Pharmamel: Recta final en la ampliación de capital, última oportunidad de inversión

Barcelona, 4 de septiembre de 2023.

Pharmamel, la Spin-Off biotecnológica de la Universidad de Granada, aborda la recta final en la campaña de ampliación de capital

Desde que se lanzase la campaña de ampliación de capital el pasado 1 de julio, en Capital Cell, plataforma de inversión regulada por la CNMV (Commisión Nacional del Mercado de Valores) y líder europea en inversión biotecnológica, la compañía biotecnológica granadina, ha superado con creces sus expectativas, ya que ha conseguido llegar al 206% de su objetivo, entre inversión depositada y tickets comprometidos.



Durante el transcurso de la campaña de ampliación de capital, aun activa, más de 423 nuevos inversores se han sumado a este proyecto biotecnológico contra la Sepsis, ya que la destacada Spin-off biotecnológica de la Universidad de Granada, posee una valiosa tecnología, un nuevo fármaco intravenoso de melatonina capaz de contrarrestar y tratar la sepsis (primera causa de muerte hospitalaria a nivel mundial)



Tras haber obtenido resultados prometedores en dos ensayos clínicos fase II, Pharmamel cuenta con el perfecto candidato a fármaco para abordar este enfermedad, por esta razón, la compañía está desarrollando esta ampliación de capital, con el objetivo prioritario de captar los recursos necesarios para salir a cotizar y completar las últimas fases del proceso clínico - regulatorio y obtener la autorización por parte de las autoridades sanitarias.



Tras estos últimos y notables avances, así como a los sólidos resultados clínicos, la compañía ya está trabajando en el "Road Map" para su salida a cotizar en el mercado americano, con preacuerdos ya establecidos con asesores registrados, banca de inversión y fondos venture capital.



A nivel clínico, la compañía ha incorporado al Dr. Jordi Roma, ex-director médico de Prodesfarma, como nuevo "Director of Operations and Clinical Management", ya que cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo y aprobación de fármacos. Entre otros, afrontó el desarrollo del Aceclofenaco, siendo el primer principio activo español que obtuvo la aprobación por la Agencia Europea del Medicamento.



Roma se incorpora el equipo de los doctores Dario Acuña y Germaine Escames para la gestión de las últimas fases clínicas y regulatorias del fármaco de melatonina intravenosa para el tratamiento de la Sepsis.



La campaña de ampliación de capital llega a la recta final, siendo su cierre definitivo el proximo 29 de septiembre. Actualmente, la campaña continua activa y abierta a todos aquellos inversores que deseen invertir en biotecnología con inversiones desde 1.000 €.



El acceso a la campaña se realiza a través de la plataforma regulara Capital Cell mediante el siguiente enlace: https://capitalcell.es/campaign/pharmamel/. En este, los inversores podrán acceder a toda la información de la compañía, resultados clínicos, Deck, estados financieros, así como auditorias y análisis de interés realizados.







