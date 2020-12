Personas de todo el mundo se unen para celebrar la primera víspera de Año Nuevo virtual de Nueva York (1)

Líderes de lugares tan lejanos como Alemania, India, Japón, México, Sudáfrica y España, y alcaldes de ciudades tan cercanas como Atlanta, Boston, Houston, Los Ángeles y Miami se unen con Nueva York en la conmemoración de esta ocasión histórica

Los organizadores de la celebración de la caída de la bola de Nochevieja invitan a familias de todo el mundo a publicar mensajes de video en Instagram describiendo sus esperanzas para el 2021; algunos pueden ser elegidos para participar en una transmisión en vivo presentada por David Osmond de Wonderama

NUEVA YORK, 30 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- Los organizadores de la famosa celebración de la caída de la bola de Nochevieja llevan la fiesta más grande del mundo directamente a su hogar, en vivo y directamente desde la encrucijada del mundo, Times Square. Jamestown [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3022938-2&h=2535999998&u...], propietario de One Times Square, hogar del icónico bola de Nochevieja, ha colaborado con Ultimate Gamer, Amazon Web Services (AWS), Samsung y otros para crear una experiencia virtual [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3022938-2&h=2299045927&u...] de Nochevieja única en su tipo para permitir que las personas reciban el Año Nuevo de manera segura.

https://mma.prnewswire.com/media/1386919/Jamestown_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1386919/Jamestown_Logo.jpg]

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, dijo: "Los neoyorquinos están emocionados por un nuevo comienzo en 2021, y celebraremos el Año Nuevo haciendo lo que mejor sabemos hacer: cuidarnos unos a otros. Mantenemos nuestra ciudad segura al renunciar a las grandes reuniones, y sé que esta dinámica de programación virtual hará que esta Nochevieja sea una noche inolvidable".

El presidente de Times Square Alliance, Tim Tompkins, dijo: "Nueva York siempre ha sido una ciudad global y la víspera de Año Nuevo de Times Square una celebración global, por lo que nos complace unirnos a alcaldes de todo el mundo para celebrar virtualmente juntos y decir adiós, ¡finalmente! - al 2020".

Para conmemorar esta ocasión histórica, los alcaldes estadounidenses de Atlanta, Birmingham, Boston, Charleston, Charlottesville, Houston, Los Ángeles, Miami, Savannah y Seattle, junto con líderes de Canadá, Alemania, India, Japón, México, Sudáfrica y España están uniéndose a las festividades para ayudar a Nueva York a enviar mensajes de esperanza y optimismo para 2021.

La alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, dijo: "Gracias a Jamestown y a todos los socios por organizar un evento seguro para celebrar la víspera de Año Nuevo. Aunque 2020 ha estado lleno de desafíos, el hecho de que estemos aquí para celebrar un Año Nuevo es un testimonio de la resiliencia de las personas en todo el mundo".

El alcalde de Boston, Martin J. Walsh, dijo: "2020 ha sido un año desafiante, pero también nos ha demostrado lo fuerte que podemos ser cuando nos apoyamos unos a otros. En Boston, y en ciudades y pueblos de todo Estados Unidos y de todo el mundo, hemos encontrado formas creativas de mantener vivas las tradiciones y estar conectados de forma segura. La primera celebración virtual de Nochevieja en Nueva York es un gran ejemplo de eso, y estamos orgullosos de ser parte de ella mientras esperamos días mejores en 2021".

El alcalde de Charleston, John Tecklenburg, dijo: "Es un verdadero honor poder ayudar a celebrar el Año Nuevo en Times Square y ofrecer a todos, en todas partes, los mejores deseos para un 2021 feliz y saludable. Como decimos aquí en Charleston, Feliz Año Nuevo, todos ustedes! "

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, dijo: "Este año ha sido diferente a cualquier otro: sin precedentes, doloroso, lleno de pérdida y angustia, por lo que es lógico que digamos adiós al 2020 de una manera única, divertida, segura y virtual. Si bien no podemos reunirnos para celebrar el Año Nuevo como solemos hacer, miremos hacia el 2021 con esperanza, vigilancia, desinterés, la promesa de una vacuna y el fin de esta crisis, y un regreso al abrazo de familiares y amigos ".

La alcaldesa de Nueva Orleans, LaToya Cantrell, dijo: "Aquí en Nueva Orleans, sabemos cómo celebrar; prácticamente lo inventamos y estamos ansiosos por celebrar el Año Nuevo. También sabemos cómo enfrentarnos a un desafío, y 2020 fue un año de desafíos. En nuestra ciudad, y en todo el país, estamos trabajando y hay una luz al final de este túnel, y seguiremos avanzando juntos. En nombre de la ciudad de Nueva Orleans, deseamos a todos en todo el mundo buena salud, felicidad y prosperidad en el Año Nuevo ".

La alcaldesa de Seattle, Jenny A. Durkan, dijo: "2020 presentó desafíos sin precedentes para las ciudades de todo el mundo. Vimos la resistencia, la compasión y la determinación de nuestros vecinos, amigos, trabajadores esenciales y primeros intervinientes para responder a una pandemia y una crisis económica única en la vida. En 2021, hay muchas esperanzas en el horizonte. Ciudades como Seattle se reconstruirán más fuerte, mejor y más equitativa. Todavía tenemos algunos meses difíciles por delante, pero tenemos el valor y la determinación para no solo superarlos, sino para crear un futuro mejor para las próximas generaciones. Que el Año Nuevo nos traiga a todos paz, alegría y felicidad. Adiós 2020 y hola 2021 ".

Todos en todas partes pueden comenzar las festividades hoy descargando la aplicación NYE para ingresar al mundo virtual de Times Square. El 31 de diciembre, los espectadores pueden sintonizar una transmisión en vivo presentada por David Osmond, presentador de la serie premiada Wonderama. El espectáculo que durará toda la noche contará con un talento increíble y saludos de los líderes mundiales y las familias mientras todos celebramos juntos el Año Nuevo.

Los organizadores del evento están invitando a familias de todo el mundo a publicar mensajes de video en Instagram describiendo sus esperanzas para el 2021. Unos pocos que publican videos y etiquetan a @OneTimesSquareNYC y #WonderamaWishes también pueden ser elegidos para hablar con David Osmond en los próximos días y tener su mensaje presentado durante la transmisión en vivo.

El presentador de Wonderama, David Osmond, dijo: "Todos en Wonderama estamos encantados de ser parte de esta histórica celebración mundial. ¡Todos estamos listos para dejar 2020 atrás y celebrar un fabuloso Año Nuevo! Estoy orgulloso de ser el anfitrión virtual de este emocionante evento, que culminó con la icónica caída de la bola en Times Square. Es una comunidad global que se une con un deseo compartido de salud, felicidad y bondad humana ".

El presidente de Jamestown, Michael Phillips, dijo: "Aquí en Nueva York, One Times Square es el lugar donde la gente celebra los momentos más importantes del mundo. También es el lugar donde más de un millón de personas se reúnen cada año para celebrar la víspera de Año Nuevo. Cuando quedó claro para nosotros, Times Square Alliance y nuestros socios de ciudad y el estado, que esta celebración no sería posible este año, dirigimos nuestra atención a crear una nueva plataforma que permita a todos, en todas partes, unirse con nosotros virtualmente en Times Square. Para nosotros, esta fue una decisión simple. Jamestown, como administrador de la víspera de Año Nuevo, tenía la responsabilidad de unir a las personas, de una manera segura y socialmente distanciada, al tiempo que se aseguraba de que la tradición de celebrar el Año Nuevo no se perdiera en 2020 ".

