El perfil del viajero "super comparador" define las vacaciones de verano de los españoles

Los Flotadores - KAYAK

(Información remitida por la empresa firmante)

Un nuevo estudio de KAYAK revela que cuatro de cada diez viajeros españoles ya lo compara "absolutamente todo" antes de realizar una reserva. La contención del gasto es una tendencia minoritaria: casi la mitad (45%) tiene previsto gastar más que el año pasado en sus vacaciones de verano

Madrid, 24 de julio.- Con agosto a unos días vista, los viajeros españoles afrontan el proceso de planificación con una mentalidad altamente estratégica y analítica, según el último estudio de KAYAK, un motor de búsqueda de viajes líder.



La encuesta realizada a más de 2.000 viajeros españoles, revela que el viajero español no improvisa: es meticuloso, invierte un tiempo considerable en comparar opciones antes de tomar una decisión y muestra disposición al gasto. Además, al analizar sus prioridades respecto al año pasado, factores como el contexto internacional y la flexibilidad se imponen al precio y ganan peso a la hora de buscar sus vuelos este verano.



El auge del "super comparador"

El estudio pone de manifiesto la existencia de un perfil de viajero muy concreto entre los españoles: lo que KAYAK denomina "super comparador". Hoy, la improvisación es limitada: el 41% de los viajeros españoles admite que lo compara todo (precios, horarios, ubicaciones, políticas de equipaje, condiciones de cancelación y opiniones) en el momento de planear sus viajes y sólo el 3% viaja "a la aventura" sin realizar comparaciones previas.



Pero esta rigurosidad requiere tiempo. El 73% de los encuestados dedica más de una hora a buscar opciones a la hora de planificar sus viajes (con un 32% que invierte entre 1 y 3 horas y más de un 21% que supera las 5 horas de investigación), mientras que la planificación "express" es anecdótica y sólo el 5% dedica menos de 30 minutos a buscar.



Durante este proceso, el 82% prefiere acotar su búsqueda y compara un máximo de 10 opciones diferentes de vuelos, hoteles o destinos, lo que indica que, a pesar de que el proceso pueda durar varias horas, la búsqueda se concentra en pulir y detallar un grupo reducido de alternativas en lugar de abrir infinitas pestañas en el navegador, evitando la parálisis por análisis.



Dispuestos a gastar más, pero sin pagar de más

El estudio también revela que la contención del gasto es una tendencia minoritaria entre los viajeros españoles este verano. El 45% de los encuestados afirma que planea gastar más que el verano pasado - un porcentaje que asciende al 58% en el caso de los jóvenes de 18 a 24 años y al 47% entre los de 25 a 34 -, frente a sólo un 23% que reducirá su presupuesto. Además, el 48% destinará más de 1.000 € por persona a sus viajes estivales y, dentro de este grupo, un 17% afirma que realizará un desembolso aún mayor (más de 2.000 €).



Sin embargo, esto no significa que los viajeros estén dispuestos a gastar a ciegas. El estudio de KAYAK refleja que, para el 27% de los viajeros españoles, el cambio constante de precios y disponibilidad es el mayor obstáculo a la hora de planear unas vacaciones, una preocupación que crece entre los más jóvenes: afecta al 45% de los de 18 a 24 años y al 41% de los de 25 a 34. A esto le sigue el no saber si están consiguiendo la mejor oferta (18%). Esos datos reflejan que, aunque hay disposición a gastar más, los viajeros están muy orientados a la optimización del presupuesto, transformando la preparación del viaje en un proceso más estratégico.



Nuevas prioridades en el aire: seguridad y flexibilidad

Al analizar qué buscan los viajeros españoles a la hora de planear sus vuelos este verano, las prioridades han cambiado significativamente respecto al año pasado:



• La seguridad es lo primero: evitar rutas afectadas por contextos internacionales, elegir destinos más seguros o aerolíneas con mayor fiabilidad es el factor que más crece, siendo más importante para el 39% de los viajeros este año.



• La flexibilidad es innegociable: el 32% da ahora más importancia a los cambios gratuitos, cancelaciones y equipaje incluido.



• El precio, relativo: aunque sigue siendo clave, buscar "la opción más barata sin importar las escalas" solo es más importante este año para el 27%, viéndose superado por la necesidad de tranquilidad y comodidad.





"La gran mayoría de los viajeros percibe las vacaciones como una compra importante que requiere un proceso de maduración y evaluación previo. Los españoles tienen más ganas de viajar y están dispuestos a gastar más, pero son exigentes y estratégicos a la hora de planificar. Ya no solo buscan el precio más bajo; buscan certidumbre, flexibilidad y el máximo valor por su dinero", señala Natalia Díez-Rivas, directora comercial de KAYAK para Europa. "Hoy, el reto para el usuario no es comparar, sino tener las herramientas correctas para aliviar sus preocupaciones y generar tranquilidad, permitiéndoles comparar opciones en función de lo que realmente les importa sin tener que saltar de pestaña en pestaña. Nuestra misión en KAYAK es simplificar este proceso reuniendo todo en un solo lugar para que los viajeros puedan comparar de manera eficiente y reservar con confianza. Dado que los viajeros dedican más tiempo a sopesar sus opciones, herramientas como IA —nuestra experiencia de planificación de viajes conversacional— pueden ayudar a que el proceso sea más rápido e intuitivo".



Una realidad que inspira la última campaña de KAYAK

Esta cultura de la comparación, que da paso a este nuevo perfil de viajero, es el motor de la última campaña de marca de KAYAK: 'Cuando usas KAYAK, quieres compararlo todo'.



En su nuevo spot, Los Flotadores, la marca imagina en clave de humor qué pasa cuando el instinto de comparar va más allá de los viajes y empieza a influir en las decisiones cotidianas, hasta el punto de buscar el flotador de piscina perfecto.



Se trata de un reflejo divertido de un comportamiento muy real: la comparación se está convirtiendo cada vez más en un acto reflejo a la hora de valorar las opciones y no solo en un paso previo para reservar un viaje. La campaña se lanzó en España el 29 de junio, y se emitirá en televisión y vídeo online hasta el 23 de agosto y en redes sociales hasta el 7 de septiembre.





Contacto

Nombre contacto: Paula González

Descripción contacto: KAYAK/Ogilvy

Teléfono de contacto: 699606109

