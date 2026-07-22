Perfumería Laura incorpora Orto Parisi, una de las firmas de culto de la perfumería nicho

Orto Parisi con el perfumista - Perfumería Laura

(Información remitida por la empresa firmante)

La histórica perfumería alicantina continúa reforzando su selección de alta perfumería con una de las casas más influyentes y transgresoras del panorama internacional

Alicante, 22 de julio de 2026.- Perfumería Laura continúa ampliando su exclusiva selección de perfumería de autor con la incorporación de Orto Parisi, una de las firmas más admiradas, provocadoras y reconocidas dentro de la perfumería nicho contemporánea.



Creada por el perfumista italiano Alessandro Gualtieri, conocido mundialmente por desafiar los límites tradicionales de la perfumería artística, Orto Parisi nace como un homenaje a su abuelo Vincenzo Parisi y a la idea de que el cuerpo humano es un jardín cuyos aromas reflejan la esencia más auténtica de cada persona. La filosofía de la marca gira en torno a una visión profundamente sensorial y emocional del perfume, donde las fragancias no buscan agradar a todo el mundo, sino provocar una reacción y dejar una huella imborrable.



Con esta incorporación, Perfumería Laura sigue consolidándose como uno de los grandes referentes españoles en perfumería nicho y de lujo, reuniendo algunas de las maisons más prestigiosas del mundo en un mismo espacio.



La colección de Orto Parisi incluye creaciones que se han convertido en auténticos iconos para los amantes de la perfumería artística, entre ellas Megamare, una de las fragancias marinas más influyentes de la última década; Terroni, inspirada en la fuerza de la tierra volcánica; Bergamask, una reinterpretación radical de la bergamota y el almizcle; Seminalis, Boccanera, Brutus, Viride, Stercus o Cuoium, composiciones que han convertido a la firma en objeto de culto entre coleccionistas y apasionados del perfume de todo el mundo.



La llegada de Orto Parisi se enmarca dentro del proceso de expansión que está viviendo Perfumería Laura, una empresa familiar fundada en Alicante en 1975 que, tras cinco décadas de historia, continúa apostando por las firmas más exclusivas del mercado internacional y por ofrecer una experiencia única a los amantes de la alta perfumería.



Con esta nueva incorporación, Perfumería Laura reafirma su compromiso de acercar a Alicante algunas de las casas más influyentes del panorama internacional, ofreciendo a sus clientes una cuidada selección de perfumes de autor difíciles de encontrar en el mercado español.

Contacto

Emisor: Perfumería Laura

Nombre contacto: Daniel del Valle

Descripción contacto: Agencia Nivel de Calidad

Teléfono de contacto: 685814921