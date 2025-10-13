Phemex lanza una campaña de confianza en el mercado para apoyar a los operadores durante la volatilidad

(Información remitida por la empresa firmante)

APIA, Samoa, 13 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Phemex, la plataforma de intercambio de criptomonedas más eficiente, anunció hoy el lanzamiento de su Campaña de Confianza en el Mercado, una iniciativa global diseñada para apoyar a los operadores durante la actual crisis del mercado. Los mercados de criptomonedas han experimentado fuertes caídas en los principales activos durante la última semana, impulsadas por la incertidumbre macroeconómica, las presiones de desapalancamiento y la disminución del apetito por el riesgo. En respuesta, Phemex está implementando incentivos prácticos y medidas de ahorro para ayudar a los usuarios a mantener estrategias disciplinadas y confianza a largo plazo en medio de la volatilidad.

La campaña, que estará vigente del 11 al 31 de octubre de 2025, apoya tanto a usuarios nuevos como a los existentes mediante incentivos que promueven una participación disciplinada, en lugar de reacciones emocionales ante las condiciones del mercado. Esta iniciativa forma parte del compromiso general de Phemex de generar confianza en todos los mercados mediante herramientas prácticas, procesos transparentes y apoyo para una negociación responsable.

La campaña incluye:

Tragaperras sin comisiones : 5.000 plazas limitadas disponibles, que cubren las comisiones de los usuarios elegibles durante la campaña.

: 5.000 plazas limitadas disponibles, que cubren las comisiones de los usuarios elegibles durante la campaña. 20 % de reembolso por depósito : hasta 200 USDT en recompensas adicionales para nuevos usuarios que realicen depósitos que cumplan los requisitos, disponible para los primeros 1000 participantes.

: hasta 200 USDT en recompensas adicionales para nuevos usuarios que realicen depósitos que cumplan los requisitos, disponible para los primeros 1000 participantes. Recompensas por recomendación: los usuarios pueden ganar hasta 50 USDT por cada recomendación válida al compartir la campaña con amigos, fomentando la participación de la comunidad y un acceso más amplio.

"Las caídas del mercado pueden ser momentos decisivos para los traders disciplinados", afirmó Federico Variola, consejero delegado de Phemex. "Esta campaña refleja nuestra convicción de que la verdadera confianza se basa en la preparación y el acceso, no en la especulación. Además de los incentivos para operar, seguimos centrados en capacitar a los usuarios con conocimiento y perspectiva, ayudándoles a gestionar la volatilidad con claridad y disciplina. Phemex crea herramientas para la resiliencia, no solo cuando los mercados suben, sino especialmente cuando se ponen a prueba".

Esta campaña se suma a una serie de mejoras recientes de productos de Phemex, como el Modo Multiactivos, diseñadas para brindar a los usuarios un mayor control de capital. A medida que el sentimiento del mercado se recalibra, Phemex continúa reforzando su misión de construir un futuro donde el trading de criptomonedas siga siendo accesible, eficiente y basado en la confianza.

Acerca de PhemexFundada en 2019, Phemex es la plataforma de intercambio de criptomonedas más eficiente, en la que confían más de 6 millones de operadores de todo el mundo. La plataforma ofrece trading al contado y de derivados, copy trading y productos de gestión patrimonial que combinan una funcionalidad impecable con seguridad de nivel institucional. Conocida por su fiabilidad y su innovación, Phemex destaca por priorizar la experiencia del usuario y la transparencia en un sector donde la confianza es fundamental.

Para obtener más información, visite: https://phemex.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2794112/Phemex_Launches_Market_Confidence_Campaign_to_Support_Traders_Through_Volatility.jpg

