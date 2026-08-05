PetroChina y CAS publican un análisis sobre innovación en polímeros

(Información remitida por la empresa firmante)

- PetroChina (Shanghai) Advanced Materials Research Institute y CAS publican un análisis basado en datos sobre la innovación global en polímeros

Un informe conjunto analiza casi un millón de publicaciones para identificar las tendencias emergentes en la ciencia de los polímeros.

SHANGHAI y COLUMBUS, Ohio, 5 de agosto de 2026/PRNewswire/ -- PetroChina (Shanghai) Advanced Materials Research Institute Co., Ltd. (SAMRI), brazo de investigación de China National Petroleum Corporation (CNPC), y CAS, división de la American Chemical Society, publicaron hoy Polymer Frontiers: A Comprehensive Data-Driven Analysis of Emerging Trends. Este informe, la primera publicación conjunta de ambas organizaciones, combina la experiencia de SAMRI en ciencia de materiales con los datos científicos y las capacidades de análisis de CAS para trazar un panorama de las tendencias de la innovación global en polímeros.

"La ciencia de los polímeros avanza simultáneamente en múltiples frentes, y las organizaciones que dan forma a ese futuro necesitan una visión basada en datos sobre dónde se está produciendo la innovación, y no solo sobre lo que dictan las ideas convencionales. Este informe aúna la inteligencia científica de CAS con la experiencia industrial de SAMRI para proporcionar precisamente eso", declaró Tim Wahlberg, presidente interino de CAS.

Polymer Frontiers se basa en casi un millón de registros de revistas y patentes relacionadas con polímeros, desde 2015 hasta 2025, en la CAS Content Collection™, la base de datos científica más grande del mundo. Mediante análisis bibliométricos avanzados y procesamiento del lenguaje natural, identifica áreas de investigación prioritarias, analiza el posicionamiento competitivo en diferentes regiones e instituciones y realiza un seguimiento de los dominios de aplicación emergentes. El informe abarca cuatro áreas de aplicación de alta prioridad: polímeros en almacenamiento de energía, polímeros sostenibles, electrónica flexible y tecnologías de membranas. Además, examina ocho fronteras emergentes, desde poliésteres de última generación y redes dinámicas de polímeros hasta híbridos de polímeros con estructura de armazón y sistemas de polímeros conductores.

Entre las conclusiones del informe, destaca que Asia-Pacífico se ha consolidado como el principal centro de innovación en polímeros, con China a la cabeza en investigación fundamental y desarrollo de patentes en áreas estratégicas como la electrónica flexible, el almacenamiento de energía y las tecnologías de membranas. El informe documenta un crecimiento sustancial en la investigación de polímeros sostenibles, donde los materiales de base biológica compiten en función de criterios de rendimiento más que de beneficios ambientales. Las aplicaciones de almacenamiento de energía muestran una innovación concentrada en torno a las tecnologías de baterías, que representan un abrumador 75 % de todas las patentes de almacenamiento de energía relacionadas con polímeros. La demanda de energías limpias también impulsa una rápida expansión de los sistemas de membranas avanzados, en particular las membranas de intercambio aniónico para pilas de combustible y electrolizadores.

"En SAMRI, nos comprometemos a conectar la ciencia fundamental de los polímeros con las aplicaciones industriales a gran escala que definirán la próxima generación de materiales. El informe, publicado conjuntamente con CAS, analiza sistemáticamente las tendencias de innovación global en los sectores académico e industrial de los polímeros desde una perspectiva científica global y rigurosa. Nos proporciona una comprensión más clara del panorama competitivo mundial de la innovación y ofrece una guía fundamental para nuestra estrategia de investigación en materiales avanzados", afirmó el doctor Xudong Huang, vicepresidente de SAMRI.

Polymer Frontiers: A Comprehensive Data-Driven Analysis of Emerging Trends está disponible en inglés y chino en https://www.cas.org/resources/cas-insights/polymer-frontiers.

Acerca de PetroChina (Shanghai) Advanced Materials Research Institute

Fundado en diciembre de 2021, el PetroChina (Shanghai) Advanced Materials Research Institute, filial de propiedad absoluta de China National Petroleum Corporation (CNPC), se ubica en la Zona Especial de Lin-gang, Shanghái. SAMRI se centra en la investigación y el desarrollo de materiales avanzados, abarcando electrónica, transporte, industria aeroespacial, polímeros biomédicos, materiales ecológicos y sostenibles, y materiales para nuevas energías. Para impulsar la transformación de CNPC, desde la refinación y la petroquímica tradicionales hacia los materiales avanzados y sostenibles, SAMRI funciona como una plataforma de innovación integrada que abarca la investigación fundamental, el desarrollo de productos y aplicaciones, la ampliación de escala y la comercialización, con un centro de I+D de vanguardia de 72.000 metros cuadrados y plantas piloto en Nantong, Jiangsu.

Acerca de CAS

CAS conecta el conocimiento científico mundial para acelerar los avances que mejoran vidas. Capacitamos a los innovadores globales para que naveguen eficientemente por el complejo panorama de datos actual y tomen decisiones con confianza en cada fase del proceso de innovación. Como especialistas en gestión del conocimiento científico, nuestro equipo crea la mayor colección autorizada de datos científicos curados por expertos del mundo y proporciona soluciones, servicios y experiencia esenciales en información. Científicos, profesionales de patentes y líderes empresariales de diversos sectores confían en CAS para descubrir oportunidades, mitigar riesgos y aprovechar el conocimiento compartido, lo que les permite pasar de la inspiración a la innovación con mayor rapidez. CAS es una división de la American Chemical Society. Conéctese con nosotros en cas.org.

Contactos para los medios

Peter CarltonDirector sénior de comunicación, CASCAS-PR@cas.org

Ziyin FanDirector de comunicación de marketing, SAMRIZiyin.fan@petrochina.com.cn

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