(Información remitida por la empresa firmante)

-Phemex da inicio al Ultimate Championship de 7 millones de dólares, llevando la competición de trading a la temporada de fútbol

APIA, Samoa, 9 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, una plataforma de intercambio de criptomonedas centrada en el usuario, lanzó hoy el 2026 Ultimate Championship, un evento global de trading con un premio total de 7 millones de dólares. Inspirada en la emoción que rodea la temporada de fútbol de 2026, la iniciativa combina trading, mercados de predicción y participación comunitaria en una competición de un mes de duración diseñada para involucrar a usuarios de diferentes niveles de experiencia y estilos de trading.

Del 8 de junio al 20 de julio, este torneo se estructura en tres modalidades competitivas distintas pero integradas para premiar la excelencia en todos los niveles. El evento principal es el Trading Showdown de 6.000.000 de dólares, un escenario emblemático donde jugadores y equipos de élite compiten por el dominio en la ejecución y la eficiencia del capital.

A esto se suma el Victory Rush de 900.000 dólares, que incentiva la participación diaria mediante la obtención de "Golden Balls" al alcanzar hitos en las operaciones, y el mercado Super Prediction de 100.000 dólares, donde los participantes pueden aprovechar sus conocimientos de fútbol para pronosticar los resultados de los partidos. Al distribuir las recompensas de esta manera, Phemex garantiza una estructura de incentivos integral que refleja la naturaleza multifacética de los deportes profesionales.

Además de la asignación de USDT, el campeonato ofrece premios físicos de alta calidad diseñados para conectar el trading con la cultura global de los videojuegos. Los mejores jugadores tendrán la oportunidad de ganar consolas PlayStation 5 y copias de FC26, mientras que los participantes más destacados competirán por el trofeo definitivo: una Golden Ball Cup de edición limitada de 70 g. Este premio físico simboliza el dominio del mercado, reforzando el prestigio asociado a operar en los mercados globales durante uno de los periodos más volátiles y emocionantes del año.

"Los grandes eventos globales siempre han reunido a personas en torno a la competición, la estrategia y la expectativa compartida", afirmó Federico Variola, consejero delegado de Phemex. "Observamos dinámicas similares en los mercados financieros. El Ultimate Championship está diseñado para acercar estos mundos, ofreciendo múltiples formas de participación para los usuarios, ya sea mediante el trading, la previsión o la competición comunitaria. En términos más generales, refleja nuestra visión de que el futuro de las plataformas de intercambio no se limita al acceso al mercado, sino que también implica la creación de entornos atractivos donde los usuarios puedan aprender, competir y expresar sus convicciones de diversas maneras".

Con la atención mundial centrada en el fútbol este verano, el Ultimate Championship 2026 pone de manifiesto el continuo compromiso de Phemex con el desarrollo de productos y experiencias que van más allá del trading convencional. El evento ya está abierto a usuarios elegibles de todo el mundo, con competiciones y premios que se irán desarrollando a lo largo del torneo.

Acerca de PhemexFundada en 2019, Phemex es una plataforma de intercambio de criptomonedas centrada en el usuario, en la que confían más de 10 millones de operadores en todo el mundo. La plataforma ofrece trading al contado y con derivados, copy trading y productos de gestión patrimonial diseñados para priorizar la experiencia del usuario, la transparencia y la innovación. Con un enfoque vanguardista y un compromiso con el empoderamiento del usuario, Phemex ofrece herramientas fiables, acceso inclusivo y oportunidades en constante evolución para que los operadores de todos los niveles crezcan y alcancen el éxito.

Para más información, visite: https://phemex.com/

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