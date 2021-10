PF Seguridad Vial: Europa sigue el mismo camino que España para implementar la nueva luz de emergencia V16

Luz de Emergencia PF Led One V16.

La luz de emergencia V16 tiene un claro propósito: reducir el número de heridos y víctimas que se producen cada año en España por salir del vehículo para colocar los triángulos de emergencia. Ahora, este objetivo de seguridad vial da un paso más allá, buscando reducir el número de atropellos también a nivel internacional

España implementó el pasado 1 de julio de 2021 el Real Decreto de Auxilio en Carretera, un documento con el que se pretende regular las condiciones en las que realizarán sus funciones los servicios de auxilio en vías públicas para garantizar la seguridad de estos operarios que efectúan cada día numerosas operaciones de rescate en carretera y suponen un alto nivel de peligrosidad.



Una de las medidas más destacadas dentro de esta nueva legislación tiene que ver con la implementación de un nuevo sistema de señalización que se convierte en el sustituto legal de los triángulos de emergencia. La nueva luz de emergencia V16 permite al vehículo ser visible desde 1 km de distancia gracias a su luz 360º de alta intensidad. Además, no hay necesidad de salir del vehículo para colocarla por lo que se evita el riesgo de atropello al no tener que recorrer 50 metros por la vía como sucedía con los triángulos de emergencia.



Esta pionera legislación ha comenzado a llamar la atención de otros países que buscan, al igual que España, reducir el número de accidentes en carretera para acercarse año tras año al anhelado objetivo 0 muertes en carretera.



De momento, la mayoría de países mantiene el uso obligatorio de los triángulos de emergencia, sin embargo, muchos de ellos han visto esta nueva alternativa como una posible solución en materia de seguridad vial. Reino Unido ha prohibido el uso de triángulos de emergencia en autopistas, siendo posible su uso únicamente en carreteras convencionales.



En Europa, aproximadamente el 21% de las muertes en carretera son peatones lo que representa un total de 3.951 muertes en 2020 por ser atropelladas en carreteras europeas. Las cifras aumentan más cuando se habla de zonas urbanas, en toda la UE alrededor del 70% de las víctimas mortales en estas zonas urbanas son usuarios vulnerables de la vía pública: peatones, motociclistas y ciclistas. Todo esto, sumado a que la pandemia ha provocado que muchas ciudades ofrezcan más espacio a este tipo de usuarios, hace que abordar la seguridad vial en las ciudades sea un tema de especial atención.



Recuerdan que España está entre los 4 países con menos accidentes dentro de la Unión Europea por lo que es un referente en materia de seguridad vial. España se convierte por tanto en ser el primer país que adopta en su legislación estas nuevas señales V16.



Respondiendo a la pregunta de cuándo es obligatorio utilizar la luz de emergencia, actualmente estas balizas de emergencia pueden convivir con los triángulos de emergencia pero a partir de enero de 2026 estas pasarán a ser obligatorias y deberán cumplir unos requisitos de homologación y conectividad con la nube DGT 3.0. Algunos modelos de luces de emergencia para coches como PF Led One V16 ya disponen de versión conectada por lo que en caso de accidente en carretera podrá emitir una señal para advertir a Tráfico y a los servicios de emergencia sobre la posición en todo momento.







