula. Cuando el peso baja demasiado rápido, el organismo no pierde únicamente grasa. Dependiendo de cómo se lleve a cabo el proceso, también puede perder masa muscular y parte del tejido que da soporte al rostro. Ahí es donde empieza gran parte de la confusión.

Muchas personas asocian adelgazar con verse automáticamente más jóvenes o más atractivas. Sin embargo, perder peso y mejorar la composición corporal no son sinónimos.

"No todo el peso que se pierde es grasa. Si durante ese proceso no se protege la masa muscular mediante entrenamiento de fuerza, una alimentación equilibrada y un seguimiento adecuado, el organismo también puede recurrir al tejido muscular para cubrir parte de sus necesidades energéticas. Y eso tiene consecuencias que van mucho más allá del aspecto físico.”

El rostro refleja ese cambio con especial rapidez. El tercio medio puede perder volumen, las ojeras hacerse más evidentes, la piel parecer menos firme y la expresión transmitir más cansancio. Pero el impacto no se limita a la cara. También puede disminuir la fuerza, cambiar la postura y reducir la capacidad funcional del organismo.

Por eso el Dr. Máximo Evia insiste en que este fenómeno no debería atribuirse únicamente a un tratamiento concreto. Cambios similares pueden observarse tras una cirugía bariátrica, dietas muy restrictivas o cualquier proceso de pérdida de peso acelerada.

"El problema no es adelgazar. El problema es hacerlo sin un plan para conservar aquello que también queremos mantener: músculo, fuerza, estructura y salud."

Esta conversación ha cobrado especial relevancia en los últimos años. Para el especialista, el foco no debería centrarse únicamente en el tratamiento, sino en la estrategia que acompaña todo el proceso de pérdida de peso.

La prevención empieza mucho antes del primer tratamiento

Para el Dr. Máximo Evia, uno de los errores más frecuentes es pensar que la medicina estética empieza cuando el paciente nota la cara más hundida o la piel más flácida. En realidad, la prevención debería comenzar mucho antes, cuando todavía es posible minimizar esos cambios.

"Si una persona va a iniciar un proceso importante de pérdida de peso, también debería planificar cómo va a preservar su masa muscular, cómo va a cubrir sus necesidades nutricionales y cómo va a cuidar su rostro durante ese proceso. La mejor medicina estética muchas veces empieza antes del primer tratamiento”.

Por eso, en Aesthetic Boutique, el abordaje no se limita al tratamiento facial. El primer paso consiste en comprender cómo está cambiando el cuerpo del paciente y si existen factores que puedan favorecer una pérdida excesiva de volumen o de soporte facial.

El entrenamiento de fuerza es fundamental para conservar la masa muscular. Del mismo modo, una alimentación equilibrada que incluya proteínas, hidratos de carbono y grasas saludables ayuda a mantener una mejor composición corporal durante el proceso. En algunos pacientes también puede ser recomendable valorar otras medidas de apoyo, siempre de forma individualizada.

Cuando, a pesar de estas medidas, ya existe pérdida de volumen facial, la medicina estética puede aportar soluciones. Los inductores de colágeno, como el ácido poli-L-láctico, ayudan a estimular progresivamente la producción de colágeno, mientras que el ácido hialurónico puede estar indicado para recuperar soporte en determinadas zonas del rostro. La elección de un tratamiento u otro dependerá siempre del diagnóstico, de las características del paciente y de sus objetivos.

"Antes de decidir cómo tratar un rostro, hay que entender por qué cambió. Cuando el diagnóstico es correcto, los tratamientos dejan de ser un parche y pasan a formar parte de una estrategia."

Para el especialista, ese es el cambio de enfoque que necesita la medicina estética actual: dejar de buscar soluciones universales y empezar a diseñar abordajes personalizados que acompañen un proceso de salud bien hecho.

La medicina ha avanzado. El criterio también debe hacerlo

La creciente popularidad de las inyecciones para perder peso ha abierto una conversación que va mucho más allá de la estética. Obliga a replantear cómo entendemos la salud, el envejecimiento y el papel que debe desempeñar la medicina en un proceso que no termina cuando baja el número de la báscula.

Para el Dr. Máximo Evia, la pérdida de peso debería medirse por algo más que los kilos perdidos. El objetivo no es solo adelgazar, sino conservar la fuerza, la masa muscular, la salud y una apariencia que refleje ese bienestar.

"No se trata de estar a favor o en contra de una herramienta concreta. Ningún tratamiento sustituye la forma en la que vivimos. Puede ayudarte a perder peso. Pero conservar la salud, la fuerza y seguir viéndote sano depende de lo que haces todos los días."



Emisor: Dr. Máximo Evia. Aesthetic Boutique

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