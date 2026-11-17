El perro robot Galileo C1-W, desplegado en almacenes polacos, establece un referente internacional para la inteligencia incorporada de origen nacional

(Información remitida por la empresa firmante)

POZNAN, Polonia, 17 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Galileo Robotics, en colaboración con una empresa polaca local, ha lanzado oficialmente una solución personalizada de inspección de almacenes y patrullaje de seguridad basada en su robot cuadrúpedo C1-W en un gran parque logístico en Poznan, Polonia; esto constituye un referente internacional replicable para la tecnología china de inteligencia incorporada.

Como centro logístico clave en Europa, Poznan alberga una gran cantidad de complejos de almacenes a gran escala. Las patrullas nocturnas manuales tradicionales se ven afectadas por los elevados costes de la mano de obra local, la escasez de personal para el turno de noche, la baja frecuencia de las inspecciones, la existencia de numerosas zonas sin vigilancia y la imposibilidad de realizar un seguimiento de los registros de actividad. La solución robótica C1-W resuelve eficazmente estos problemas, persistentes en el sector, mediante operaciones automatizadas, con cobertura total y trazabilidad.

Como robot cuadrúpedo de grado industrial de pequeño tamaño, el C1-W cuenta con protección industrial IP65 y ofrece un funcionamiento estable en un rango de temperaturas de -20 °C a 55 °C. Es capaz de ascender pendientes de hasta 30°, desplazarse por todo tipo de terrenos y realizar navegación autónoma. Equipado con un sistema de IA integrada desarrollado por Galileo, el robot patrulla de forma autónoma pasillos con estanterías de gran altura y plataformas de carga. Su sistema de percepción multimodal captura datos ópticos, térmicos y acústicos, lo que permite la percepción del entorno en tiempo real, la identificación de riesgos y la toma de decisiones inteligente.

Todos los datos generados en las instalaciones se transmiten en tiempo real a una plataforma unificada, conformando activos de datos estandarizados, recuperables y analizables que facilitan la iteración de modelos de IA y la optimización de las operaciones de almacén. Gracias a interfaces basadas en estándares abiertos, la solución permite una personalización local a múltiples niveles, garantizando el pleno cumplimiento de las normativas europeas de gestión de almacenes.

Desde su implementación, la frecuencia de inspección en las instalaciones ha pasado de dos turnos manuales diarios a patrullas robóticas cada tres horas, logrando reducir el tiempo de respuesta ante anomalías de horas a minutos. Con una cobertura que abarca más de 2.000 metros cuadrados de áreas de almacenamiento y 2.250 metros de estanterías, la solución ha mantenido un funcionamiento estable durante más de 400 horas.

Tras haber sido validada en entornos europeos reales, esta solución consolidada se replicará en otros almacenes europeos con la colaboración de socios locales. Galileo Robotics seguirá ofreciendo soluciones robóticas fiables para satisfacer las necesidades operativas in situ a escala global.

Contacto de medios

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