COMUNICADO: Pharmascience Inc. contribuye al ensayo clínico de resultados cardiovasculares de colchicina de Montreal Heart Institute

Publicado 18/11/2019 16:26:37 CET

- Pharmascience Inc. contribuye al ensayo clínico de resultados cardiovasculares de colchicina (COLCOT) de Montreal Heart Institute, un ensayo referente para beneficiar a los pacientes cardiovasculares y el sistema sanitario

MONTREAL, 18 de noviembre de 2019 /CNW/ - El instituto Montreal Heart Institute (MHI) ha anunciado hoy los resultados de su ensayo clínico de resultados cardiovasculares de colchicina (COLCOT). Este ensayo histórico compara el efecto de la colchicina en la prevención de accidentes isquémicos cardiovasculares en pacientes con un infarto de miocardio reciente que recibieron el tratamiento habitual. En este ensayo, los pacientes a los que se les administró 0,5 mg de colchicina a diario además del tratamiento habitual experimentaron una menor tasa de episodios cardiovasculares isquémicos recurrentes o primarios en comparación con los pacientes que solo recibieron el tratamiento de referencia. Estos hallazgos se publicaron simultáneamente en la revista especializada The New England Journal of Medicine (NEJM) y se han presentado hoy en la sesión científica de la Asociación Estadounidense del Corazón.

Pharmascience Inc. se enorgullece de haber contribuido en este innovador ensayo clínico, cuyos resultados podrían tener importantes efectos positivos en el desenlace clínico de los pacientes cardiovasculares y en la salud pública en general. Se ha demostrado que la inflamación tiene un papel crucial en las enfermedades cardiovasculares, y los resultados COLCOT representan un avance significativo para relacionar la reducción de la inflamación tras un infarto de miocardio con mejores desenlaces clínicos cardiovasculares.

Un aspecto importante del ensayo COLCOT es que permite darle un nuevo uso a la colchicina, un fármaco que se ha utilizado durante décadas para tratar la gota o la fiebre mediterránea familiar. Dar un nuevo uso a fármacos antiguos y establecidos implica encontrar otros efectos de fármacos que ya han sido autorizados.

"Pharmascience tomó la decisión de apoyar las innovaciones en la asistencia médica, como COLCOT, aquí en Canadá. Nuestro objetivo es fomentar la innovación terapéutica y mejorar los resultados para los pacientes con una nueva aplicación para un fármaco antiguo y fiable que puede ofrecerse a un coste asequible", dijo David Goodman, doctor y consejero delegado de Pharmascience. "Creemos que estos proyectos se ajustan perfectamente a nuestro deseo de contribuir a los avances terapéuticos mediante un espíritu emprendedor responsable".

El uso clínico de la colchicina se sustenta en un reconocido perfil de tolerabilidad y está disponible a un coste muy asequible comparado con algunos otros fármacos cardiovasculares más novedosos que se usan en tratamientos similares. Dar nuevos usos a medicamentos genéricos es una opción atractiva y rentable para los programas de reembolso de medicamentos públicos y privados en sus esfuerzos constantes por mantener la rentabilidad con los nuevos fármacos.

"Desgraciadamente, hay pocas empresas farmacéuticas que exploran esta vía por las barreras comerciales inherentes", añadió el Dr. Goodman. "No hay garantías de que se vayan a recuperar las inversiones adicionales en I+D que se necesitan para encontrar nuevos usos para los fármacos, debido a la falta de protección con respecto a la propiedad intelectual que se suele dar en los medicamentos genéricos. Pharmascience está dispuesto a asumir el riesgo por el bien común. Sin embargo, necesitaremos la ayuda de los reguladores y de los directores de los programas de medicamentos para aplicar los marcos de autorización y reembolso que fomenten encontrar nuevos usos de los fármacos y premien la innovación".

ACERCA DE PHARMASCIENCE INC.

Fundada en 1983, Pharmascience Inc. es la mayor empresa farmacéutica en Quebec, con 1500 empleados en su sede de Montreal. Pharmascience Inc. es una empresa farmacéutica privada de servicios integrales con unas fuertes raíces en Canadá y un alcance global creciente y una distribución de productos en más de 60 países. En el puesto 56 de los 100 mejores inversores en investigación y desarrollo (I+D) de Canadá, con más de 43 millones de dólares estadounidenses invertidos en 2018, Pharmascience Inc. es el 4.º mayor fabricante de medicamentos genéricos del país.

Pharmascience Inc. tiene unos fuertes valores basados en la importancia de invertir en sus empleados y en los jóvenes. Mediante varios programas e iniciativas, la empresa garantiza su apoyo a su desarrollo personal y su vida. En 2019, Pharmascience Inc. ha sido seleccionada con orgullo por sus inversiones como uno de los Mejores Empleadores de Canadá para los Jóvenes, y nombrado como uno de los Mejores Empleadores de Montreal, en el marco del proyecto de los 100 Mejores Empleadores de Canadá. En 2018, la prestigiosa revista Forbes incluyó a Pharmascience Inc. en su lista de los mejores 300 empleadores.

