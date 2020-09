Perfect World muestra productos culturales y creativos digitales en CIFTIS 2020

BEIJING, 11 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- La empresa mundial líder en cultura y entretenimiento Perfect World Investment & Holding Group presentó recientemente sus productos culturales y creativos digitales en la 2020 China International Fair for Trade in Services (CIFTIS 2020).

https://mma.prnewswire.com/media/1250070/Perfect_World_CIFTI... [https://mma.prnewswire.com/media/1250070/Perfect_World_CIFTI...]

Películas y TV: The Legendary Tavern, Love Under the Moon, Homeland, Year After Year, The Fiery Years of Gaodaxia, Burning, Chinese Peacekeeping Force y The Glorious Era, entre otras obras incluidas en la lista de los 100 Días de Excelentes Dramas de TV en celebración del 70 Aniversario de la fundación de la República Popular China; Perfect Youth y Stream, ganadores de los Five One Project Awards patrocinados por el departamento de publicidad del Partido Comunista Chino con el objetivo de promover el progreso cultural y ético; Perfect Village y The Smell of Warmth, dos grandes series de televisión recomendadas por la Administración Nacional de Radio y Televisión para contar la historia de los esfuerzos del país en la erradicación de la pobreza; y The Glory and The Dream, una serie de televisión épica seleccionada por la Administración Nacional de Radio y Televisión mientras celebra el centenario de la fundación del Partido Comunista Chino;

Juegos: Juegos móviles existentes Forsaken World, New Swordsman , Zhu Xian,Zhu Xian Mobile y Return of the Condor Heroes 2;

-E-sports: DOTA2 y CS:GO;

Animación: Guardians of the Space;

Educación: Pixseed Digital Art Education Base; Perfect Park; y Originale Pura;

www.88.com [http://www.88.com/], un buzón de correo, así como el primer producto de la nueva marca de Internet de Perfect World Investment & Holding Group.

La compañía también destacó su éxito en expansión global a través de la exposición de varios productos líderes, incluyendo las películas ganadoras de Darkest Hour, Phantom Thread y First Man; Shadow, una película visualmente impresionante que encarna múltiples elementos únicos de la cultura china; y Unruly Heroes, ganador del Premio Annie a los Mejores Personajes Animados en la categoría Juego; así como juegos de deportes electrónicos como DOTA2.

Perfect World Investment & Holding Group sigue apoyando la transformación de las industrias tradicionales con su pensamiento creativo. La compañía desarrolló especialmente Flight Attendance Simulation, un juego para viajeros de avión, que también es el primer juego exclusivo a bordo de Air China.

La compañía también desarrolló un original IP Dinosaur Hotel de animación con el Anhui Geological Museum como vehículo para promover las comunicaciones e intercambios en torno a la museología.

Perfect World Investment & Holding Group también se dedica a pasar la cultura tradicional china a la generación más joven. La compañía integró elementos culturales de la etnia Miao en su juego móvil New Swordsman, y añadió elementos del edificio de nueve pisos Dunhuang Mogao Peugeot y Crescent Lake, dos de las atracciones populares en Dunhuang, en el nuevo juego móvil Zhu XianMobile, así como trabajó con Jingju Theater Company de Beijing para lanzar Li Yuan Jing Yun, el paquete de expansión a Return of the Condor Heroes 2.

Perfect World Investment & Holding Group ha preparado las versiones de prueba de Subnautica y Unruly Heroes en el CIFTIS, donde los visitantes pueden jugar en el modo RV de Subnautica.

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1250070/Perfect_World_CIFTI... [https://mma.prnewswire.com/media/1250070/Perfect_World_CIFTI...]

CONTACTO: CONTACTO: Melody Li, +86-10-5780-5582