Pharmadule Morimatsu y WuXi Biologics alcanzan una asociación estratégica mundial

SHANGHÁI, 27 de junio de 2023/PRNewswire/ -- El 26 de junio de 2023, Pharmadule Morimatsu y WuXi Biologics iniciaron oficialmente una cooperación estratégica global para el proyecto del Centro CRDMO de Singapur de WuXi Biologics.

Como líderes en sus respectivos campos, esta asociación estratégica marca un hito importante en el crecimiento y desarrollo del negocio de ambas empresas. Además, es un paso estratégico para ayudar a sus clientes de todo el mundo. De cara al futuro, WuXi Biologics y Pharmadule Morimatsu seguirán explorando nuevas oportunidades de cooperación y colaboración a escala mundial.

WuXi Biologics es una empresa líder mundial en CRDMO. Aprovechando su completa plataforma de acceso abierto, WuXi Biologics ofrece a sus clientes de todo el mundo servicios integrales de investigación, desarrollo y fabricación de anticuerpos monoclonales, biespecíficos, ADC, vacunas y otros fármacos biológicos. Desde 1986, Pharmadule Morimatsu ha suministrado con éxito más de 80 instalaciones modulares a las industrias farmacéutica y biofarmacéutica de todo el mundo. En los últimos años, Pharmadule Morimatsu ha entregado un gran número de módulos de producción modulares y skids para la producción de diferentes tipos de medicamentos biológicos avanzados a Estados Unidos, China, Marruecos, Egipto, México y otros países. Pharmadule Morimatsu proporciona a los clientes "equipos básicos/maquinaria + valor añadido + inteligencia digitalizada de soluciones y servicios globales para plantas " ("Soluciones y Servicios MVP"), aportando seguridad a los clientes para lograr una rápida producción comercial y un menor tiempo de comercialización.

Esta cooperación estratégica comienza con la planta modular integrada de dos importantes instalaciones de producción en el Centro CRDMO de Singapur de WuXi Biologics, e incluirá diseño, fabricación, FAT, instalación, puesta en servicio y validación. El proyecto adoptará una nueva generación de fabricación modular, y la mayoría de las obras se construirán, montarán y someterán a pruebas FAT en el taller de Morimatsu. La calidad, el calendario, el coste y el riesgo del proyecto estarán bien gestionados y controlados. Comparado con la construcción convencional, este método también acorta enormemente el ciclo del proyecto.

Chris Chen, consejero delegado de WuXi Biologics, comentó: "Singapur es uno de los centros farmacéuticos más avanzados del mundo, así como una parte fundamental de nuestra red mundial de biofabricación. Al aprovechar los conocimientos y la experiencia de Pharmadule Morimatsu, confiamos en que nuestro Centro CRDMO de Singapur contribuirá a nuestro historial de establecimiento de centros globales con éxito, como demuestra nuestro centro greenfield de Irlanda, permitiendo además a los socios globales contar con servicios y soluciones de primera calidad."

Weihua Tang, consejero delegado de Morimatsu LifeSciences, explicó: "WuXi Biologics es un socio importante de nuestra empresa, estamos encantados de cooperar con ellos una vez más. En esta cooperación, Pharmadule Morimatsu utilizará una nueva generación de métodos de fabricación modular para ayudar a WuXi Biologics a ampliar su capacidad de producción, acelerar la potenciación de las empresas farmacéuticas mundiales, reducir los costes de I+D y beneficiar a los pacientes de todo el mundo."

Acerca de WuXi Biologics

WuXi Biologics (Código bursátil: 2269.HK) es una de las principales organizaciones mundiales de investigación, desarrollo y fabricación por contrato (CRDMO) que ofrece soluciones integrales que permiten a sus socios descubrir, desarrollar y fabricar productos biológicos, desde su concepción hasta su comercialización, en beneficio de pacientes de todo el mundo.

Con más de 12.000 empleados cualificados en China, Estados Unidos, Irlanda, Alemania y Singapur, WuXi Biologics aprovecha sus tecnologías y experiencia para ofrecer a los clientes soluciones eficientes y rentables de descubrimiento, desarrollo y fabricación de productos biológicos.

WuXi Biologics considera las responsabilidades medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) como un componente integral de nuestra ética y estrategia empresarial, y nuestro objetivo es convertirnos en un líder ESG en el sector de las CRDMO biológicas. Nuestras instalaciones utilizan tecnologías de biofabricación de última generación y fuentes de energía limpia. También hemos establecido un comité ESG dirigido por nuestro consejero delegado para conducir la estrategia ESG integral y su implementación, mejorando nuestro compromiso con la sostenibilidad.

Para más información sobre WuXi Biologics, visite: www.wuxibiologics.com

Acerca de Morimatsu LifeSciences

Morimatsu LifeSciences es una filial de Morimatsu International Holdings Limited (Morimatsu International, Código bursátil: 2155.HK), que abarca los sectores farmacéutico, biofarmacéutico, FMCG, cosmético, químico electrónico y otros, ofrece a sus clientes "equipos básicos/maquinaria + valor añadido + inteligencia digitalizada de soluciones y servicios globales para plantas" ("Soluciones y Servicios MVP"), entre los que se incluyen principalmente Shanghai Morimatsu Pharmaceutical Equipment Engineering Co, LTD., Morimatsu (Suzhou) LifeSciences Co., LTD., Shanghai Morimatsu Biotechnology Co., LTD., y Pharmadule Morimatsu AB., Morimatsu Pharmadule (Singapore) Private Limited, así como sus filiales. Morimatsu LifeSciences se centra en la investigación y el desarrollo, la fabricación y la venta de productos en campos relacionados.

Para más información sobre Morimatsu LifeSciences, visite: www.morimatsu-eng.com

Acerca de Pharmadule Morimatsu

Desde su creación en 1986, Pharmadule (miembro del Grupo Morimatsu desde 2011) ha suministrado más de 80 instalaciones de producción en las industrias farmacéutica y biofarmacéutica de todo el mundo, y ha completado más de 300 diseños de ingeniería y validaciones de soluciones, lo que demuestra que somos el proveedor líder mundial de instalaciones integradas y holísticas, así como de equipos para procesos centrales.

Para más información sobre Pharmadule Morimatsu, visite: www.pharmadule.com

Declaraciones prospectivas

La información contenida en este comunicado de prensa puede contener ciertas afirmaciones de carácter prospectivo. Estas declaraciones están sujetas inherentemente a riesgos e incertidumbres considerables. Cuando se utilizan en relación con la Compañía, las palabras "anticipar", "creer", "prever", "esperar", "pretender" y otras expresiones similares tienen por objeto indicar que se trata de declaraciones prospectivas. La Compañía no asume ninguna obligación de actualizar periódicamente estas declaraciones predictivas.

Estas afirmaciones de carácter prospectivo se basan en las opiniones, suposiciones, expectativas, estimaciones, proyecciones y entendimientos actuales de la dirección de la Compañía con respecto a acontecimientos futuros en el momento en que se realizaron. Estas afirmaciones no garantizan acontecimientos futuros y están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores, algunos de los cuales escapan al control de la Compañía y son difíciles de predecir. Por lo tanto, los resultados reales pueden diferir materialmente de la información contenida en las declaraciones prospectivas, sujetos a futuros cambios y desarrollos en nuestro negocio, entorno competitivo, condiciones políticas, económicas, legales y sociales.

