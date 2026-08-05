Perfumería Laura incorpora Nasomatto a su selección de perfumería nicho

nasomatto 3 - perfumeria laura

(Información remitida por la empresa firmante)

Cuando se habla de perfumería nicho, existen algunas marcas que han conseguido trascender las tendencias para convertirse en referentes dentro del sector. Una de ellas es Nasomatto, la firma creada por el perfumista italiano Alessandro Gualtieri y reconocida por desarrollar fragancias intensas, creativas y con una personalidad difícil de encontrar en la perfumería convencional

Alicante, 5 de agosto de 2026.- En Perfumería Laura, establecimiento especializado en alta perfumería desde 1975, Nasomatto ocupa un lugar destacado dentro de una cuidada selección de firmas internacionales elegidas por su calidad, originalidad y valor artístico. La filosofía de la marca encaja con la apuesta que la perfumería alicantina mantiene desde hace años: ofrecer propuestas diferentes para quienes buscan una experiencia olfativa más exclusiva.



Lejos de seguir las tendencias del mercado, Alessandro Gualtieri desarrolló Nasomatto con la intención de que cada perfume hablara por sí mismo. Sus creaciones no pretenden gustar a todo el mundo, sino transmitir emociones, despertar recuerdos y ofrecer una identidad propia a quien las lleva.



Uno de los aspectos que más diferencia a Nasomatto es la elevada concentración de sus perfumes, diseñada para ofrecer una gran intensidad y una evolución rica sobre la piel. Cada composición está concebida como una experiencia abierta a la interpretación personal, un planteamiento que ha convertido a la firma en una de las más admiradas dentro del universo de la perfumería de autor.



Black Afgano es probablemente la creación más conocida de la casa y una de las fragancias más influyentes de las últimas décadas dentro de la perfumería nicho. Sin embargo, el catálogo de Nasomatto va mucho más allá con referencias como Baraonda, Pardon, Duro, Narcotic V., China White, Blamage, Fantomas o Sadonaso, todas ellas con un carácter inconfundible.



Para Perfumería Laura, incorporar marcas como Nasomatto no responde únicamente a ampliar un catálogo, sino a mantener una línea de selección basada en la calidad y la personalidad de cada firma. Este criterio ha llevado a la perfumería a reunir algunas de las casas más reconocidas de la alta perfumería internacional, convirtiéndose en un punto de referencia para aficionados, coleccionistas y personas que desean descubrir propuestas alejadas del circuito comercial.



La especialización de Perfumería Laura en este segmento permite ofrecer un asesoramiento personalizado para ayudar a encontrar la fragancia más adecuada según el estilo, las preferencias olfativas o la ocasión. Esa experiencia, construida durante décadas, forma parte de la identidad de la empresa y de su manera de entender la perfumería.



La presencia de Nasomatto dentro de la selección de Perfumería Laura refuerza ese compromiso por acercar a los clientes algunas de las firmas más influyentes de la perfumería contemporánea. Una colección que puede descubrirse tanto en su tienda física como a través de su tienda online, donde convive con otras marcas de referencia del sector del lujo y la perfumería nicho.



Con esta apuesta, Perfumería Laura continúa consolidando un catálogo pensado para quienes buscan algo más que un perfume: una creación con identidad, historia y capacidad para dejar huella.

Contacto

Emisor: Perfumería Laura

Nombre contacto: Daniel del Valle de la Villa

Descripción contacto: Nivel de Calidad Marketing Agency

Teléfono de contacto: 685814921