Phemex anuncia el festival de futuros de Halloween con un pozo de premios de 200.000 USDT

APIA, Samoa, 14 de octubre de 2025/PRNewswire/ -- Phemex, el mercado de criptomonedas más eficiente, anunció su Festival de Comercio de Futuros de Halloween, que ofrece 200.000 USDT en recompensas para los operadores que participen entre el 10 y el 31 de octubre de 2025. La campaña está abierta tanto para operadores de futuros principiantes como para experimentados.

El festival incluye:Recompensa por primera operación de futuros: los usuarios que completen su primera operación de futuros de 100 USDT o más recibirán un cupón de 200 USDT para posiciones de futuros.Fondo de hitos basado en volumen: una estructura de recompensas de 70.000 USDT distribuida en cinco niveles de volumen de negociación.

La inscripción está abierta hasta el 31 de octubre a las 10:00 UTC. Encontrará todos los detalles en la página del evento.

El festival es parte de las iniciativas comerciales estacionales de Phemex para octubre de 2025.

