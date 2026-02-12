(Información remitida por la empresa firmante)

- Phemex Astral Trading League (PATL) se pone en marcha: construcción de un sistema sostenible de progresión comercial estacional

APIA, Samoa, 12 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Phemex , una plataforma de intercambio de criptomonedas centrada en el usuario, presenta Phemex Astral Trading League (PATL) , un marco de competencia permanente con temática de constelaciones que redefine el funcionamiento de los concursos de derivados de criptomonedas. En lugar de organizar periódicamente carreras promocionales de futuros, la plataforma ha consolidado sus competiciones recurrentes diarias, semanales y mensuales en una liga estructurada por temporadas, diseñada para la continuidad.

Las competiciones de trading son comunes, pero la mayoría premia el volumen a corto plazo en lugar del desarrollo de habilidades. PATL se diseñó como una liga basada en la progresión que beneficia a operadores de todos los niveles. Al integrar clasificaciones diarias de ROI, misiones semanales y tablas de clasificación mensuales, reconoce la eficiencia, la consistencia y la estrategia, no solo la escala de capital. Las cuentas más pequeñas pueden competir por porcentaje de rendimiento, mientras que los operadores experimentados son recompensados por una ejecución disciplinada. Al diversificar las vías competitivas, Phemex reduce la dependencia de las carreras puramente de rotación e introduce múltiples narrativas de rendimiento dentro de un solo sistema.

Cada temporada del zodiaco presenta un diseño único, que presenta herramientas, mecánicas, incentivos y un enfoque educativo distintivos, alineados con diferentes arquetipos de negociación. Las temporadas de aventura pueden destacar instrumentos avanzados con formación en apalancamiento, mientras que las temporadas analíticas enfatizan la estrategia estructurada, fomentando el crecimiento sostenible por encima de la participación basada en el volumen.

La temporada inaugural, PATL: Aquarius Season , se basa conceptualmente en los rasgos asociados con Acuario: lógica, independencia y pensamiento sistémico. Su estructura prioriza el rendimiento y la consistencia del ROI por encima de la ejecución frecuente o la dependencia direccional del mercado. La temporada incluye una asignación total de premios de hasta 450.000 dólares y recompensas físicas exclusivas, como un Tesla Model 3 y AirPods Max.

Federico Variola , consejero delegado de Phemex, enmarcó PATL como infraestructura, no como marketing. "La Phemex Astral Trading League está diseñada pensando en el operador, no solo en la transacción. En lugar de recompensar picos de volumen a corto plazo, estamos creando un sistema que reconoce el progreso, la constancia y el desarrollo de habilidades en todos los niveles. Tanto si alguien está empezando como si ya opera a gran escala, el objetivo es proporcionar una ruta estructurada para mejorar la estrategia, la disciplina y la experiencia con el tiempo. Queremos que los operadores crezcan con la plataforma: adquiriendo conocimiento, perfeccionando la ejecución y avanzando a lo largo de las temporadas en función de su capacidad, no solo del tamaño. El éxito sostenible en el trading se basa en el aprendizaje y la progresión, y este marco está diseñado para apoyar ese proceso".

Al reformatear las competiciones recurrentes en una liga basada en constelaciones, Phemex está posicionando a PATL como un marco de participación duradero, que combina métricas de rendimiento, identidad estacional y reconocimiento de la comunidad en la experiencia cotidiana de los derivados.

Acerca de PhemexFundada en 2019, Phemex es una plataforma de intercambio de criptomonedas que prioriza al usuario y en la que confían más de 10 millones de operadores de todo el mundo. La plataforma ofrece trading al contado y de derivados, copy trading y productos de gestión patrimonial diseñados para priorizar la experiencia del usuario, la transparencia y la innovación. Con un enfoque innovador y un compromiso con el empoderamiento del usuario, Phemex ofrece herramientas fiables, acceso inclusivo y oportunidades en constante evolución para que los operadores de todos los niveles puedan crecer y alcanzar el éxito.

Para más información, visite: https://phemex.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2902944/20260212_184833.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2819516/5795967/Phemex_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/phemex-astral-trading-league-patl-se-pone-en-marcha-302686969.html