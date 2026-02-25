Pew celebra la histórica ratificación del Tratado Internacional para Mejorar la Seguridad Marítima

(Información remitida por la empresa firmante)

El Acuerdo de Ciudad del Cabo de la Organización Marítima Internacional contribuirá a salvar vidas y a combatir la pesca ilegal, protegiendo así el océano y a quienes dependen de él

LONDRES, 25 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- The Pew Charitable Trusts recibió hoy con satisfacción la noticia de que el Acuerdo de Ciudad del Cabo (CTA) ha recibido suficiente apoyo de las principales naciones pesqueras del mundo, incluida Argentina, que se adhirió hoy al tratado, para que comience a aplicarse a partir del próximo año. Este tratado internacional vinculante mejorará los estándares de los buques pesqueros para garantizar la seguridad de la tripulación y los observadores, y constituye un importante avance en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).

El CTA protegerá la vida de los pescadores al establecer estándares para la construcción de buques industriales y su navegabilidad, cubierta, calefacción, procedimientos de emergencia y otras medidas de seguridad y salvamento. Antes de este tratado histórico, pocas normas globales u obligaciones legales internacionales protegían a los pescadores en el mar. Una investigación de la FISH Safety Foundation, encargada por Pew, estima que más de 100.000 personas mueren cada año en el sector pesquero. El enfoque del CTA en la seguridad podría ayudar a prevenir muchas muertes.

Es importante destacar que el aumento de las normas de seguridad en los buques pesqueros también contribuirá a la lucha contra la pesca INDNR. En un esfuerzo por maximizar las ganancias, los operadores que pescan ilegalmente suelen recortar gastos en la gestión de sus buques, lo que pone en mayor peligro a los trabajadores de una de las profesiones más peligrosas del mundo. Una mayor gobernanza y un control estandarizado de las disposiciones de seguridad de los buques aumentarán las oportunidades para detectar y prevenir la pesca INDNR.

Adoptado por la Organización Marítima Internacional en 2012, el CTA, que se aplica principalmente a buques nuevos de 24 metros o más, entrará en vigor el próximo año tras la ratificación por parte de 28 Estados (varios más de los 22 requeridos). Para entrar en vigor, el acuerdo también debía abarcar al menos 3.600 buques, cifra que también se ha superado con la última ronda de ratificaciones.

El CTA se suma a dos acuerdos internacionales de larga data que dificultan que operadores inescrupulosos exploten las lagunas en la normativa pesquera. Estos incluyen el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (AMERP) de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que exige a las partes fortalecer y armonizar los controles portuarios, y el Convenio del Trabajo en la Pesca de la Organización Internacional del Trabajo, que establece normas vinculantes de seguridad y trabajo en el mar.

El impulso para una gobernanza oceánica más sólida se ha acelerado. Desde 2022, se han adoptado o entrado en vigor cuatro importantes acuerdos internacionales: el Convenio sobre la Diversidad Biológica (Marco Mundial de la Diversidad Biológica Kunming-Montreal) en 2022, el Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2025, el tratado de alta mar o Acuerdo de las Naciones Unidas sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Fuera de la Jurisdicción Nacional (en enero de 2026) y, ahora, el CTA. Juntos, marcan un cambio decisivo en los esfuerzos para garantizar la salud a largo plazo de los ecosistemas marinos y de las personas.

Peter Horn, quien dirige los esfuerzos para erradicar la pesca ilegal en The Pew Charitable Trusts, emitió la siguiente declaración:

"Con la activación del Acuerdo de Ciudad del Cabo, los gobiernos han dado un paso trascendental para mejorar la seguridad de los pescadores en el mar; fortalecer los esfuerzos para erradicar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada; y aumentar la sostenibilidad de la pesca mediante una mejor supervisión y gobernanza de las flotas pesqueras".

"Hasta ahora, los pescadores carecían de las mismas protecciones de seguridad que otros marinos. Y con más de 100.000 muertes anuales en el sector pesquero mundial, las medidas de protección eran cruciales. Cuando este tratado entre en vigor el próximo año, mejorará drásticamente la calidad de vida en la industria pesquera y, a su vez, reducirá las muertes relacionadas con la pesca".

"El Acuerdo de Ciudad del Cabo llega tras otros importantes tratados oceánicos. Pero estos ambiciosos planes de gobernanza sostenible solo son eficaces en la medida en que se implementen. Los estados deben ahora hacer su parte para convertir las palabras en hechos y proporcionar protección no solo a la pesca mundial y a los propios pescadores, sino a todo el ecosistema oceánico".

