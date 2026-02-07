(Información remitida por la empresa firmante)

-Phemex presenta la negociación del Carnaval de futuros TradFi 24/7 sin comisiones, creando un centro de negociación integral

APIA, Samoa, 7 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Phemex , una plataforma de intercambio de criptomonedas centrada en el usuario, anunció el lanzamiento de Phemex TradFi, una nueva oferta de negociación de futuros que permite a los usuarios acceder a activos financieros tradicionales, como acciones y metales preciosos, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los futuros vinculados a materias primas, divisas e índices globales se incorporarán en fases posteriores.

El lanzamiento marca la entrada de Phemex en los derivados multimercado, lo que permite a los operadores gestionar su exposición tanto a criptomonedas como a activos tradicionales dentro de un único marco de futuros liquidados en USDT. Para facilitar su adopción temprana, Phemex presenta el Carnaval de Futuros TradFi sin comisiones, que ofrece tres meses de comisiones de negociación cero, a partir del 6 de febrero, en futuros de acciones, junto con un fondo de incentivos de 100.000 dólares dirigido a una participación estructurada y consciente del riesgo, y un mecanismo de protección para la primera operación que reembolsa a los usuarios elegibles con una bonificación si su operación inicial de futuros TradFi resulta en una pérdida.

A diferencia de los mercados al contado, que están limitados por el horario de la bolsa, los futuros TradFi continúan descubriendo precios fuera de las sesiones de negociación estándar. Al incorporar esta estructura de derivados a un entorno nativo de criptomonedas, Phemex permite a los usuarios responder a los eventos macroeconómicos globales a medida que se desarrollan, ya sea durante la noche, los fines de semana o los cierres del mercado, sin cambiar de plataforma ni de sistema de liquidación.

Phemex TradFi está diseñado para operadores que buscan simplicidad y continuidad en los mercados. Los usuarios pueden operar con criptomonedas y futuros tradicionales en paralelo, beneficiarse de precios transparentes de maker-taker en lugar de una ejecución basada en spreads, y aplicar herramientas estratégicas para gestionar el riesgo de forma más sistemática. También se prevé la compatibilidad con copy trading para futuros de TradFi, lo que extenderá el ecosistema de trading estratégico de Phemex a los mercados tradicionales.

"A medida que los mercados se conectan más y operan más allá de las sesiones fijas, las plataformas deben evolucionar con ellos", comentó Federico Variola , consejero delegado de Phemex. "Nuestro objetivo con Phemex TradFi no es replicar los mercados tradicionales, sino repensar cómo se accede a ellos, ofreciendo disponibilidad continua, liquidación unificada y herramientas que priorizan el riesgo en un único entorno de trading que refleje cómo operan los operadores hoy en día".

La introducción de futuros de TradFi marca la evolución de Phemex, de una plataforma nativa de criptomonedas a una plataforma de derivados más amplia, diseñada para mercados globales siempre activos. A medida que se lanzan clases de activos adicionales, Phemex tiene como objetivo ofrecer a los operadores una forma más integrada, resiliente y con visión de futuro de navegar tanto por las finanzas digitales como por las tradicionales.

Acerca de PhemexFundada en 2019, Phemex es una plataforma de intercambio de criptomonedas que prioriza al usuario y en la que confían más de 10 millones de operadores de todo el mundo. La plataforma ofrece trading al contado y de derivados, copy trading y productos de gestión patrimonial diseñados para priorizar la experiencia del usuario, la transparencia y la innovación. Con un enfoque innovador y un compromiso con el empoderamiento del usuario, Phemex ofrece herramientas fiables, acceso inclusivo y oportunidades en constante evolución para que los operadores de todos los niveles puedan crecer y alcanzar el éxito.

