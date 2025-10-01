(Información remitida por la empresa firmante)

La Petite Maison abre en Boho Club Marbella

Con su debut en España, el restaurante internacionalmente aclamado llevará el encanto de la Riviera Francesa a la Costa del Sol

Marbella, 1 de octubre de 2025 – La Petite Maison, la galardonada marca internacional de cocina francesa-mediterránea con sedes en Londres, Dubái y Miami, celebra su debut en España con la apertura de un exclusivo Pop-Up este miércoles 1 de octubre en el prestigioso Boho Club, trayendo a Marbella el encanto y la elegancia de la Riviera Francesa como anticipo de su sede permanente en 2026, ubicada en los icónicos jardines del hotel.

Del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2025, La Petite Maison ofrecerá almuerzos y cenas en un ambiente íntimo y vibrante, con cenas a cuatro manos junto a chefs invitados como Dani García, catas privadas, música en vivo y eventos exclusivos que acercan su inconfundible joie de vivre mediterráneo a la costa andaluza, para una distinguida comunidad local e internacional.

Con presencia consolidada en Londres, Dubái, Miami, Abu Dhabi, Hong Kong y Riad, Marbella representa un paso estratégico en la expansión global de La Petite Maison y marca su entrada en el mercado español. Esta apertura se enmarca en el plan de crecimiento de la marca en el país, que prevé nuevas localizaciones en ciudades como Madrid.

“El espíritu de Marbella encaja de forma natural con el ADN de La Petite Maison: estilo, autenticidad y celebración. Estamos encantados de comenzar esta nueva etapa en un destino tan vibrante, en un enclave con tanta personalidad como Boho Club,” afirma Nicolas Budzynski, CEO de La Petite Maison.

Daniel Little, Director General de Boho Club, añade: “En Boho Club creemos que las experiencias van más allá de una simple estancia o una cena: son un estilo de vida. La incorporación de La Petite Maison en el corazón de nuestro resort nos permite ofrecer a nuestros huéspedes y a la comunidad de Marbella uno de los conceptos gastronómicos más aclamados a nivel internacional, algo que nos llena de orgullo y entusiasmo.”

Boho Club se convertirá en el hogar definitivo de La Petite Maison, cuya apertura completa está prevista para principios de 2026. Mientras tanto, el Pop-Up brinda una oportunidad única de descubrir su propuesta culinaria en un formato exclusivo y por tiempo limitado, en el enclave privilegiado de Boho Club Marbella.

—FIN—

La Petite Maison Marbella – Apertura prevista: principios de 2026

Pop-Up en Boho Club: del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2025

Reservas y más información aquí

Web: lpmrestaurants.com

Instagram: @lpmrestaurants

Acerca de La Petite Maison:

Fundado en Londres en 2007, La Petite Maison ha llevado la esencia de la Costa Azul a ciudades clave del mundo con su propuesta de alta cocina francesa-mediterránea. Con presencia en Dubái, Miami, Hong Kong, Doha y más, sus restaurantes son reconocidos por sus menús ligeros e imaginativos, su servicio cálido y su diseño inspirado en la Belle Époque. En La Petite Maison se celebra el arte de vivir, con una elegancia relajada difícil de encontrar en otros lugares.

Acerca de Boho Club

Boho Club Marbella es un boutique resort en la Milla de Oro con 20 habitaciones y 20 bungalows, rodeados de arte y jardines mediterráneos. Cada rincón, como nuestros restaurantes y el nuevo espacio Boho Wellness— invita a vivir a otro ritmo. Reconocido con premios como Mejor Desayuno de Hotel en España 2025, Mejor Restaurante Gastronómico de Málaga y galardones de diseño, Boho Club sigue creciendo. Con la llegada de La Petite Maison, La Petite Maison, Marbella recibe uno de los conceptos culinarios más celebrados del mundo, en perfecta sintonía con el espíritu

Contacto de prensa:

Stefanie Roth

stef@src-agency.com

654340146