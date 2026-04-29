Phagenesis nombra al doctor Stephen Oesterle miembro de su Consejo de Administración

(Información remitida por la empresa firmante)

Veterano de la industria de la tecnología médica impulsará la siguiente fase de crecimiento en Estados Unidos y la expansión global

NASHVILLE, Tenn., 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Phagenesis, una empresa en fase comercial pionera en terapias de neuromodulación para trastornos de la deglución, anunció hoy el nombramiento del doctor Stephen N. Oesterle como miembro de su Consejo de Administración.

El doctor Oesterle es un líder muy respetado en la industria de la tecnología médica y las ciencias de la vida, con décadas de experiencia en medicina clínica, estrategia corporativa e inversión de capital de riesgo. Anteriormente, fue vicepresidente sénior de Medicina y Tecnología en Medtronic y miembro del Comité Ejecutivo de la compañía durante 14 años, donde contribuyó a definir la estrategia de innovación a largo plazo y las inversiones corporativas.

Steve aporta una amplia experiencia en tecnología médica en diversas aplicaciones, y cuenta con experiencia en empresas que han superado con éxito etapas críticas de crecimiento y creación de valor, afirmó Oern Stuge MD, MBA, presidente del Consejo de Administración de Phagenesis. Aporta una combinación excepcional de visión clínica, perspectiva estratégica y un historial de desarrollo de tecnologías que definen su categoría. Su incorporación fortalece nuestro consejo y será fundamental para que Phagenesis continúe acelerando su próxima fase de crecimiento en Estados Unidos y su expansión global, ejecutando su estrategia a largo plazo.

El doctor Oesterle actualmente forma parte de los consejos de administración de Baxter y Peijia Medical, así como de varias empresas de atención médica respaldadas por capital privado y de riesgo, y asesora a importantes firmas de inversión globales como EQT, Novo Holdings, Temasek, JP Morgan Life Sciences Private Capital y Patient Square Capital. Completó su residencia en el Hospital General de Massachusetts y realizó una subespecialización en cardiología intervencionista en la Universidad de Stanford, donde posteriormente fue profesor en las facultades de medicina de Stanford y Harvard.

Me entusiasma unirme al Consejo de Administración de Phagenesis en un momento crucial para la evolución de la compañía, declaró el doctor Oesterle. Phagenesis ha consolidado una sólida base clínica y está abordando una importante necesidad no cubierta en la atención al paciente. La oportunidad de mejorar los resultados para los pacientes con disfagia grave, al tiempo que se reducen los costes y la complejidad para los sistemas de salud, es muy atractiva. Espero poder apoyar al equipo en su expansión y crecimiento a nivel global.

Este nombramiento se produce en un momento en que Phagenesis sigue ganando impulso en el mercado estadounidense, respaldado por el creciente reconocimiento de la estimulación eléctrica faríngea (EEF) como una intervención eficaz y escalable para la disfagia grave posterior a un ictus. Su reciente inclusión en las guías de la American Heart Association/American Stroke Association para el ictus isquémico agudo refuerza aún más el papel de la EEF como una terapia clínicamente validada con el potencial de mejorar la deglución y reducir las complicaciones en pacientes con ictus.

La incorporación de Steve llega en un punto de inflexión para Phagenesis, comentó Chad Hoskins, consejero delegado de Phagenesis. Estamos pasando de la comercialización inicial a una adopción más amplia, con un fuerte impulso clínico y un reconocimiento cada vez mayor de la necesidad de tratar la disfagia desde su origen neurológico. Su experiencia en el desarrollo y la expansión de tecnologías médicas innovadoras será fundamental a medida que aceleramos la expansión en Estados Unidos, profundizamos la adopción clínica y establecemos Phagenyx como un tratamiento estándar.

ACERCA DE PHAGENESIS

Phagenesis es una empresa líder en tecnología médica que desarrolla terapias de neuromodulación innovadoras para los trastornos de la deglución. Su sistema Phagenyx administra estimulación eléctrica faríngea (EEF) para restaurar una deglución segura y eficiente, actuando sobre la alteración neurológica subyacente. En Estados Unidos, Phagenyx está indicado para la disfagia grave posterior a un accidente cerebrovascular, mientras que en Europa cuenta con la marca CE para la disfagia neurogénica causada por diversas afecciones neurológicas. La empresa cuenta con el respaldo de inversores líderes en el sector sanitario como EQT Life Sciences, Sectoral Asset Management, British Business Bank, Northern Gritstone y Aphelion.

Si desea más información visite Phagenesis.com.

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