Permag™ firma contrato de arrendamiento de nueva planta de fabricación en Korntal-Münchingen para servir el mercado euro

(Información remitida por la empresa firmante)

ELK GROVE VILLAGE, Ill., 19 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Permag™, líder mundial en materiales de tierras raras, ingeniería avanzada y fabricación de imanes de precision y ensamblajes magnéticos de alto rendimiento, anunció la firma de un contrato de arrendamiento para una planta de fabricación de 3000 m (32 300 pies cuadrados) en Korntal-Münchingen, Alemania. Las nuevas instalaciones fortalecerán la presencia de la compañía en Europa y mejorarán su capacidad para atender a los clientes en todo el mercado europeo, con plazos de entrega más cortos, soporte local y mayor capacidad de producción.

Con más de 75 años de experiencia en la fabricación de imanes y ensamblajes magnéticos, Permag ofrece productos y soluciones personalizadas de alta precisión para aplicaciones críticas en los sectores aeroespacial, defensa, médico y de semiconductores, entre otros. Gracias a su acceso directo a los principales centros de transporte y logística, la planta de Korntal-Münchingen reforzará el compromiso de la empresa con la calidad, la fiabilidad y la innovación para clientes que operan en mercados altamente regulados y de exigente rendimiento.

Estas nuevas instalaciones representan un logro importante en nuestra estrategia de crecimiento global, declaró Joe Stupfel, Director Ejecutivo de Permag. Establecer una fábrica en Europa nos permite colaborar más estrechamente con nuestros clientes europeos, brindarles asistencia técnica, mejorar la resiliencia de la cadena de suministro y ofrecer los mismos altos estándares de excelencia en ingeniería y precisión de fabricación en los que nuestros clientes han confiado durante décadas.

La planta de Korntal-Münchingen, que se espera esté plenamente operativa en la segunda mitad de 2026, servirá como centro neurálgico para la creación de prototipos, fabricación de precisión y el soporte en ingeniería, con capacidad para futuras ampliaciones, en la medida que crezca la demanda en Europa. Las nuevas instalaciones estarán equipadas con maquinaria de última tecnología para producir imanes y ensamblajes magnéticos avanzados para aplicaciones complejas que requieren tolerancias estrictas, trazabilidad y rigurosos estándares de calidad.

Carlos Castro, Director General de Permag para Europa, añadió: La inauguración de nuestras nuevas instalaciones supone un doble logro: nos otorga autonomía operativa respecto a nuestra organización en EE. UU., al tiempo que refuerza nuestra cercanía con nuestros clientes y socios europeos, lo que permite una colaboración más estrecha, tiempos de respuesta más rápidos y una mayor flexibilidad para satisfacer las complejas necesidades de ingeniería y fabricación. Esta inversión refleja nuestro compromiso a largo plazo con Europa y nuestra confianza en la continua innovación de la región en los mercados aeroespacial, de defensa, médico y de semiconductores.

Acerca de PermagPermag es líder mundial en soluciones magnéticas de alto rendimiento, que proporciona materiales de vanguardia, componentes de ingeniería de precisión y la fabricación de imanes y ensamblajes magnéticos avanzados para industrias donde el rendimiento es fundamental. Con un amplio legado de Dexter, MCE y EEC, el grupo de empresas Permag se compromete a impulsar la innovación, ofrecer una calidad superior y resolver los retos más difíciles de los clientes.

Para más información, contáctese con:

Gustavo OlanoPermagDirector Sénior de Marketing+1 (978) 201-6910Gustavo.Olano@permag.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2716937/New_Permag_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/permag-firma-contrato-de-arrendamiento-de-nueva-planta-de-fabricacion-en-korntal-munchingen-para-servir-el-mercado-europeo-302718176.html