Qué perfiles están marcando la diferencia ahora mismo en las empresas y por qué cuesta encontrarlos - AdelantTa

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 21 de julio de 2026.- Cubrir una posición se ha convertido en un proceso cada vez más complejo para empresas de sectores muy distintos. Desde AdelantTa explican que la dificultad ya no reside únicamente en encontrar profesionales con los conocimientos técnicos adecuados, sino en identificar personas capaces de aplicar esos conocimientos al negocio, desenvolverse con autonomía y comprometerse con un proyecto que también responda a sus expectativas. Esta combinación explica por qué algunas posiciones permanecen abiertas durante meses y por qué incorporaciones que inicialmente parecían adecuadas terminan sin consolidarse.

En ocasiones, la empresa comprueba que el nivel técnico real o los conocimientos no se corresponden con el mostrado durante el proceso. En otras, se produce una desalineación entre la expectativa del profesional y la realidad del proyecto, la cultura o las condiciones de trabajo de la organización. Desde AdelantTa, consultora de Recursos Humanos especializada en Selección y Headhunting, comentan que el mercado laboral atraviesa un desajuste que afecta tanto a las capacidades disponibles como a las expectativas de empresas y candidatos. “Hoy no basta con que una persona cumpla técnicamente con el puesto. La empresa necesita ver si podrá responder al nivel de exigencia, relacionarse con el entorno, adaptarse al proyecto y mantener su compromiso una vez superada la fase inicial de incorporación”, explica Juan Carlos Sánchez, director de la firma.

Los perfiles que más valor aportan combinan conocimiento, criterio y visión de negocio

Los profesionales que están marcando la diferencia no pertenecen necesariamente a una única área o sector. Se encuentran en tecnología, industria, finanzas, operaciones, logística, ventas, salud y servicios profesionales.

El patrón común es su capacidad para ir más allá de la ejecución técnica. Son personas que comprenden cómo afecta su trabajo al conjunto de la empresa, toman decisiones con criterio, se coordinan con otras áreas y son capaces de explicar cuestiones complejas a interlocutores no especializados, especialmente importantes en mandos intermedios, posiciones directivas y perfiles técnicos con contacto directo con clientes o capacidad de influencia sobre otros equipos.

El problema es que estas capacidades no siempre aparecen reflejadas en un currículum, y son difíciles de identificar en una entrevista convencional. “Un candidato puede conocer bien el lenguaje del sector, presentar una trayectoria coherente y desenvolverse con seguridad sin contar todavía con la profundidad, la autonomía o la capacidad de resolución que exige el puesto”, explica Vanesa Velasco, directora de operaciones de AdelantTa.

Por otro lado, puede darse la situación de que profesionales con una elevada solvencia técnica que encuentran dificultades para comunicar, colaborar, liderar o adaptarse a entornos con prioridades cambiantes. “Las empresas no buscan únicamente especialistas. Buscan profesionales capaces de convertir su conocimiento en resultados y de hacerlo dentro de una organización concreta, con sus ritmos, sus clientes y su forma de trabajar”, señala Velasco.

La diferencia está en evaluar el encaje real, no solo la experiencia

En este contexto, los procesos de selección requieren un conocimiento profundo del mercado y una evaluación que vaya más allá de la coincidencia entre currículum y descripción del puesto.

Es necesario contrastar el nivel técnico real, la forma de tomar decisiones, la capacidad de aprendizaje, las motivaciones de cambio y las expectativas profesionales. También resulta esencial ofrecer al candidato una visión clara del proyecto, evitando presentar una posición de forma más atractiva o diferente a lo que encontrará después de incorporarse.

Desde AdelantTa señalan que las empresas que están logrando mejores resultados son aquellas que no buscan candidatos perfectos, sino profesionales con una base sólida, capacidad de evolución y expectativas compatibles con la realidad del puesto. “El conocimiento del mercado permite saber qué perfiles existen, qué condiciones están valorando y qué requisitos resultan realistas. A partir de ahí, el trabajo consiste en localizar, evaluar y presentar a la empresa profesionales que no solo puedan aceptar una oferta, sino responder a la necesidad que ha originado la búsqueda”, concluye Sánchez.

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