COMUNICADO: PerfectSwell® Richmond está en marcha en Virginia

La comunidad de uso mixto de 42.942 hectáreas está en desarrollo en el condado de Chesterfield

SOLANA BEACH, California, 21 de enero de 2020 /PRNewswire/ -- American Wave Machines, Inc. (AWM) anuncia un proyecto con Flatwater Companies en el condado de Chesterfield (Virginia). Además de ofrecer surf de primera clase con PerfectSwell®, The LAKE presumirá de una amplia gama de opciones de restauración y entretenimiento. Una vez finalizada, la comunidad de 42.492 hectáreas de uso mixto dedicará 13.935 metros cuadrados a espacios comerciales y de entretenimiento, 9290 metros cuadrados a espacio de oficinas, contará con un hotel de 170 habitaciones, y más de 1000 apartamentos y nuevas casas adosadas. Se han conseguido todas las licencias y la construcción comenzará en los próximos meses. Como parte de la fase 1, las instalaciones para la actividad de surf están previstas para el otoño de 2021.

"The LAKE es algo más que un simple nuevo desarrollo urbanístico. Nuestra visión es crear un destino único que fomentará mayores conexiones y experiencias compartidas, y en donde el surf será un componente clave", dijo Brett Burkhart, cofundador y líder de Visión para Flatwater Companies. "Al asociarnos con AWM para crear PerfectSwell® Richmond, podemos ofrecer actividades recreativas de surf para principiantes así como surf de primer nivel para los atletas de élite. PerfectSwell® Richmond será un destino mundial de surf".

"Estamos inmensamente agradecidos de incorporar The Lake a la lista de rápido crecimiento de destinos de surf PerfectSwell®. Tras haber anunciado recientemente PerfectSwell® Surf Stadium Japan, con una apertura programada para junio de 2020, nuestra visión es hacer plausible una red global de piscinas de surf de alto rendimiento", dijo Mike Lopez, vicepresidente sénior de AWM y responsable de Estrategia Global. "PerfectSwell® Richmond, con su gran visión, añade una localización clave a nuestra red en expansión".

Acerca de The Lake Situado en el número 3400 de Genito Road en Richmond (en la región de Virginia), The LAKE es una nueva comunidad de uso mixto que crea espacios en los que compartir experiencias épicas y que nos hacen sentir más conectados con las personas que nos rodean. The LAKE, como destino de primera clase, incluirá espacios de entretenimiento, recreativos y residenciales, así como oficinas y hoteles. La comunidad organizará más de 200 eventos al año y albergará PerfectSwell® Richmond, un parque de surf de primera clase. Si quiere obtener más información sobre The Lake, visite: www.lakeadventures.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2697301-1&h=2950815128&u...]

Acerca de American Wave MachinesAmerican Wave Machines es la empresa líder de tecnología de olas que posibilita experiencias auténticas de surf. Las piscinas SurfStream® tienen una capacidad para 100 personas, mientras que las piscinas de surf PerfectSwell®, con un 1 acre más de superficie, hacen gala de una capacidad para 1000 personas. Desde 2007, los usuarios han disfrutado de más de 3.000.000 sesiones en instalaciones de American Wave Machines de todo el mundo. Visite AmericanWaveMachines.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2697301-1&h=420993126&u=...]

