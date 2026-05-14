PharmaResearch concluye la gira de presentación de REJURAN por cinco mercados de Europa Occidental

(Información remitida por la empresa firmante)

El gran interés del sector en Benelux, Reino Unido y Suiza respalda la expansión gradual de REJURAN por toda Europa

SEÚL, Corea del Sur, 14 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- PharmaResearch Co., Ltd., la empresa surcoreana de medicina regenerativa creadora de REJURAN, ha completado una gira de presentación por cinco mercados de Europa Occidental para REJURAN, su potenciador cutáneo a base de PN, en el marco de la expansión de la marca en toda la región.

Ahora que REJURAN inicia su lanzamiento en Europa Occidental, la gira de presentación sirvió de plataforma para dar a conocer a los profesionales sanitarios la tecnología basada en la 'DNA Optimizing Technology (DOT™)' de PharmaResearch y sus casos de uso clínico. La empresa señaló que los eventos despertaron un gran interés en el sector, y que los asistentes plantearon preguntas detalladas sobre las características del producto y sus aplicaciones prácticas.

La gira comenzó con un simposio en el Benelux los días 22 y 23 de abril, seguido de eventos en el Reino Unido el 28 de abril y en Suiza el 30 de abril. Celebrado cerca de la frontera entre Bélgica y los Países Bajos, el evento del Benelux reunió a profesionales sanitarios de ambos mercados, mientras que el evento del Reino Unido acogió a profesionales médicos y partes interesadas del sector.

Los líderes de opinión clave (KOL) de REJURAN a nivel mundial dirigieron las sesiones del simposio, en las que presentaron resultados clínicos, protocolos de tratamiento y ejemplos de casos reales. Las sesiones abarcaron toda la gama de productos REJURAN, incluyendo REJURAN para un uso facial más amplio, REJURAN I para zonas de piel más fina, como el contorno de los ojos, y REJURAN S para aplicaciones relacionadas con arrugas y cicatrices.

La gira también sirvió de base para un mayor crecimiento de REJURAN en Europa. PharmaResearch completó su primer envío para el mercado europeo en enero y, desde entonces, ha estado construyendo su red de distribución local. Tras las primeras reacciones positivas, la empresa está ampliando el suministro de productos y aumentando sus programas de formación clínica en toda la región.

Tras la gira de presentación por cinco mercados de Europa Occidental, PharmaResearch tiene previsto continuar el programa en Italia en mayo, en Polonia en junio y en Francia en septiembre. La empresa también planea expandirse a Alemania y otros mercados europeos en la segunda mitad del año, consolidando aún más la presencia regional de REJURAN.

Vera Tual, directora de atención al cliente de VIVACY, socio europeo de PharmaResearch, afirmó: Aunque REJURAN se encuentra todavía en las primeras fases de su lanzamiento en Europa, el interés de los profesionales sanitarios a lo largo de la gira ha sido muy grande. Los asistentes formularon preguntas detalladas sobre las características del producto y sus aplicaciones prácticas, lo que sugiere que la reputación consolidada de REJURAN en Asia está contribuyendo a generar un impulso inicial en Europa. La respuesta también demuestra que REJURAN está captando rápidamente la atención de los profesionales sanitarios europeos como el nuevo producto PN para sus prácticas estéticas.

Añadió: REJURAN complementa la cartera de productos estéticos actual de VIVACY y nos proporciona una valiosa oportunidad para colaborar con una red más amplia de profesionales médicos en toda Europa. Seguiremos trabajando en estrecha colaboración con PharmaResearch para respaldar el éxito de la implantación de la marca en cada mercado.

Un representante de PharmaResearch explicó: El interés por los inyectables basados en PN está creciendo en Europa, pero el mercado aún se encuentra en sus primeras etapas. Consideramos que este es el momento adecuado para presentar REJURAN como un potenciador cutáneo de confianza basado en PN, respaldado por nuestra tecnología DOT™ y nuestra experiencia clínica.

El representante destacó: REJURAN está ganando terreno en Europa más rápido de lo que esperábamos. Creemos que esto refleja la presencia global preexistente de REJURAN en otros mercados, la solidez de nuestra tecnología DOT™ y la relevancia de nuestra gama de productos para los profesionales sanitarios. Basándonos en la respuesta inicial, hemos elevado nuestros objetivos internos y continuaremos ampliando los programas de distribución y formación en toda Europa.

Acerca de PharmaResearch

PharmaResearch es una empresa biofarmacéutica pionera dedicada a mejorar la calidad de vida de la humanidad a través de la medicina regenerativa. Su variada cartera incluye medicamentos, productos sanitarios, cosméticos y complementos alimenticios, todos ellos basados en los ingredientes principales —DOT™ PDRN y DOT™ PN—, que están protegidos por múltiples patentes. PharmaResearch tiene su sede en Gangneung-si, Gangwon-do, Corea del Sur, y cuenta con una filial estadounidense situada en Costa Mesa, California, Estados Unidos.

Más información en https://pharmaresearch.com/en/.

Acerca de Laboratoires VIVACY

Laboratoires VIVACY es un fabricante francés de productos sanitarios de alta gama a base de ácido hialurónico, fundado en el año 2007 y con sede en París. Reconocida por su tecnología patentada IPN-Like, la empresa es especialmente conocida por los rellenos dérmicos STYLAGE y DESIRIAL, el primer inyectable del mundo para la ginecología funcional y estética. VIVACY ha establecido recientemente alianzas estratégicas con Burgeon Biotechnology para el bioestimulador NOVUMA CaHA, y con PharmaResearch para la distribución exclusiva en Europa del potenciador cutáneo REJURAN a base de PN. Con productos fabricados en sus instalaciones de alta tecnología en Archamps Technopole, Francia, VIVACY opera en más de 85 países.

Para obtener más información sobre VIVACY, visite www.vivacy.com.

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