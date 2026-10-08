Petal Ads en TIS 2026: como atraer a visitantes chinos de alto valor

(Información remitida por la empresa firmante)

Huawei presentó cómo Petal Ads, su plataforma de publicidad programática, ayuda a los destinos turísticos a generar confianza e impulsar el gasto entre los visitantes chinos

SEVILLA, España, 8 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Petal Ads, la plataforma de marketing digital de Huawei, participó en el Tourism Innovation Summit (TIS) 2026, celebrado en Sevilla del 6 al 8 de octubre. El evento es un punto de encuentro internacional de referencia para el turismo y la tecnología, y reúne a más de 400 ponentes y a más de 70 medios colaboradores de ambos sectores.

El 6 de octubre, Petal Ads participó en una ponencia del Dr. Jaime Gonzalo, vicepresidente de Huawei Ecosystem en Europa. La sesión, How Well Do You Know the NEW High-Value Traveler (¿Cuánto conoces al NUEVO viajero de alto valor? mostró cómo conocer a este visitante puede reforzar la competitividad de un destino turístico.

La ponencia explicó cómo Petal Ads respalda cuatro prioridades del turismo:

Turismo de alto valor: centrarse en segmentos de calidad, no en el mercado de masas.

Estacionalidad: aprovechar la demanda de larga distancia para reforzar las temporadas media y baja.

Diversificación: ampliar los mercados emisores más allá de la demanda europea tradicional.

Conexión: hacer que los destinos encajen de forma natural en la experiencia de viaje entre China y España.

La importancia del visitante chino

Los turistas chinos son uno de los perfiles más valiosos para el turismo de alto valor. Gastan una media de casi 3.000 euros por viaje a España, una de las cifras más altas entre los mercados internacionales[i]. En Madrid gastan 485 euros al día, muy por encima de los 305 euros de media de los visitantes internacionales[ii]. En toda Europa lideran el gasto en joyería y relojería, con 3.475 euros por comprador[iii].

Son además nativos digitales y que priorizan el móvil, con el smartphone en el centro para descubrir destinos, investigar, comparar, y tomar la decisión de destino antes de llegar. Entender cómo piensan y cómo planifican sus viajes es una ventaja competitiva para los destinos, que impulsa tanto el gasto como el nivel de satisfacción.

La posición de Huawei en China

Huawei es una marca de referencia aspiracional para estos visitantes, y está asociada a un nivel de vida premium. Lidera el mercado de smartphones en China, con una cuota de mercado del 22,6 % en el segundo trimestre de 2026[iv], y tiene el 76,6 % del segmento de smartphones plegables premium[v]. Petal Ads se apoya en esa confianza con formatos contextuales y no intrusivos, diseñados para ayudar a los visitantes a planificar sus viajes. Con los datos propios de Huawei, puede identificar las características de distintos grupos de visitantes chinos, desde familias hasta profesionales que asisten a eventos, y llegar a ellos a través de móviles, tablets, Smart TV y las propias aplicaciones de Huawei. Petal Ads ha colaborado con más de 100 organismos de turismo, aerolíneas y grupos hoteleros de todo el mundo.

Casos de éxito en España

Petal Ads ayuda a numerosos destinos turísticos a atraer a visitantes de alto valor procedentes de China, entre ellos Madrid, Cataluña, Andalucía o el País Vasco. En Madrid, Petal Ads lleva un año ayudando a la ciudad a conectar con el turista chino, y los resultados han sido muy positivos. La campaña combinó alcance, eficiencia y una interacción de calidad, logrando buenos resultados en todas las etapas del recorrido del usuario, desde dar visibilidad a la marca hasta fortalecer su conexión con ella durante más de un año.

Cataluña es un ejemplo del valor de una colaboración a largo plazo. Petal Ads ha trabajado con el destino en varias campañas y sigue haciéndolo. La primera logró una tasa de clics (CTR) superior al 5 % en su campaña móvil, una prueba del fuerte atractivo que tienen la oferta gastronómica y cultural de Cataluña para los visitantes chinos. El mercado chino está más cerca de lo que muchas empresas europeas creen.

El papel de Petal Ads es ayudar a los destinos a conectar con el turista chino, entender qué busca, ganarse su confianza y convertir ese interés en más visitas y mayor gasto durante todo el año.

Acerca de Petal Ads

Más información sobre Petal Ads, la plataforma de publicidad programática de Huawei, en ads.huawei.com o en petalads@huawei.com.

[i] Turespaña press release, " España consolida su posición como destino europeo de moda en el mercado chino", 27 May 2025 (2024 data) [ii] Informe Turismo Madrid 2025 [iii] Global Blue, "Gen Z and Millennial Tax Free Shopping in Europe". [iv] IDC, "Why Huawei and Apple Grew While China's Smartphone Market Fell Again in Q2 2026", 14 July 2026 [v] IDC, Q1 2025

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