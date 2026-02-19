Phemex lanza la revolución de la IA nativa, lo que indica una transformación integral de la IA

(Información remitida por la empresa firmante)

APIA, Samoa, 19 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Phemex , un intercambio de criptomonedas que prioriza al usuario, anunció hoy el lanzamiento de su AI-Native Revolution, iniciando una transformación en toda la empresa que integra la inteligencia artificial en el núcleo de su modelo operativo, filosofía de producto y dirección estratégica a largo plazo.

En lugar de introducir la IA como una función independiente, Phemex se está reestructurando en torno a sistemas inteligentes. La inteligencia artificial servirá como base fundamental para la gestión, las operaciones, el desarrollo de productos y la planificación estratégica, moldeando la toma de decisiones, la creación de productos y la entrega de valor a los usuarios.

Esta estrategia refleja un cambio estructural más amplio dentro de la industria de los activos digitales. A medida que la IA reduce la asimetría de la información y automatiza análisis complejos de mercado, la ventaja competitiva se define cada vez más por la eficacia con la que las plataformas integran la inteligencia artificial en los marcos de ejecución y la experiencia del usuario. En este entorno, la IA ya no es una infraestructura opcional, sino que se está convirtiendo en el motor central de los sistemas financieros modernos.

Internamente, Phemex está rediseñando sus flujos de trabajo para integrar procesos basados en IA que agilicen las operaciones y aceleren la iteración de productos. Se está equipando a los equipos para que trabajen junto con sistemas inteligentes, cambiando el enfoque de la ejecución repetitiva a la resolución de problemas de alto nivel y la innovación. La transformación también incluye la expansión de las capacidades de IA en toda la organización mediante el desarrollo de talento y la contratación estratégica, garantizando una integración profunda de la inteligencia artificial tanto en la tecnología como en la cultura.

Más allá de la reestructuración operativa, Phemex está integrando progresivamente la IA en la arquitectura de su plataforma. Las futuras iniciativas de productos reflejarán esta base nativa de IA, reforzando el compromiso de la compañía con la creación de un entorno comercial más inteligente.

Federico Variola , consejero delegado de Phemex, comentó: "La revolución de la IA no es una tendencia, sino un punto de inflexión estructural para nuestra industria. Para los usuarios, esto significa herramientas más adaptables, una ejecución más eficiente y un entorno comercial que evoluciona con la complejidad del mercado. Para Phemex, significa replantear nuestra forma de operar en todos los niveles, reemplazando los procesos estáticos por sistemas inteligentes que mejoran la velocidad, la precisión y la escalabilidad. Y para la industria, señala un cambio de la competencia basada en funcionalidades a una evolución impulsada por la infraestructura. Las plataformas de intercambio ya no competirán únicamente en listados o comisiones, sino en la inteligencia con la que integran la tecnología en su arquitectura central".

Con esta revolución, Phemex se posiciona para evolucionar de una plataforma basada en tecnología a una organización totalmente nativa de IA, colocando la inteligencia en el centro de su crecimiento, innovación y contribución de la industria a largo plazo.

Acerca de PhemexFundada en 2019, Phemex es una plataforma de intercambio de criptomonedas que prioriza al usuario y en la que confían más de 10 millones de operadores de todo el mundo. La plataforma ofrece trading al contado y de derivados, copy trading y productos de gestión patrimonial diseñados para priorizar la experiencia del usuario, la transparencia y la innovación. Con un enfoque innovador y un compromiso con el empoderamiento del usuario, Phemex ofrece herramientas fiables, acceso inclusivo y oportunidades en constante evolución para que los operadores de todos los niveles puedan crecer y alcanzar el éxito.

