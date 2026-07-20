PFU Limited lanza la versión 6.0 de su familia de software PaperStream Capture Series

Digitalización - PFU

(Información remitida por la empresa firmante)

La actualización mejora la integración de los flujos de trabajo y el control de calidad para las aplicaciones PaperStream Capture Pro y Pro Premium

Madrid, 20 de julio de 2026.- PFU Limited ha anunciado el lanzamiento de la versión 6.0 de su familia de software PaperStream Capture Series. Esta actualización incorpora mejoras en las aplicaciones PaperStream Capture Pro y Capture Pro Premium, diseñadas para fortalecer la integración con soluciones de terceros, optimizar el control de calidad posterior al escaneo y facilitar una captura documental diaria más eficiente.



La integración con soluciones externas se ha visto reforzada mediante la actualización de las API, que ahora son compatibles con OCR de formularios. Esto permite gestionar datos estructurados con mayor precisión. Asimismo, una nueva API de validación facilita la comprobación de los datos capturados frente a bases de datos externas. Para simplificar el desarrollo, se ha introducido un "conector personalizado" que permite crear integraciones mediante archivos de configuración en lugar de código.



En cuanto al control de calidad, la versión 6.0 permite a los usuarios definir umbrales de nivel de confianza para campos individuales en documentos y formularios. Esto ayuda a centrar las tareas de revisión en los campos con menor puntuación. La nueva ventana de control de calidad proporciona una visibilidad clara sobre el progreso del procesamiento y el estado de los campos en una sola vista, permitiendo a los operadores identificar áreas que requieren atención de manera inmediata.



La facilidad de uso también se ha visto mejorada mediante la integración con Microsoft Outlook, que añade un botón dedicado para enviar archivos adjuntos directamente a PaperStream Capture Pro Premium. Además, se han introducido alternativas para la ingesta de archivos, incluyendo un enfoque que permite importar archivos originales conservando su diseño y metadatos sin necesidad de reprocesamiento.



La separación de documentos basada en sobres ofrece ahora mayor flexibilidad, permitiendo configurar el escaneo por lotes antes o después del contenido del sobre. Asimismo, el rendimiento general se ha optimizado en entornos multiestación gracias al procesamiento OCR en segundo plano, que permite a los operadores comenzar la verificación de los resultados sin esperar a que finalice la totalidad del lote.



Según los datos proporcionados por la compañía, toda la familia de productos PaperStream Capture 6.0.0, incluyendo PaperStream Capture Pro 6.0.0 y PaperStream Capture Pro Premium 6.0.0, tiene como fecha oficial de lanzamiento el 30 de abril de 2026.



PFU Limited, empresa fundada en 1960, desarrolla y suministra productos relacionados con la digitalización de imágenes, como escáneres, además de servicios de soporte para infraestructuras de TI. La organización mantiene su compromiso con la evolución de sus dispositivos para contribuir a la transformación digital de sus clientes y a la sostenibilidad.

Contacto

Emisor: PFU Limited

Nombre contacto: María Guijarro

Descripción contacto: GPS Imagen y Comunicación

Teléfono de contacto: 622836702