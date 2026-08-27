Permag celebra 75 años de innovación, excelencia en ingeniería y liderazgo mundial en soluciones magnéticas

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía alcanza un hito al celebrar décadas de experiencia dentro del sector de las tierras raras, la expansión de sus capacidades a nivel mundial y el crecimiento continuado dentro de los mercados aeroespacial, de defensa, médico y de semiconductores.

ELK GROVE VILLAGE, Ill., 27 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Permag se enorgullece al llevar a cabo la celebración de su 75 aniversario, conmemorando tres cuartos de siglo dedicados a la innovación, excelencia en ingeniería y colaboración con sus clientes en el diseño y la fabricación de imanes permanentes y conjuntos de alto rendimiento.

Contando con décadas de experiencia en materiales magnéticos de tierras raras y ensamblajes magnéticos de precisión, Permag se ha posicionado como uno de los socios más fiables de la industria, llevando a cabo el desarrollo de aplicaciones de misión crítica. Como único productor de imanes de cobalto-samario (SmCo) dentro de Estados Unidos, la compañía proporciona a clientes en todo el mundo capacidades integradas verticalmente que abarcan ingeniería de diseño compleja, fabricación de precisión, ensamblajes magnéticos avanzados y cumplimiento normativo.

Este hito de 75 años es también un reflejo del éxito de la integración de tres líderes respetados de la industria —Electron Energy Corporation (EEC), Magnetic Component Engineering (MCE) y Dexter Magnetic Technologies— por medio de la marca unificada Permag. Combinando las fortalezas únicas de estas organizaciones, Permag ha creado una profundidad de ingeniería sin precedentes, unas capacidades de fabricación superiores y una experiencia de cliente impecable, todo ello al tiempo que conserva la experiencia especializada que ha servido para convertir a cada empresa en un líder de la industria.

"Celebrar 75 años es una prueba del ingenio de nuestros empleados, la confianza de nuestros clientes y la base férrea construida por las empresas que en la actualidad conforman Permag", comentó Joe Stupel, consejero delegado de Permag. "La unión de EEC, MCE y Dexter ha creado una organización más fuerte, que es capaz de proporcionar soluciones magnéticas completas que abarcan desde materiales avanzados de tierras raras hasta ensamblajes terminados, destinadas a su uso en las aplicaciones más exigentes a nivel global. De cara al futuro, mantenemos nuestro compromiso de invertir en innovación, hacer crecer nuestras capacidades y ayudar a nuestros clientes para que puedan resolver retos de ingeniería que son cada vez más complejos".

La profunda experiencia de la empresa en el sector de las ciencias de materiales, combinada con un soporte de ingeniería y fabricación con integración vertical, sirve para que los clientes puedan conseguir acelerar el desarrollo de productos, reducir el riesgo en la cadena de suministro y cumplir con los requisitos de rendimiento estrictos dentro de las industrias altamente reguladas.

Gracias a sus capacidades de fabricación, ingeniería y soporte técnico de Norteamérica y Europa, Permag proporciona recursos globales que cuentan con un soporte local eficaz. La presencia mundial de la empresa permite llevar a cabo una estrecha colaboración con los clientes, a la vez que proporciona soluciones de fabricación y cadena de suministro resilientes destinadas a su uso en programas complejos.

En la actualidad, Permag presta servicios a clientes repartidos en más de 40 países, proporcionando soluciones magnéticas personalizadas que ayudan a habilitar tecnologías de próxima generación en todo el mundo dentro de los sectores:

Aeroespacial

Defensa

Médico

Semiconductores

Industrial

Posicionada para el futuro

Ante la creciente demanda de tecnologías magnéticas avanzadas, Permag lleva a cabo inversiones estratégicas en capacidad de fabricación, talento de ingeniería y aseguramiento de las cadenas de suministro de tierras raras con el fin de proporcionar apoyo a sus clientes durante las próximas décadas.

El liderazgo de la empresa en el sector de los imanes permanentes de alto rendimiento, conjuntos magnéticos e ingeniería de precisión sirve para que Permag pueda ayudar a sus clientes a hacer frente a los retos emergentes dentro de la electrificación, seguridad nacional, innovación médica y fabricación de semiconductores.

Acerca de Permag

Permag es líder mundial en soluciones magnéticas de ingeniería, y proporciona imanes permanentes avanzados, conjuntos magnéticos de precisión, acoplamientos magnéticos y sistemas diseñados a medida para las aplicaciones más exigentes a nivel global. Como compañía formada mediante la fusión de Electron Energy Corporation (EEC), Magnetic Component Engineering (MCE) y Dexter Magnetic Technologies, Permag combina 75 años dedicados a la excelencia en ingeniería, experiencia en materiales de tierras raras y fabricación integrada verticalmente para atender a clientes en los mercados aeroespacial, de defensa, médico, de semiconductores, industrial y energético.

Si desea más información, contacte con:Gustavo OlanoDirector de marketingGustavo.Olano@permag.com(978) 201-6910

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