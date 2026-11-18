La autorización de la CE se produce tras la reciente aprobación del pertuzumab de Biocon por parte de la FDA estadounidense.

Ofrece una opción terapéutica adicional para pacientes con cáncer de mama HER2 positivo y puede contribuir a unos sistemas sanitarios más sostenibles en Europa.

Este hito refuerza la creciente cartera de Biocon en oncología y su compromiso con la evolución de las necesidades de los pacientes y los sistemas sanitarios.

(Información remitida por la empresa firmante)

BENGALURU, India, 18 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Biocon Limited (BSE: 532523; NSE: BIOCON), compañía biofarmacéutica global centrada en la innovación, ha anunciado hoy que la Comisión Europea (CE) ha concedido la autorización de comercialización a Pebrilzo, su biosimilar de pertuzumab, para el tratamiento del cáncer de mama HER2 positivo en distintas fases de la enfermedad en la Unión Europea (UE).

El biosimilar de pertuzumab de Biocon es el primero en recibir la autorización de comercialización de la CE mediante el nuevo enfoque clínico adaptado de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA). Este hito se produce tras el dictamen favorable emitido por el CHMP el 17 de septiembre de 2026.1

Shreehas Tambe, CEO y director general de Biocon, ha declarado: La aprobación por parte de la Comisión Europea de Pebrilzo, nuestro biosimilar de pertuzumab, el primero autorizado en el marco de su nueva vía clínica adaptada, representa un importante hito regulatorio para Biocon. Con esta aprobación, pertuzumab se convierte en nuestro quinto biosimilar oncológico aprobado tanto en Europa como en Estados Unidos, reforzando nuestra cartera global de oncología y nuestro compromiso de ampliar el acceso a terapias biológicas de alta calidad y asequibles para pacientes con cáncer de mama HER2 positivo..

Información sobre el medicamento:El biosimilar de pertuzumab de Biocon, aprobado como concentrado de 420 mg para solución para perfusión, es un medicamento biosimilar cuyo principio activo es pertuzumab, un anticuerpo monoclonal que se une con gran afinidad y especificidad al receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2), inhibiendo la proliferación de las células tumorales que sobreexpresan HER2.

El biosimilar de pertuzumab de Biocon está indicado, en combinación con trastuzumab y quimioterapia, para el tratamiento neoadyuvante de pacientes adultos con cáncer de mama HER2 positivo localmente avanzado, inflamatorio o en estadio temprano con alto riesgo de recurrencia. También está indicado para el tratamiento adyuvante de pacientes adultos con cáncer de mama HER2 positivo en estadio temprano y alto riesgo de recurrencia.

Asimismo, está indicado en combinación con trastuzumab y docetaxel para pacientes adultos con cáncer de mama HER2 positivo metastásico o localmente recurrente no resecable que no hayan recibido previamente tratamiento anti-HER2 ni quimioterapia para la enfermedad metastásica.Una exhaustiva caracterización analítica estructural y funcional mediante técnicas ortogonales de última generación, junto con datos comparativos de farmacocinética clínica, demostró que el biosimilar de pertuzumab de Biocon presenta un alto grado de similitud con el medicamento de referencia, sin diferencias clínicamente relevantes en términos de calidad, seguridad o eficacia.

Biocon en oncologíaBiocon mantiene un compromiso sólido y creciente con la oncología y cuenta con una cartera que abarca distintos ámbitos de la atención oncológica, incluidos los tumores sólidos, como el cáncer de mama, así como tratamientos de soporte para abordar la neutropenia inducida por la quimioterapia. Este compromiso se extiende también a la salud ósea, con tratamientos dirigidos a la osteoporosis, la pérdida ósea asociada a los tratamientos y las complicaciones esqueléticas vinculadas a cánceres avanzados2. El biosimilar de pertuzumab amplía aún más la oferta de la compañía y refuerza su capacidad para apoyar a los pacientes a lo largo de las distintas etapas de la atención oncológica y en diferentes sistemas sanitarios.

Epidemiología:El cáncer de mama continúa siendo el cáncer diagnosticado con mayor frecuencia entre las mujeres en Europa. Según las estimaciones de 2024 del Sistema Europeo de Información sobre el Cáncer (ECIS), es el tipo de cáncer más diagnosticado entre las mujeres en Europa. Aproximadamente entre el 15 % y el 20 % de los cánceres de mama invasivos presentan sobreexpresión o amplificación de HER2. A pesar de los importantes avances logrados en los tratamientos dirigidos contra HER2, la carga que sigue representando el cáncer de mama pone de relieve la importancia de garantizar un acceso amplio y sostenible a opciones terapéuticas de calidad en los distintos sistemas sanitarios europeos.3,4

Acerca de Biocon Limited Biocon Limited (BSE: 532523, NSE: BIOCON) es una compañía biofarmacéutica global impulsada por su propósito de proporcionar medicamentos transformadores y asequibles a pacientes de todo el mundo. Con sede en Bengaluru (India), Biocon aborda algunos de los principales desafíos sanitarios mundiales en enfermedades crónicas y no transmisibles mediante una amplia oferta de biosimilares y genéricos comercializados a escala internacional. La compañía centra su actividad en áreas terapéuticas con elevadas necesidades médicas no cubiertas, entre ellas la diabetes, la oncología, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, la inmunología, la oftalmología y la salud ósea. Biocon ha comercializado hasta la fecha 12 biosimilares y más de 30 formulaciones genéricas a nivel mundial, y cuenta con una sólida cartera de desarrollo que incluye más de 20 activos biosimilares, péptidos GLP-1 y otros genéricos complejos. La empresa opera en más de 120 países y dispone de siete centros de fabricación, tres centros de I+D, 18 oficinas internacionales y una plantilla superior a 9.500 profesionales. Biocon ha sido incluida por cuarto año consecutivo en el S&P Global Sustainability Yearbook 2026, reflejo de su compromiso con un crecimiento sostenible y responsable.

Sitio web: www.biocon.com Síganos en X: @bioconlimited Síganos en LinkedIn: Biocon

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Referencias

1Agencia Europea de Medicamentos (EMA), Aspectos destacados de la reunión del Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP), 14-17 de septiembre de 2026. https://www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-committee-medicinal-products-human-use-chmp-14-17-september-20262Li K, Qian Y, Cao Y. Risk of osteoporosis and fracture among patients with breast cancer: a systematic review and meta-analysis of cohort studies. Front Oncol. 31 de agosto de 2026;16:1905334. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13572274/3Sistema Europeo de Información sobre el Cáncer (ECIS), Centro Común de Investigación de la Comisión Europea. Female Breast Cancer in EU-27/EFTA Countries: Estimates for 2024. Octubre de 2026. https://ecis.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2026-10/2026-10_A4_Factsheet_breast-cancer_F.pdf4Marra A. et al. Management of advanced-stage HER2+ breast cancer: current evidence and future perspectives. Nature Reviews Clinical Oncology. 2024;21:185–202. La revisión señala que aproximadamente entre el 15 % y el 20 % de los cánceres de mama invasivos presentan sobreexpresión o amplificación de HER2. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12327481/

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