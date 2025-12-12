Phemex copresenta LONGITUDE, destacando la próxima era de la seguridad criptográfica en su sexto aniversario

Phemex Co-hosts LONGITUDE, Spotlighting the Next Era of Crypto Security at Its 6th Anniversary - PHEMEX/PR NEWSWIRE

APIA, Samoa, 12 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Phemex, una plataforma de intercambio de criptomonedas centrada en el usuario, coorganizó con éxito la séptima edición de LONGITUDE junto con Cointelegraph el 11 de diciembre en el Hotel Rosewood de Abu Dabi. Celebrada en paralelo a la Semana de las Finanzas de Abu Dabi, el encuentro reunió a líderes de la Web3 e innovadores institucionales en una velada de diálogo estratégico para celebrar el sexto aniversario de Phemex.

La agenda exclusiva contó con pesos pesados de la industria, entre ellos Anthony Scaramucci (SkyBridge) y Kristin Smith (Solana Policy Institute), quienes analizaron las tendencias del mercado en el panel "Solana SZN", mientras que Eli Ben-Sasson (StarkWare) exploró el papel fundamental de la privacidad en una charla informal.

Mientras tanto, el tema central de la noche fue el panel "El dilema de la seguridad de las criptomonedas". El consejero delegado de Phemex, Federico Variola, se unió a Ian Rogers (Ledger) y Dmytro Budorin (Hacken) para abordar los desafíos de defensa más urgentes del sector. Federico argumentó que el modelo de seguridad "reactivo" estándar de la industria está obsoleto ante las amenazas modernas de la IA. Abogó por una transición hacia una "Arquitectura de Seguridad Predictiva", revelando cómo Phemex ahora utiliza la IA para analizar los patrones de comportamiento de los usuarios y detener las amenazas antes de que se materialicen.

Federico también utilizó el escenario para revelar la hoja de ruta estratégica de Phemex, destacando la incubación de una nueva billetera de abstracción de cuenta diseñada para unir Web2 y Web3.

"Además de fortalecer nuestra infraestructura con IA predictiva, estamos evolucionando la plataforma de forma fundamental", afirmó Federico. "Estamos construyendo un ecosistema holístico —que combina un CEX, un DEX y una billetera autocustodial— donde la seguridad es el pilar que permite a los usuarios moverse sin problemas entre modelos de custodia".

Al iniciar Phemex su séptimo año, el evento resaltó el compromiso de la plataforma de intercambio con la redefinición de la protección del usuario. Al fomentar el diálogo de alto nivel y la colaboración entre los responsables de la toma de decisiones, Phemex continúa liderando la construcción de un futuro transparente, seguro y unificado para los activos digitales.

Acerca de Phemex

Fundada en 2019, Phemex es una plataforma de intercambio de criptomonedas que prioriza al usuario y en la que confían más de 10 millones de operadores de todo el mundo. La plataforma ofrece trading al contado y de derivados, copy trading y productos de gestión patrimonial diseñados para priorizar la experiencia del usuario, la transparencia y la innovación. Con un enfoque innovador y un compromiso con el empoderamiento del usuario, Phemex ofrece herramientas fiables, acceso inclusivo y oportunidades en constante evolución para que los operadores de todos los niveles puedan crecer y alcanzar el éxito.

