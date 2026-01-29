PGYTECH lanza RetroVa en Kickstarter, una innovadora experiencia inspirada en cámaras para fotografía móvil

(Información remitida por la empresa firmante)

NUEVA YORK, 29 de enero de 2026/PRNewswire/ -- PGYTECH, marca global de fotografía y estilo de vida, anunció hoy (29 de enero) el lanzamiento oficial de RetroVa Vintage Imaging Kit en Kickstarter. Diseñado para llevar la fotografía con iPhone más allá de las limitaciones de los smartphones convencionales, RetroVa representa el último paso de PGYTECH en la creación de soluciones innovadoras de imagen móvil de calidad profesional, lo que demuestra la dedicación de PGYTECH al desarrollo sistemático de equipos fotográficos y su profunda integración en la experiencia creativa de los creadores.

Campaña Kickstarter de RetroVa:

https://www.kickstarter.com/projects/pgytech/pgytech-retrova-vintage-imaging-kit?ref=7ztv9g

Precios exclusivos de lanzamiento de Kickstarter con un 20 % de descuento

Kit de agarre RetroVa: 72 dólares estadounidenses (incluye agarre y funda para teléfono)

RetroVa All-in-One Ultimate Set — 184 dólares estadounidenses (Kit de agarre completo con teleobjetivo)

Hora de la campaña : 29 de enero de 2026, 11:00 a.m. EST - 28 de febrero, 11:00 a.m. EST

Redefiniendo lo que la fotografía móvil puede ser

En lugar de tratar a los teléfonos inteligentes como herramientas de fotografía casuales, RetroVa se basa en una idea clara: la fotografía móvil merece la misma intencionalidad, control y ritual creativo que las cámaras tradicionales.

RetroVa transforma los modelos iPhone 16/17 Pro y Pro Max en un sistema de imágenes cohesivo a través de una combinación de controles físicos, rendimiento óptico y diseño orientado al flujo de trabajo, que incluye:

Manejo físico inspirado en la cámara

Un agarre táctil con un botón de obturador real, controles de metal y un acabado clásico con textura de cuero recupera la sensación familiar de disparar con una cámara, lo que fomenta una creación más deliberada e inmersiva.

Capacidad de telefoto óptico de nivel profesional

Con un sistema de teleobjetivo dedicado, RetroVa extiende el alcance del iPhone con una óptica real, brindando detalles más nítidos, una compresión más fuerte y una mayor profundidad que el zoom digital solo.

Experiencia de imágenes integradas estilo película

Combinado con la aplicación de imágenes de PGYTECH, RetroVa ofrece una interfaz dedicada de inspiración vintage y renderizado estilo película en tiempo real, lo que permite a los creadores capturar imágenes estilizadas directamente desde la cámara.

Expansión de almacenamiento externo para disparos prolongados

La grabación microSD incorporada permite la captura de videos 4K de larga duración y tomas con alta tasa de bits sin preocuparse por el almacenamiento, lo que crea un flujo de trabajo móvil más profesional.

Diseño modular basado en escenarios

Desde la fotografía en la calle hasta los viajes, los vídeos y las fotografías con trípode, RetroVa se adapta mediante componentes modulares que admiten diferentes entornos creativos.

Un movimiento estratégico hacia la innovación en imágenes móviles

Para PGYTECH, RetroVa es más que el lanzamiento de un producto. Marca una expansión estratégica en el cambiante mundo de la fotografía con smartphones, una expansión en la que la compañía pretende invertir a largo plazo.

"Los smartphones se han convertido en las cámaras más utilizadas del mundo, pero la experiencia de disparo no ha evolucionado al mismo ritmo", afirmó Wei, director de Desarrollo de Producto de PGYTECH. "Con RetroVa, queríamos repensar la fotografía móvil desde la perspectiva del creador, recuperando la interacción física, la autenticidad óptica y el sentido de la artesanía. Este es el paso crucial en un compromiso más amplio con el desarrollo de sistemas de imagen móvil con valor".

Basándose en su línea existente de fotografía móvil, PGYTECH ya ha presentado soluciones para las diferentes necesidades de los creadores: ProShot Phone Video Cage Kit, un sistema de carcasa de vídeo para teléfono profesional diseñado para la realización de películas móviles avanzadas; y MagCam 2 Phone Grip, una solución de agarre más accesible dirigida a los creadores cotidianos que buscan una mejor estabilidad y control.

La introducción de RetroVa Vintage Imaging Kit representa una evolución significativa de esta gama, cerrando la brecha entre las herramientas profesionales y la fotografía móvil cotidiana, y simbolizando que PGYTECH ha reforzado una dirección clara: construir un ecosistema integral de imágenes móviles que sirva tanto a creadores serios como a fotógrafos apasionados de todos los días, y continuar dando forma a cómo evoluciona la fotografía con teléfonos inteligentes en los próximos años.

De cara al futuro, PGYTECH seguirá manteniendo su filosofía de estética funcional, priorizando la innovación, la calidad y la interacción intuitiva en el desarrollo de sus productos. Al ofrecer equipos fotográficos que combinan un diseño refinado con un alto rendimiento, PGYTECH se compromete a combinar el atractivo estético con una innovación significativa para ofrecer experiencias fotográficas más fluidas y facilitar la creación.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2872573/1.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/pgytech-lanza-retrova-en-kickstarter-una-innovadora-experiencia-inspirada-en-camaras-para-fotografia-movil-302674288.html