El personal shopper inmobiliario gana protagonismo como aliado del inversor comprador de vivienda en España - IHGEST

(Información remitida por la empresa firmante)

Ocho meses buscando piso por su cuenta. En dos días lo tenía.

El personal shopper inmobiliario, la figura que revoluciona cómo se compra vivienda en España

Madrid, 22 de septiembre de 2026.- IHGEST, especializada en servicios de asesoramiento y acompañamiento en operaciones inmobiliarias, aborda el papel que puede desempeñar el personal shopper inmobiliario en la búsqueda y adquisición de vivienda. Un ejemplo es el caso de Jorge, que durante ocho meses buscó vivienda por su cuenta a través de portales inmobiliarios. En ese periodo visitó 34 pisos, realizó tres ofertas y perdió dos de ellas en cuestión de horas. Aunque tenía claro qué tipo de inmueble buscaba, las condiciones del mercado dificultaban encontrar una opción que se ajustara a sus necesidades.

La situación cambió después de conocer el trabajo de Inma Recio a través de una entrevista en YouTube y contactar con ella. En apenas dos días, Jorge encontró una vivienda que encajaba con sus criterios y formalizó la reserva del inmueble, que posteriormente se convirtió en una de sus inversiones más rentables.

El caso refleja el papel que puede desempeñar la figura del personal shopper inmobiliario en un proceso de búsqueda y adquisición de vivienda. A diferencia de una agencia tradicional, este profesional trabaja exclusivamente para el comprador y centra su actividad en localizar inmuebles que respondan a sus necesidades, analizar sus características, detectar posibles problemas y negociar las condiciones de compra.

Representación exclusiva del comprador

La principal diferencia de este modelo se encuentra en la representación. Mientras que una agencia inmobiliaria tradicional suele trabajar para el propietario que pone una vivienda a la venta, el personal shopper inmobiliario defiende los intereses del comprador.

El objetivo es encontrar un inmueble adecuado al perfil del cliente, analizar su situación y negociar las condiciones de adquisición. Esto puede incluir desde la búsqueda de oportunidades que todavía no se han publicado en los principales portales hasta la revisión de aspectos jurídicos, técnicos y económicos antes de formalizar la operación.

En el caso de Jorge, el primer paso consistió en analizar durante varias horas sus necesidades y objetivos. Más allá de las características que buscaba en una vivienda, el análisis permitió determinar qué tipo de inmueble podía encajar mejor con su intención de obtener rentabilidad mediante una inversión.

Una vivienda que no estaba publicada

Una de las claves de la operación fue el acceso a una vivienda que todavía no aparecía publicada en los portales inmobiliarios. La profesional contaba con una red de contacto directo formada por más de 200 agentes, lo que permitió conocer la existencia del inmueble antes de que llegara al mercado generalista.

La vivienda contaba con 87 metros cuadrados, estaba situada en una cuarta planta, tenía orientación suroeste, fachada interior y una reforma realizada en 2019. El precio inicial de salida era de 95.000 euros.

Tras analizar comparables de la zona, se detectó margen para negociar el precio. Jorge visitó el inmueble al día siguiente y finalmente se acordó una compra por 85.000 euros, lo que supuso una reducción de 10.000 euros respecto al precio inicial.

Según explica Inma Recio, esta diferencia permitió cubrir los honorarios del servicio y disponer además de margen para afrontar la reforma y el amueblamiento del inmueble.

El coste del servicio y el ahorro potencial

Los honorarios de un personal shopper inmobiliario dependen del profesional y del tipo de encargo. Según Inma Recio, las tarifas pueden situarse habitualmente entre el 1 % y el 3 % del precio de compra, aunque también existen profesionales que trabajan con una cantidad fija pactada previamente.

En la operación de Jorge, los honorarios ascendieron a 3.500 euros. Además de la negociación del precio, el servicio permitió al comprador delegar buena parte del proceso de búsqueda y análisis de la vivienda.

El objetivo, no obstante, no consiste únicamente en conseguir una rebaja. Una parte importante del trabajo está relacionada con la detección de posibles problemas antes de la compra. Entre ellos pueden encontrarse inmuebles que tienen una clasificación diferente a la esperada, viviendas sujetas a determinadas condiciones legales o situaciones que podrían generar costes adicionales para el comprador.

Un servicio también dirigido a pequeños inversores

La figura del personal shopper inmobiliario no está necesariamente vinculada a grandes patrimonios. Entre los perfiles que recurren a estos servicios se encuentran funcionarios, profesores, autónomos, parejas que buscan adquirir su primera vivienda de inversión y personas que han ahorrado durante años y quieren reducir los riesgos asociados a la operación.

También es habitual encontrar clientes de entre 35 y 50 años que cuentan con un empleo a tiempo completo y no disponen del tiempo necesario para realizar una búsqueda exhaustiva por su cuenta.

Para este perfil, delegar la búsqueda puede permitir acceder a oportunidades, analizar distintas alternativas y afrontar la negociación con mayor información.

De ocho meses de búsqueda a dos días

La experiencia de Jorge resume una de las principales razones por las que algunos compradores recurren a esta figura. Después de ocho meses buscando vivienda por su cuenta, la intervención de un profesional permitió localizar un inmueble adecuado en apenas dos días.

Además de encontrar la vivienda, el proceso permitió afrontar la negociación con información sobre el mercado y sin la presión derivada de una búsqueda prolongada.

Actualmente, el inmueble se encuentra alquilado y genera ingresos para su propietario. Jorge considera que la operación ha tenido un impacto positivo en su estrategia de inversión y destaca especialmente el ahorro de tiempo y la tranquilidad durante el proceso.

Una figura cada vez más conocida en España

La figura del personal shopper inmobiliario cuenta con una mayor implantación en mercados como Estados Unidos, Reino Unido o Francia, mientras que en España su presencia continúa creciendo.

El contexto actual del mercado residencial, caracterizado por una elevada competencia en determinadas zonas y una gran cantidad de información disponible para los compradores, está contribuyendo a aumentar el interés por servicios especializados de asesoramiento y representación.

En este escenario, el personal shopper inmobiliario busca ofrecer al comprador una representación independiente durante el proceso de adquisición, desde la definición de sus necesidades y la búsqueda de oportunidades hasta el análisis del inmueble y la negociación de las condiciones.

Inma Recio cuenta con más de cuatro años de experiencia en el mercado inmobiliario de Vallès Occidental y Castellón y ha participado en más de 150 operaciones de compraventa.

Para quienes valoran la adquisición de una vivienda como inversión, conocer las distintas opciones de asesoramiento disponibles puede ayudar a afrontar el proceso con mayor información y a valorar aspectos que van más allá del precio o las características visibles del inmueble.

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