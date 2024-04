Pharmamel lanza la campaña de ampliación de capital "Go to BME Scaleup"

(Información remitida por la empresa firmante)

Pharmamel lanza una nueva campaña de ampliación de capital Pre-IPO en la plataforma regulada por la CMNV Capital Cell y avanza su hoja de ruta para salir a cotizar a BME Scaleup

Madrid, 17 de abril de 2024.- La spin-off biotecnológica y start-up de la Universidad de Granada, Pharmamel, ha desarrollado, patentado y probado un nuevo fármaco intravenoso para tratar la sepsis, primera causa de muerte hospitalaria. Tras demostrar su eficacia y efectividad, reduciendo la mortalidad y la estancia hospitalaria, la compañía aborda el importante reto de completar un ensayo clínico fase III en Europa y EEUU para obtener posteriormente la autorización de comercialización. Por ello, Pharmamel presentará el próximo 24 de abril de 2024, a las 17:00 horas, en el salón de actos Antonio Maura del Palacio de la Bolsa de Madrid, su nueva campaña de ampliación de capital Pre-IPO go to BME Scaleup en la plataforma de crowdfunding biotecnológico regulada por la CNMV, Capital Cell.



La empresa biotecnológica, surgida a través de las investigaciones desarrolladas en la Universidad de Granada, lanzará esta campaña con el propósito de obtener los recursos necesarios para su próxima salida a cotización en el BME Scaleup y para completar los últimos estadios clínicos de su nuevo fármaco intravenoso para tratar la sepsis, la principal causa de muerte hospitalaria.



Inversores biotecnológicos, fondos de inversión, así como profesionales de la salud y la industria farmacéutica, se darán cita el próximo día 24 de abril de 2024 a las 17:00 horas en el Palacio de la Bolsa de Madrid, con el fin de conocer de cerca el proyecto de Pharmamel y su innovador tratamiento intravenoso contra la sepsis, así como la campaña de ampliación de capital Pre-IPO go to BME Scaleup.



El evento contará con la participación de Daniel Oliver, CEO de Capital Cell, y Jesús González Nieto-Márquez, Director Gerente de BME Scaleup y BME Growth, y seguirá el siguiente programa:



16:45: Acreditación de invitados y participantes.



17:00: Bienvenida institucional.



17:10: Invertir en biotecnología.

Daniel Oliver, CEO de Capital Cell.



17:20: Introducción a BME Scaleup y BME Growth

Jesús González Nieto-Márquez, Director Gerente de Entorno Pre Mercado, BME Scaleup y BME Growth.



17:40: El papel del Asesor Registrado en BME Scaleup y BME Growth

María Lago García, Directora General de ARMANEXT Asesores Registrados.



17:50: Pharmamel: Pre-IPO Go to BME-Scaleup.

Ramón García, CEO Pharmamel.

Dario Acuña, Director Científico Pharmamel.

Germaine Escames, Directora Científica Pharmamel.



*La campaña de ampliación de capital ya se encuentra activa de manera privada, con un descuento por tiempo limitado del 15%.: https://capitalcell.es/campaign/pharmamel-2024/



