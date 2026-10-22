P&G, Nestlé, Mars, AstraZeneca, ITC y Bekaert ganan los premios OMP Supply Chain Awards

Premios OMP Supply Chain Awards - OMP

(Información remitida por la empresa firmante)

Los premios reconocen la innovación en la cadena de suministro, las alianzas a largo plazo y la participación en la comunidad durante las conferencias de OMP celebradas en Singapur y Shanghái

Madrid, 22 de octubre de 2026.- OMP, líder en soluciones para la cadena de suministro impulsadas por inteligencia artificial, ha reconocido recientemente a seis marcas internacionales durante sus conferencias celebradas a principios de este mes en Singapur y Shanghái. Las empresas galardonadas —Procter & Gamble (P&G), Nestlé, Mars, AstraZeneca, ITC y Bekaert— fueron reconocidas por impulsar la agilidad en la toma de decisiones, la innovación conjunta y resultados empresariales de gran impacto.



Premio a la Innovación y Excelencia en la Cadena de Suministro: Nestlé y Bekaert

Nestlé, una de las mayores empresas de alimentación y bebidas del mundo, y Bekaert, líder mundial en el mercado y la tecnología de la ciencia de materiales aplicada a la transformación del alambre de acero y las tecnologías de recubrimiento, recibieron el premio a la Innovación y Excelencia en la Cadena de Suministro de OMP por la amplitud de sus implantaciones y la profundidad de sus iniciativas de innovación conjunta.



• Nestlé coordina su red de suministro a nivel estratégico, táctico y operativo mediante la plataforma Unison Planning™ de OMP, conectando de principio a fin la previsión de la demanda, la planificación y el reabastecimiento. A medida que se automatizan más tareas rutinarias sin intervención humana, los planificadores pueden centrarse en las decisiones que impulsan el negocio, mientras Nestlé continúa extendiendo las mejores prácticas por toda la organización.



• Bekaert integró la planificación de escenarios directamente en su proceso de planificación de ventas y operaciones (S&OP), lo que permitió a los equipos pasar de una gestión reactiva de los problemas a conversaciones proactivas orientadas a la generación de valor. En su negocio de hidrógeno verde, la modelización de escenarios hipotéticos permite mantener el control estratégico a medio y largo plazo. Además, los planificadores utilizan Unison Companion, el asistente de inteligencia artificial generativa de OMP, para generar tablas, comparar escenarios y recuperar información mediante lenguaje natural.



"Este premio reconoce la transformación continua de nuestra planificación integral de la cadena de suministro", afirma Bo Yang, director sénior de Gestión de Procesos Globales de la Cadena de Suministro en Bekaert Rubber Reinforcement. "Hemos pasado de realizar cálculos manuales en Excel y depender de la experiencia individual a una planificación estandarizada mediante la plataforma Unison Planning™ de OMP. Ahora nuestras decisiones están respaldadas por datos y la precisión de nuestra planificación ha mejorado significativamente".



Premio a la Colaboración a Largo Plazo: P&G y AstraZeneca

P&G, con operaciones en aproximadamente 70 países, y AstraZeneca, líder mundial en el sector biofarmacéutico, recibieron el premio por demostrar que el valor generado aumenta cuanto más se prolonga la colaboración.



• P&G celebra 27 años de colaboración con OMP, iniciada en 1999, y gestiona una red de planificación que abarca más de 100 centros de fabricación y 200 centros de distribución. La compañía ha consolidado procesos de planificación que se solapaban y actualmente la mayor parte de la planificación se realiza de forma automatizada, sin intervención humana.



"Recibir el Premio a la Colaboración a Largo Plazo de OMP refleja años de confianza y trabajo en equipo entre nuestras organizaciones", afirma Jen Aberilla, directora de Planificación de Operaciones de la Red Regional de Suministro de P&G. "Estamos orgullosos de lo que hemos conseguido juntos y esperamos seguir avanzando sobre estos logros".



• AstraZeneca colabora con OMP desde 2021 y ha sustituido la planificación aislada y basada en hojas de cálculo por un único plan de red que tiene en cuenta las limitaciones de capacidad. Más recientemente, la compañía ha estado colaborando con OMP en la planificación impulsada por inteligencia artificial y la modelización avanzada de escenarios, lo que permite a los planificadores centrarse en los escenarios y las excepciones. Esto se ha traducido en una mayor fiabilidad del suministro y mejores niveles de servicio, una reducción del inventario y ahorros derivados de una mayor productividad.



Premio a la Participación en la Comunidad: Mars e ITC

La división Paperboards & Specialty Papers de ITC, perteneciente al conglomerado empresarial indio ITC Limited, y Mars, gigante mundial de la confitería, los productos alimentarios y los servicios para el cuidado de mascotas, recibieron el Premio a la Participación en la Comunidad por su papel activo en los eventos y consejos de la comunidad OMP.



• ITC fue reconocida por su compromiso de compartir abiertamente su transformación de la planificación con la comunidad más amplia de profesionales de la cadena de suministro. Al presentar su experiencia a otros profesionales del sector, ITC les ha ofrecido una visión sincera de cómo se desarrolla su proceso de transformación en la práctica, con aprendizajes que otros equipos de planificación pueden aplicar.



• Mars participa activamente en los consejos de la comunidad OMP y en su gobernanza a través del consejo ejecutivo. Gracias a su colaboración con OMP, Mars ha reducido el inventario, consolidado su red de almacenes, mejorado la eficacia de los equipos de fábrica y aumentado la precisión de las previsiones.



"Los fabricantes más exigentes del mundo planifican con OMP, y es un privilegio ver cómo estas relaciones se fortalecen a lo largo de 10, 20 y 27 años. Los resultados que consiguen a través de esta comunidad son concretos: el inventario disminuye, la precisión de las previsiones aumenta y las decisiones se toman con mayor rapidez. ¡Enhorabuena a todos ellos!", afirma Philip Vervloesem, director comercial y de Mercados de OMP.



Acerca de OMP

OMP ayuda a las empresas que afrontan desafíos complejos de planificación a alcanzar la excelencia, crecer y prosperar mediante la mejor solución digitalizada de planificación de la cadena de suministro del mercado. Cientos de clientes de una amplia variedad de sectores —entre ellos bienes de consumo, ciencias de la vida, productos químicos, metales, papel y embalaje— se benefician del uso de Unison Planning™, la solución exclusiva de OMP.

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