Perfex CRM España integra VeriFactu, Facturae y módulos a medida para la gestión empresarial - Perfex CRM España

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 14 de julio de 2026. - La transformación digital de las empresas está estrechamente ligada a la evolución de la normativa fiscal española, que exige herramientas capaces de combinar eficiencia, automatización y cumplimiento legal. En este escenario, disponer de un software de gestión preparado para los nuevos requisitos regulatorios se ha convertido en un factor estratégico para autónomos, pymes y organizaciones de distintos sectores. Perfex CRM España responde a esta necesidad mediante una solución completamente adaptada a VeriFactu, Facturae y a la generación de documentos inalterables conforme a la legislación vigente.

Una plataforma preparada para la nueva normativa española

Perfex CRM España ofrece un software de gestión de relaciones con el cliente diseñado para centralizar la actividad comercial y administrativa de pequeñas empresas, profesionales autónomos y otras organizaciones. La plataforma integra funciones para la gestión de clientes, presupuestos, facturas, proyectos, tareas, contratos y soporte, facilitando la organización de los procesos empresariales desde un único entorno.

Uno de sus principales elementos diferenciadores es su adaptación completa a la legislación española. La solución incorpora compatibilidad con VeriFactu, Facturae y sistemas de generación de documentos inalterables, permitiendo que las empresas desarrollen su actividad con una herramienta alineada con las nuevas obligaciones normativas y preparada para afrontar los cambios regulatorios.

Módulos a medida para adaptar el software a cada empresa

Además de sus funcionalidades estándar, Perfex CRM España dispone de un amplio catálogo de módulos adicionales que amplían las capacidades de la plataforma según las necesidades específicas de cada negocio. Entre las distintas opciones se incluyen soluciones para contabilidad, automatización de procesos, integraciones con aplicaciones externas y funcionalidades especializadas para distintos sectores.

La empresa también desarrolla módulos completamente personalizados, adaptando el software a los procesos particulares de cada organización. Esta flexibilidad permite disponer de una solución escalable que evoluciona junto con el crecimiento del negocio, optimizando la productividad y la gestión interna sin necesidad de sustituir la plataforma principal.

Con una propuesta centrada en la adaptación normativa, la personalización y la mejora continua, Perfex CRM España consolida su posición como una alternativa especializada para empresas que buscan un CRM preparado para la realidad del mercado español. La combinación de VeriFactu, Facturae y desarrollos a medida convierte la plataforma en una solución orientada a responder tanto a las exigencias legales como a las necesidades operativas de cada organización.

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