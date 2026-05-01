Permag™ recibe el reconocimiento de Northrop Grumman por fortalecer la base industrial de defensa mediante la innovación

(Información remitida por la empresa firmante)

Northrop Grumman premia a sus principales socios en los Premios Anuales a la Excelencia de Proveedores

ELK GROVE VILLAGE, Illinois, 1 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Permag™ tiene el honor de ser reconocida por Northrop Grumman Corporation (NYSE: NOC) como uno de los mas destacados proveedores en los Premios a la Excelencia de Proveedores de este año, lo que resalta nuestro compromiso de fortalecer la base industrial de defensa con asociaciones estratégicas que apoyan la seguridad nacional.

Con más de 75 años de experiencia en la fabricación de imanes y ensamblajes magnéticos, junto con una sólida capacidad en materiales de tierras raras y presencia en Norteamérica y Europa, Permag ofrece soluciones de alta ingeniería y precisión, diseñadas a la medida para aplicaciones con misiones críticas en los sectores aeroespacial y de defensa, entre otras industrias, que demandan altísimos rendimientos.

"Northrop Grumman tiene una larga trayectoria fomentando sólidas alianzas, una red de innovadores y colaboradores que trabajan arduamente para lograr el objetivo común de proteger a Estados Unidos y sus aliados", declaró Ken Brown, vicepresidente y director de la cadena de suministro de Northrop Grumman. "Desde llevar los primeros humanos a la luna hasta introducir la tecnología que revolucionó la defensa, Northrop Grumman y nuestros socios han superado continuamente los límites de lo posible".

Northrop Grumman reconoció a Permag por su Excelencia Estratégica, destacando el papel fundamental que desempeñan los proveedores en el desarrollo de capacidades de última generación en armamento, aeronaves, defensa antimisiles y sistemas espaciales. En conjunto, los proveedores de Northrop Grumman generan más de 100 000 empleos y un impacto económico anual superior a los $27.800 millones de dólares a nivel nacional.

"Nos sentimos honrados de recibir el Premio a la Excelencia del Proveedor, un reconocimiento que refleja la dedicación de todo nuestro equipo y nuestro firme compromiso con la calidad, la fiabilidad y la colaboración. Este logro no solo representa un hito para nuestra empresa, sino también una muestra de la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros a diario. Seguimos enfocados en superarnos constantemente y ofrecer un valor excepcional en todo lo que hacemos", afirma Joe Stupfel, CEO de Permag.

Acerca de PermagPermag es líder mundial en soluciones magnéticas de alto rendimiento, que proporciona materiales de vanguardia, componentes de ingeniería de precisión y la fabricación de imanes y ensamblajes magnéticos avanzados para industrias donde el rendimiento es fundamental. Con un amplio legado de Dexter, MCE y EEC, el grupo de empresas Permag se compromete a impulsar la innovación, ofrecer una calidad superior y resolver los retos más difíciles de los clientes.

Para más información, contáctese con:

Gustavo Olano Permag Director Sénior de Marketing (978) 201-6910

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