Personas con discapacidad severa acceden gratis a la comunicación con la mirada en CCAA gracias a Qinera

Acompañamiento experto, tecnología de vanguardia y apoyo en la financiación. Jordi Sabaté, activista y YouTuber en defensa de los derechos de las personas con ELA, es un claro ejemplo del impacto positivo de esta tecnología, que le ha permitido expresarse con libertad, mantenerse conectado con la sociedad e impulsar iniciativas tan relevantes como su intervención en el Senado o entrevistas a figuras como Penélope Cruz

Los lectores oculares impulsan la comunicación y potencian el uso del lenguaje en personas con dificultades en el habla o ausencia total de la misma. Escribir, navegar por internet, controlar los dispositivos del hogar o incluso expresar emociones con solo mover los ojos: para miles de personas con movilidad reducida o discapacidad motora severa, esta es una realidad gracias a esta tecnología, que abre nuevas formas de relación, participación y autonomía en el día a día.

Barcelona, 26 de mayo de 2025.- Estos dispositivos registran el movimiento ocular sobre la pantalla y detectan con precisión qué punto está mirando la persona usuaria. De este modo, es posible controlar con la mirada todas las funciones del dispositivo: escribir correos, enviar mensajes por WhatsApp, acceder a Instagram, jugar, ver contenidos en plataformas de streaming o utilizar cualquier aplicación, igual que haría cualquier otra persona con un dispositivo móvil convencional.



Pueden acoplarse a un ordenador o estar integrados en una tableta junto con un software específico de Comunicación Aumentativa (CAA), formando un comunicador de mirada. Gracias a esta combinación, es posible utilizar el equipo únicamente con los ojos, tanto en interiores como en exteriores, sin necesidad de asistencia física para su funcionamiento. El software incluye voces integradas que permiten hablar a través del altavoz del dispositivo, facilitando la comunicación en persona. Actualmente, estos comunicadores permiten elegir entre una amplia variedad de voces, e incluso incorporar la voz original de la persona usuaria (realizado grabaciones previas), reforzando así su identidad personal y su conexión emocional con el entorno.



En España, la empresa Qinera es el distribuidor oficial de esta tecnología, desarrollada por Tobii Dynavox, y se ha consolidado como referente en tecnología de apoyo para la CAA. Gracias a su labor, esta herramienta está llegando cada vez a más personas que, hasta ahora, tenían muy limitada su capacidad de interactuar con el mundo.



El Gobierno de España contempla la financiación de los lectores de mirada, aunque su aplicación varía según la comunidad autónoma

Una orden ministerial aprobada en 2019 permite la financiación pública de lectores de mirada y otros sistemas de comunicación para personas con afectación severa en miembros superiores. Esta cobertura se canaliza a través de atención especializada en hospitales —neurología, rehabilitación y otras unidades—, lo que permite acceder a estos dispositivos a través del sistema sanitario público.



Aunque la norma está en vigor y ya se aplica en varias comunidades autónomas, el acceso real sigue siendo desigual entre territorios. Para reducir esta brecha, Qinera trabaja junto a hospitales y centros de referencia con el objetivo de agilizar los procesos y facilitar que esta tecnología llegue a quienes la necesitan. Además, actúa como punto de contacto para orientar a profesionales y familias sobre las opciones de financiación disponibles y acompañarles durante todo el proceso.



"Estamos comprometidos en asegurar que esta tecnología llegue a quienes más la necesitan, ofreciendo acompañamiento a hospitales, pacientes y familiares en todo el proceso", explica Nair Alcocer, terapeuta ocupacional y responsable de servicios y formación de Qinera. Ese acompañamiento no garantiza únicamente el acceso, sino también la instalación personalizada y la formación adaptada a cada usuario. "Nos proponemos consolidar la financiación de la comunicación aumentativa como un derecho esencial dentro del sistema sanitario español".



Más allá de la comunicación: una herramienta para expresar la identidad y ganar autonomía

Los lectores oculares son mucho más que una herramienta de comunicación: abren puertas al aprendizaje, al trabajo, a la socialización y al disfrute del ocio digital. En definitiva, ofrecen a los usuarios una nueva forma de participar activamente en la sociedad.



Los dispositivos de seguimiento ocular y comunicadores de mirada distribuidos por Qinera permiten a los usuarios controlar el cursor, escribir, navegar por internet e interactuar con su entorno usando solo los ojos. Gracias a esta tecnología, las personas pueden impulsar su comunicación, su participación y autonomía. Su impacto es especialmente transformador en el ámbito educativo, donde los estudiantes con discapacidades motoras severas pueden superar las barreras tradicionales del aprendizaje y la interacción. Asimismo, su aplicación en la vida cotidiana y en el mundo laboral representa un cambio significativo, brindando a los usuarios mayor independencia para realizar actividades esenciales.



Para quienes viven con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), parálisis cerebral, lesiones medulares, enfermedades neuromusculares y otras afecciones que limitan el movimiento de los miembros superiores, estos dispositivos no son un lujo, sino una necesidad. Gracias a su precisión y facilidad de uso, transforman la vida de los usuarios y la de sus familias. De este modo, además de facilitar la comunicación, la tecnología de control ocular tiene un impacto directo en la calidad de vida de los usuarios. Estudios* recientes en Suecia han demostrado que, al utilizar estos dispositivos, la calidad de vida de personas con ELA, parálisis cerebral o autismo puede mejorar significativamente, incluso duplicando su percepción de bienestar.



"Nuestros lectores oculares están diseñados para las personas con discapacidad, brindándoles una herramienta para comunicarse, aprender y participar de forma activa en la sociedad", afirma Nair Alcocer, terapeuta ocupacional, responsable de servicios y formación de Qinera.



"Qinera no ofrece únicamente tecnología, sino que el valor diferencial radica en el acompañamiento experto y cercano. El equipo de logopedas, terapeutas y especialistas en tecnología de apoyo guía a cada usuario en todo el proceso, desde la selección del dispositivo hasta la adaptación del software para que la experiencia de comunicación sea lo más intuitiva y personalizada posible y se aprovechen al máximo las posibilidades que ofrecen los lectores oculares".



*Estudio Exploring the Benefits of Assistive Communication (2024), publicado por Augur y encargado por Tobii Dynavox.



Tecnología intuitiva para todos

Mediante el movimiento ocular, las personas pueden seleccionar letras, palabras, frases o pictogramas en una pantalla, que el sistema convierte automáticamente en voz. Esto les permite mantener conversaciones, escribir textos con precisión, controlar dispositivos electrónicos o interactuar con el entorno digital. Entre las soluciones más avanzadas, el PCEye 5 de Tobii Dynavox destaca por su alta precisión y velocidad. Este lector ocular permite utilizar un ordenador únicamente con la mirada, independientemente de las condiciones de luz, el color de los ojos o el uso de gafas o lentillas. Su integración con Windows y con distintos softwares de comunicación aumentativa les facilita el uso de herramientas cotidianas como el correo electrónico, la navegación web o las redes sociales.



