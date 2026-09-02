PFU ofrece "gratis" para los smartphone su tecnología de digitalización ScanSnap Camera

ScanSnap Camera - PFU

(Información remitida por la empresa firmante)

Para que cualquier persona pueda conservar, organizar y acceder fácilmente a los documentos y recuerdos que más le importan

Madrid, 2 de septiembre de 2026.- Una fotografía familiar que ha pasado de generación en generación. La receta escrita a mano de una abuela. El primer dibujo de un hijo. La garantía de un electrodoméstico. Los apuntes de un curso. Un contrato importante,etc. Todos acumulamos documentos y recuerdos que forman parte de nuestra vida. Sin embargo, gran parte de esa información continúa almacenándose en papel, repartida entre cajones, carpetas o cajas, lo que dificulta su conservación y hace que encontrarla cuando realmente se necesita resulte mucho más complicado.



Con el objetivo de acercar la digitalización inteligente a cualquier persona, PFU (EMEA) Limited, la división de escáneres de RICOH, amplía la experiencia ScanSnap al smartphone gracias a la función ScanSnap Camera, integrada en la aplicación gratuita ScanSnap Home. Tras un sencillo registro, cualquier usuario puede empezar a digitalizar documentos directamente desde su teléfono móvil, sin necesidad de disponer de un escáner dedicado.



Los documentos capturados se convierten automáticamente en archivos digitales organizados y con capacidad de búsqueda, listos para guardarse en el propio teléfono y de ahí ser enviado al servicio de almacenamiento en la nube que el usuario tenga configurado. De este modo, la experiencia ScanSnap evoluciona un paso más: por primera vez ya no hace falta un escáner para empezar a digitalizar con la calidad característica de la marca.



La inteligencia de ScanSnap, ahora también en el móvil

Lo que diferencia a ScanSnap Camera de otras aplicaciones de captura documental no es únicamente que permita digitalizar documentos desde un smartphone, sino que pone al alcance de cualquier usuario la tecnología de procesamiento de imagen que durante 25 años ha convertido a ScanSnap en un referente mundial de la digitalización documental.



Permite seleccionar el tipo de documento que se está capturando y aplica el procesamiento más adecuado en cada caso, distinguiendo entre documentos de texto, fotografías, recibos y tarjetas de visita. De este modo, optimiza la imagen, corrige automáticamente la perspectiva, elimina imperfecciones, mejora el encuadre y genera archivos PDF con capacidad de búsqueda, facilitando la localización de cualquier documento en cuestión de segundos.



Además, incorpora un sistema de captura automática que detecta el documento y realiza la digitalización sin necesidad de pulsar ningún botón, muy últil cuando los documentos a digitalizar son multipágina. Las funciones avanzadas de corrección ajustan automáticamente la imagen para obtener documentos perfectamente alineados y con un acabado profesional, independientemente del lugar desde el que se capturen.



En el caso de las fotografías, por ejemplo, ScanSnap Camera reconoce automáticamente que se trata de una imagen y aplica un tratamiento específico para preservar la máxima calidad posible. Posteriormente, puede almacenarla directamente en el propio teléfono y de ahí enviarla al servicio de almacenamiento en la nube configurado por el usuario, facilitando así su conservación y organización junto al resto de recuerdos familiares.



Los usuarios que ya disponen de un escáner ScanSnap pueden, además, sincronizar sus documentos mediante ScanSnap Cloud, disfrutando de una experiencia totalmente integrada entre el smartphone y el resto del ecosistema ScanSnap, integrando capturas de móvil y digitalizaciones desde el escáner en un único repositorio.



Digitalizar ya no consiste solo en reducir el papel

La digitalización ha dejado de ser una herramienta reservada al ámbito profesional para convertirse en una necesidad cotidiana. Contratos, facturas, recibos, recetas manuscritas, fotografías familiares, dibujos infantiles, manuales de instrucciones o documentos personales forman parte de nuestro día a día y conservarlos de forma organizada resulta cada vez más importante.



Gracias a ScanSnap Camera, toda esa documentación puede digitalizarse en segundos, almacenarse de forma segura, localizarse fácilmente mediante búsquedas y estar disponible siempre que se necesite, ya sea desde el propio teléfono o desde la nube.



Porque hoy digitalizar significa mucho más que reducir el uso del papel. Significa proteger recuerdos, conservar información importante, ganar tiempo y acceder a ella desde cualquier lugar, con la tranquilidad de saber que siempre estará organizada y disponible.



Para Jesús Cabañas, Regional Manager de PFU Iberia: "Llevábamos años trabajando para que la experiencia ScanSnap pudiera llegar a muchas más personas. Hasta ahora esta tecnología estaba ligada a nuestros escáneres, pero creemos que había llegado el momento de abrirla a cualquier usuario. Con ScanSnap Camera no solo permitimos digitalizar documentos desde el smartphone, sino que acercamos gratuitamente la calidad, la inteligencia y la sencillez que siempre han definido a ScanSnap." Y añade: "Queremos que la tecnología deje de ser una barrera y se convierta en una herramienta útil para organizar mejor la información, conservar recuerdos y facilitar el día a día de las personas. Ahora cualquiera puede descubrir la experiencia ScanSnap desde su teléfono y, cuando necesite dar un paso más, encontrará en nuestra gama de escáneres soluciones capaces de responder a cualquier necesidad de velocidad, volumen o productividad".

Contacto

Emisor: PFU Iberia

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