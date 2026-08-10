Perder peso no siempre resuelve el exceso de piel; Sainclinics amplía las opciones de cirugía corporal - sainclinics

(Información remitida por la empresa firmante)

La cirugía bariátrica y los tratamientos farmacológicos contra la obesidad están llevando a consulta a personas que ya han conseguido adelgazar, pero siguen conviviendo con pliegues, rozaduras y tejidos que no se han adaptado al nuevo volumen corporal.

Madrid, 10 de agosto de 2026.- Más de la mitad de la población adulta española presenta exceso de peso. El Informe Anual del Sistema Nacional de Salud sitúa la obesidad en el 15,2% y el sobrepeso en el 39,8%. Al mismo tiempo, la cirugía bariátrica y los nuevos tratamientos farmacológicos están ampliando las posibilidades de conseguir pérdidas de peso importantes en personas que antes encontraban grandes dificultades para alcanzar y mantener ese objetivo.

Este cambio también empieza a reflejarse en las consultas de cirugía plástica. La American Society of Plastic Surgeons señaló en su informe de 2024 que, entre los pacientes tratados con medicamentos GLP-1 y atendidos por sus cirujanos miembros, el 20% ya se había sometido a una intervención plástica relacionada con la pérdida de peso y otro 39% se planteaba hacerlo. En ese mismo ejercicio aumentaron procedimientos como la abdominoplastia, la elevación de brazos y la cirugía de muslos.

La cuestión ha adquirido suficiente relevancia clínica como para que la International Society of Aesthetic Plastic Surgery publicara el 17 de julio de 2026 unas recomendaciones y una lista específica de evaluación para la cirugía después de una pérdida masiva de peso. Este perfil de paciente requiere un estudio diferente al de quien consulta únicamente por grasa localizada o por una modificación estética puntual.

Cuando la báscula ya no es el problema

Después de perder muchos kilos, el volumen corporal disminuye, pero la piel y los tejidos no siempre conservan la elasticidad necesaria para adaptarse al nuevo tamaño. El resultado depende de factores como la magnitud y rapidez de la pérdida, la edad, la calidad de la piel, las oscilaciones de peso previas y la zona corporal afectada. Dos personas con una evolución similar pueden presentar necesidades quirúrgicas completamente diferentes.

En Sainclinics observan que esta situación genera una frustración muy concreta. La persona ha mejorado su salud, ha cambiado hábitos y ha alcanzado un objetivo exigente, pero el exceso de piel sigue condicionando cómo se viste, cómo practica deporte o qué partes del cuerpo intenta ocultar.

La consulta suele centrarse en el abdomen, aunque los cambios también pueden afectar al pecho, los brazos, los muslos, la espalda, los glúteos, el cuello o el rostro. En algunos casos existe un faldón abdominal evidente; en otros, el problema principal es el descenso de los tejidos, la pérdida de volumen o una flacidez distribuida en varias zonas.

Una consecuencia que también puede ser física

El exceso de piel no afecta únicamente a la imagen. Los pliegues pueden favorecer rozaduras, irritaciones, acumulación de humedad, dificultades de higiene e incomodidad al caminar o hacer ejercicio. También pueden complicar la elección de ropa: una persona puede utilizar una talla menor por su peso actual y, sin embargo, necesitar prendas más amplias para acomodar el tejido sobrante.

Por eso, reducir estos casos a una cuestión de vanidad deja fuera una parte importante del problema. La cirugía de contorno corporal puede tener un objetivo estético, pero también responder a limitaciones funcionales y a una percepción corporal que no se corresponde con el cambio conseguido.

La intervención, sin embargo, no es automática. Antes hay que determinar cuánto tejido sobra, dónde se localiza, qué calidad presenta la piel, si el peso se ha estabilizado y qué extensión quirúrgica puede asumir el paciente con seguridad.

Dos historias que hicieron visible el problema

Sainclinics cuenta con experiencia en procesos de reconstrucción corporal de alta complejidad después de pérdidas masivas de peso. Son casos en los que no basta con tratar una zona aislada: el abdomen, el pecho, la espalda, los brazos o los muslos pueden necesitar una estrategia conjunta y, en ocasiones, varias fases quirúrgicas.

Uno de los casos que permitió mostrar esta realidad a una audiencia nacional fue el de Vanessa. Su historia llegó a Espejo Público, en Antena 3, después de una pérdida masiva de peso que le había dejado importantes pliegues y flacidez. Explicó que evitaba mirarse, apenas acudía a la playa y sentía que su cuerpo no reflejaba el esfuerzo realizado. Sainclinics abordó su reconstrucción corporal mediante un proceso que debía comenzar con una evaluación médica, nutricional y emocional antes de decidir las intervenciones y el momento adecuado para realizarlas.

En 2025, la iniciativa solidaria de la clínica, Cumple tu Sueño, seleccionó a Dolores. Según la información clínica facilitada por Sainclinics, había perdido aproximadamente 40 kilos después de una cirugía bariátrica, pero seguía presentando un exceso importante de piel y cambios en varias zonas. Su planificación incluyó abdominoplastia, lipoescultura 360 y elevación mamaria, porque el problema no podía resolverse mediante una corrección localizada.

Ambas historias muestran que la cirugía posterior a una pérdida importante de peso no consiste solo en retirar piel. Exige valorar cómo se distribuye el excedente, qué tejidos han descendido, qué molestias produce, qué cicatrices serán necesarias y si conviene combinar procedimientos o establecer distintas etapas.

La liposucción no retira piel

Una de las confusiones más frecuentes aparece cuando se solicita una liposucción para corregir una zona cuyo problema principal no es la grasa, sino el exceso de piel.

La liposucción permite retirar depósitos grasos localizados, pero no elimina un faldón abdominal, no eleva por sí sola un pecho descendido y no sustituye una braquioplastia o una cruroplastia cuando existe tejido sobrante en brazos o muslos. Si la elasticidad es deficiente, extraer grasa sin tratar la piel puede hacer más visible la flacidez.

La indicación puede pasar por una abdominoplastia, una cirugía circunferencial, una elevación mamaria, una braquioplastia, una cruroplastia o una combinación de procedimientos. En otros casos, el excedente cutáneo es más limitado y pueden estudiarse técnicas de retracción asistida por energía.

La decisión no parte del nombre de la cirugía que el paciente ha visto en internet, sino del diagnóstico: grasa residual, piel sobrante, descenso de tejidos, afectación muscular, cicatrices previas y proporción corporal.

Cuándo puede evitarse una cicatriz extensa

En los pacientes con un gran faldón abdominal o un exceso de piel que se prolonga hacia los flancos y la espalda, la resección quirúrgica continúa siendo necesaria. La longitud y posición de la cicatriz dependen de la cantidad y localización del tejido que debe retirarse. En casos extensos puede ser necesaria una abdominoplastia ampliada o circunferencial.

Sin embargo, no todas las personas que han adelgazado presentan el mismo grado de excedente. Existe un grupo en el que predomina la combinación de grasa residual y flacidez, pero sin un faldón cutáneo que obligue a practicar la cicatriz horizontal extensa de una abdominoplastia convencional.

Para desarrollar esta línea de cirugía corporal avanzada, Sainclinics ha incorporado al prestigioso cirujano estético internacional John García, uno de los pocos especialistas que ha desarrollado y presentado en foros científicos internacionales una técnica abdominal destinada a evitar, en pacientes seleccionados, la extensa cicatriz horizontal de la abdominoplastia convencional. Con una trayectoria especialmente vinculada a la cirugía de contorno corporal, la lipoescultura de alta definición y el empleo de tecnologías basadas en energía, John García ha participado como ponente en congresos de referencia como IMCAS y es coautor de un capítulo académico dedicado a la cirugía de remodelación corporal asistida por Renuvion, publicado en una obra especializada de Springer. Su incorporación refuerza la apuesta de Sainclinics por reunir a cirujanos altamente especializados en técnicas innovadoras y todavía poco extendidas internacionalmente.

En 2023 presentó en IMCAS la ponencia Abdominoplasty with no scars: changing the paradigms with helium plasma, centrada en un abordaje abdominal sin la cicatriz extensa de la abdominoplastia convencional. Su experiencia con tecnologías de energía también quedó recogida en 2024 en la obra especializada Body Contouring, donde participa como coautor en un capítulo dedicado a la remodelación corporal asistida por Renuvion.

La técnica combina el tratamiento de la grasa con una actuación controlada sobre el tejido subcutáneo mediante Renuvion. Este dispositivo utiliza radiofrecuencia y plasma de helio para producir coagulación y contracción de los tejidos. La FDA autorizó específicamente el uso de su pieza de mano APR para la coagulación del tejido subcutáneo después de una liposucción destinada al contorno corporal.

La expresión divulgativa “abdominoplastia sin cicatriz” debe interpretarse con precisión. No significa ausencia absoluta de pequeñas incisiones de acceso ni supone que cualquier abdomen pueda corregirse sin retirar piel. Su objetivo, en pacientes seleccionados, es evitar la cicatriz horizontal extensa. Cuando existe un faldón importante, una calidad cutánea muy deteriorada o una alteración de la pared abdominal que necesita reparación, la tecnología no sustituye a la cirugía indicada.

“La innovación no consiste en aplicar la técnica más novedosa a todo el mundo, sino en identificar quién puede evitar una cicatriz extensa y quién necesita retirar piel para conseguir un resultado proporcionado y técnicamente viable”, explica Laura Pomares, fundadora de Sainclinics.

La incorporación de este abordaje amplía las opciones, pero también hace más necesaria la valoración. Dos personas preocupadas por un abdomen aparentemente parecido pueden necesitar tratamientos completamente distintos: una resección extensa, una abdominoplastia limitada, una cirugía circunferencial o una remodelación asistida por energía.

El momento adecuado exige algo más que perder peso

La cirugía de contorno corporal debe valorarse cuando el peso haya alcanzado una estabilidad suficiente y el estado general permita planificar la intervención. También es necesario revisar la alimentación, la masa muscular, el tabaquismo, la medicación, las analíticas, los antecedentes médicos, las cirugías previas y la capacidad real de cumplir el postoperatorio. Las fluctuaciones importantes de peso pueden modificar el resultado y aumentar la complejidad del proceso.

Después de una cirugía bariátrica también pueden existir déficits de hierro, proteínas, vitaminas u otros nutrientes que deben corregirse antes de una intervención de contorno corporal. No basta con alcanzar una cifra concreta en la báscula; el organismo debe disponer de condiciones adecuadas para cicatrizar y recuperarse.

En algunos casos, la recomendación será operar. En otros convendrá esperar, estabilizar el peso, mejorar el estado nutricional, abandonar el tabaco, reforzar la condición física o dividir el tratamiento en fases.

En este punto, la valoración personalizada de cirugía corporal de Sainclinics permite diferenciar entre grasa residual, flacidez y exceso cutáneo, estudiar si existe una alternativa a la cicatriz extensa y establecer qué zonas deben priorizarse. La indicación definitiva corresponde al cirujano tras evaluar la anatomía, el estado de salud, las expectativas y los límites técnicos de cada caso.

Completar el cambio con expectativas reales

Sainclinics está especializada en cirugía corporal compleja, grandes pérdidas de peso y reparación de casos que requieren una planificación más amplia que la de una intervención aislada. Su modelo integra valoración quirúrgica, preparación preoperatoria, coordinación hospitalaria, seguimiento médico y cuidados postoperatorios.

El objetivo no es prometer un cuerpo perfecto ni borrar todas las huellas del peso anterior. Consiste en identificar qué puede corregirse, explicar las cicatrices y limitaciones, escoger la técnica adecuada y procurar que el resultado sea coherente con la transformación corporal que la persona ya ha conseguido.

La expansión de la cirugía bariátrica y de los tratamientos farmacológicos contra la obesidad está abriendo una segunda fase asistencial. Adelgazar puede resolver el exceso de peso, pero no siempre el exceso de piel. Para quienes continúan condicionados por pliegues, rozaduras, flacidez o una silueta que no refleja el cambio conseguido, una valoración especializada permite saber si existe una solución quirúrgica viable y qué procedimiento se adapta realmente a su caso.

Contacto

Emisor: sainclinics

Contacto: sainclinics

Número de contacto: +34699357711