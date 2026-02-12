Personal Shopper Inmobiliario para inversores; claves para comprar con criterio y reducir riesgos - IHGEST

12 de febrero de 2026.- El mercado inmobiliario mantiene su atractivo para quienes buscan rentabilidad a medio y largo plazo, aunque exige un análisis cada vez más preciso. En este contexto, la figura del Personal Shopper Inmobiliario gana peso entre inversores que priorizan decisiones informadas y procesos eficientes. La complejidad normativa, la presión de la demanda y la necesidad de anticipar escenarios obligan a contar con acompañamiento experto desde la búsqueda hasta la firma. IHGEST, especializada en gestión inmobiliaria y soluciones para empresas e inversores, ha incorporado este enfoque para aportar método, datos y visión estratégica. Al frente se encuentra Inma Recio, CEO de la compañía, con una trayectoria vinculada a la optimización de operaciones y a la reducción de riesgos en la compra de activos residenciales. Un periodista conversa con ella para profundizar en el valor real de este servicio para el inversor.

Desde su experiencia, ¿por qué el Personal Shopper Inmobiliario resulta especialmente relevante para inversores?

El Personal Shopper Inmobiliario es muy importante en la inversión, ya que los inversores obtienen mayor rentabilidad, ya que compran por debajo del valor de mercado 30-40%, ahorran tiempo de búsqueda de los inmuebles, están asesorados sobre las zonas y ubicaciones de la población donde van a invertir, se les acompaña en todo el proceso de compra (consultas - dudas), están asesorados en la revisión de los documentos (nota simple, actas comunidad, arras, escrituras), les ayudamos en la estrategia financiera mejor según su situación y definimos con el inversor los objetivos de los ingresos pasivos que quieren obtener así como planificamos su libertad financiera.

¿Qué errores se repiten con más frecuencia cuando se invierte sin acompañamiento profesional?

Los errores que se repiten sin acompañamiento, es la compra impulsiva y no con un análisis previo de rentabilidad que esté dentro de la planificación estrategica, busqueda de inmuebles en zonas conflictivas y con el riesgo de perder revalorización futura y tener unos inquilinos no solventes, tener problemas a la hora de entender los documentos en el proceso de compra, no obtener la rentabilidad deseada después de la compra del inmueble por no realizar un estudio y análisis previo, perdida de dinero y tiempo por no conocer el valor de mercado, etc.

¿Cuál es el perfil del inversor con el que trabajáis?

Nosotros trabajamos con inversores que buscan alta rentabilidad en el alquiler, en el flip (compra reforma venta) que busquen pisos entre 60-160.000€ en Cataluña o Castellon, que compren en ubicaciones buenas para asegurar una revalorización del inmueble y que obtengan una seguridad en la inversión inmobiliaria. Tenemos inversores muy experimentados que nos escogen por falta de tiempo y de conocimiento de zona y tenemos inversores nobeles que nos escogen por el asesoramiento en todo el proceso y por la ayuda en tema de financiación y estrategia de ingresos pasivos.

¿Qué variables pesan más en el análisis previo: ubicación, demanda, estado del activo o proyección de retorno?

La ubicación es lo más importante, ya que asegura la revalorización del bien y comporta menos riesgo de pèrdida de valor del inmueble y mayor solvencia de los inquilinos.

¿De qué manera influye la negociación experta en la rentabilidad final de una operación?

La negociación es la base de nuestro servicio y es el factor que influye más en la rentabilidad final, ya que cuanto mayor descuento se negocia mayor rentabilidad en el alquiler o en la venta futura. Por ejemplo de alquiler: Si un piso se puede alquilar a 750€ al mes y se compra por 75.000€, 750*12/75.000€= 12% en cambio si se compra por 95.000€ la rentabilidad sería 750€*12/95.000€ = 9.47%. Por eso es tan importante tener a un Personal Shopper Inmobiliario que sepa el valor de mercado de la zona y sepa negociar por ti el precio de compra del inmueble.

¿Cómo se gestiona la información para evitar decisiones basadas en intuiciones o tendencias puntuales?

Las decisiones deben estar basadas en análisis del precio, rentabilidad, ubicación, estrategia y plan propio y el personal shopper inmobiliario debe presentar oportunidades que tengan en cuenta estos parámetros según el inversor, sus objetivos y estrategia financiera.

¿Qué papel juega la revisión documental y legal en el proceso de compra para invertir?

Es crucial la revisión documental y legal en el proceso de compra te explico en resumen los documentos que revisamos:

La nota simple te da la información más importante sobre cargas y regimen por ejemplo vpo (vivienda protección oficial),

Las actas de comunidad son importantes porque puedes comprobar si hay derramas actualmente y futuras, si hay vecinos morosos, ocupación de algún piso del edificio,

Las arras es el documento donde se negocia con el vendedor precio, tiempo restante a notaria, y si son penitenciales si el vendedor decide no vender debe pagar el doble al comprador mientras que si es el comprador el que decide no comprar pierde el importe entregado, también se negocia quien paga los gastos de notaria y los gastos de IBI.

Antes de la firma de las escrituras, el vendedor debe presentar las escrituras originales, DNI vendedor, último recibo IBI, Certificado de Comunidad, Certificado de Saldo pendiente (si hay hipoteca), Nota simple, Certificado Energético y Cédula de Habitabilidad (Cataluña), así como los últimos recibos de Agua, Luz y Gas, el día de la firma en notaria toda la documentación junto con la copia simple se entrega al comprador.

¿En qué se diferencia el enfoque de IHGEST al actuar como Personal Shopper Inmobiliario para inversores?

El interés por invertir en vivienda continúa, aunque el entorno exige rigor y planificación. Por eso, el Personal Shopper Inmobiliario para inversores se consolida como una figura que ordena el proceso, aporta criterio y acompaña cada decisión con información contrastada. Desde IHGEST, la apuesta pasa por ofrecer una visión integral que ayude al inversor a identificar oportunidades reales y a avanzar con seguridad en un mercado cada vez más competitivo.

