Phemex lanza el Modo Multiactivos para mejorar la eficiencia comercial y la gestión de riesgos

APIA, Samoa, 12 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Phemex , el intercambio de criptomonedas más eficiente, ha introducido el Modo Multiactivos , un sistema de margen que consolida múltiples criptomonedas, como BTC y ETH, en un fondo unificado para la negociación de futuros perpetuos. Esta función está diseñada para mejorar la eficiencia del capital y brindar a los operadores de Phemex mayor flexibilidad para gestionar el riesgo en sus posiciones.

En comparación con el modo tradicional de margen de un solo activo, el Modo Multiactivo permite una distribución más eficiente de los fondos, a la vez que permite que las ganancias de una posición compensen las posibles pérdidas de otra. Esto reduce la fragmentación del capital y mejora la resiliencia ante el riesgo de liquidación.

Federico Variola , consejero delegado de Phemex, comentó: "La eficiencia siempre ha sido nuestra prioridad. Los operadores de futuros, especialmente profesionales e instituciones, necesitan una infraestructura que minimice el desperdicio de capital y fortalezca los marcos de riesgo. Al consolidar las garantías en un fondo unificado, permitimos a los usuarios operar con mayor dinamismo, cubrir riesgos con mayor eficacia y liberar liquidez que, de otro modo, permanecería inactiva. De cara al futuro, prevemos que modelos como este se convertirán en una práctica habitual en toda la industria".

Con el Modo Multiactivos, Phemex añade una capa adicional de funcionalidad para los participantes del mercado que buscan una gestión optimizada de las garantías, lo que demuestra la intención de la bolsa de competir no solo en la variedad de productos, sino también en la eficiencia estructural de los mercados de futuros.

Acerca de Phemex

Fundada en 2019, Phemex es una plataforma global de intercambio de criptomonedas con visión de futuro, en la que confían más de 6 millones de operadores de todo el mundo. La plataforma ofrece trading al contado y de derivados, copy trading y productos de gestión patrimonial que combinan una funcionalidad fluida con seguridad de nivel institucional. Conocida por su fiabilidad y su innovación, Phemex destaca por priorizar la experiencia del usuario y la transparencia en un sector donde la confianza es fundamental. Con una sólida visión para el futuro de las finanzas, Phemex continúa expandiendo su presencia global y ofreciendo productos que permiten a los usuarios operar, invertir y crecer con confianza.

