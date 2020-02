COMUNICADO: Performance BioFilaments alcanza un nuevo hito en la producción comercial de celulosa nanofibrilar

Publicado 11/02/2020 11:56:56 CET

VANCOUVER, 11 de febrero de 2020 /CNW Telbec/ - Performance BioFilaments Inc. se complace en anunciar la disponibilidad de celulosa nanofibrilar (CNF) de alto rendimiento a partir de 2021.

La construcción de una planta con capacidad para 21 toneladas métricas al día, situada en la fábrica de celulosa de Kénogami de Resolute en Quebec, garantizará un suministro comercial fiable de CNF. Este biomaterial procedente de la madera puede aumentar de forma considerable la resistencia y la durabilidad de numerosos productos, además de reducir la huella de carbono general del producto final al reducir el peso y sustituir los componentes no renovables.

El material utilizado para la CNF es la pasta de papel, elaborada a partir de fibra de madera recogida de forma sostenible, un recurso totalmente renovable. La pasta de papel está certificada por terceros según una o varias de las tres normas reconocidas a escala internacional en materia de cadena de custodia (CdC). La CNF se produce de forma mecánica mediante una tecnología exclusiva sin usar productos químicos ni enzimas.

Performance BioFilaments, empresa conjunta creada en 2014 entre Resolute Forest Products y Mercer International, se dedica al desarrollo técnico y de mercado de aplicaciones novedosas para la celulosa nanofibrilar.

"Nos complace haber llegado a esta emocionante fase del proceso comercial de la CNF", comentó el Sr. Gurminder Minhas, director general de Performance BioFilaments. "La CNF y los filamentos de celulosa (FC) ofrecen numerosas aplicaciones posibles. El proceso de refinado sin productos químicos da lugar a fibrillas de longitud y pureza excepcionales con una proporción dimensional y una superficie extraordinariamente elevadas que no se obtienen con los procesos que se aplican actualmente. Esperamos trabajar con Resolute para llevar este biomaterial de gran potencial a los mercados de todo el mundo".

Performance BioFilaments seguirá manteniendo un suministro adecuado de cantidades en escala piloto hasta que la nueva planta esté totalmente operativa. Actualmente, este material está disponible a efectos de desarrollo y ensayos iniciales en campo.

Performance BioFilaments ha abierto recientemente un nuevo sitio web, www.performancebiofilaments.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2715490-1&h=3740576027&u...]. En él se detallan las características y beneficios de la CNF en cuatro áreas de aplicación principales: fortalecimiento de hormigones, morteros y cementos; mejora de la reología de revestimientos y líquidos industriales; fortalecimiento de materiales de construcción, sin tejer y medios de filtración y refuerzo de polímeros, compuestos y espumas.

Acerca de Performance BioFilaments Inc.

Performance BioFilaments Inc., empresa conjunta entre Mercer International Inc. y Resolute Forest Products Inc. , se centra en el desarrollo de aplicaciones comerciales para la celulosa nanofibrilar, uno de los nuevos biomateriales más interesantes del mundo. La celulosa nanofibrilar se puede usar para mejorar el rendimiento de una amplia variedad de productos. Procedente de fibra de madera --un recurso natural renovable-- la celulosa nanofibrilar optimiza la fuerza, la estabilidad, la flexibilidad y la longevidad de diversos materiales, incluidos compuestos, revestimientos y productos de consumo. Para obtener más información, visite www.performancebiofilaments.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2715490-1&h=3740576027&u...].

Gurminder Minhas Director general de Performance BioFilaments Inc.604 806-0261 info@performancebiofilaments.com[mailto:info@performancebiofilaments.com]

Sitio Web: http://www.performancebiofilaments.com/fr/home/