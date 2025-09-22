Phemex presenta On-chain Earn para optimizar la participación y mejorar la eficiencia del capital

(Información remitida por la empresa firmante)
APIA, Samoa, 22 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Phemex, la plataforma de intercambio de criptomonedas más eficiente, anunció el lanzamiento de On-chain Earn, un nuevo servicio de participación que integra recompensas de prueba de participación directamente en la plataforma. La introducción de On-chain Earn supone una mejora significativa para Phemex Earn, su producto de gestión patrimonial, que ofrece a los usuarios un mecanismo optimizado para generar un rendimiento competitivo en activos como ETH y SOL sin necesidad de usar billeteras externas ni aplicaciones descentralizadas.
Al integrar protocolos de participación en Phemex, On-chain Earn mejora el uso del capital para los clientes: los activos permanecen en una cuenta unificada, las recompensas se distribuyen de forma transparente y la liquidez se preserva según las reglas de cada red. Esto optimiza un proceso tradicionalmente fragmentado en una experiencia eficiente, segura y fácil de usar.
Como parte del lanzamiento, Phemex presenta un Pool de ETH exclusivo. Además de recibir recompensas por participación de ETH a través de wstETH, los participantes de este pool también acumularán automáticamente Puntos Mellow y Puntos Symbiotic, que se espera que califiquen para futuros airdrops del proyecto. Esto ofrece a los usuarios un potencial de crecimiento más allá de las ganancias estándar por participación, diferenciando aún más la oferta de Phemex en el mercado.
Ventajas clave:
- Rendimientos competitivos de participación con los protocolos compatibles
- Participación con un solo clic, sin configuración adicional
- Desbloqueo flexible, alineado con los términos de la blockchain
- Protección de nivel institucional con seguimiento transparente de recompensas
Federico Variola, consejero delegado de Phemex, comentó: "On-chain Earn está diseñado para maximizar la eficiencia con la que los usuarios utilizan sus activos. En lugar de navegar por múltiples billeteras y plataformas, los clientes ahora pueden generar ganancias directamente en Phemex, manteniendo la visibilidad y el control. Esto refleja nuestra misión constante como el exchange más eficiente: ayudar a los operadores e inversores a distribuir su capital sin problemas en todos los productos, a la vez que extraen el máximo valor de sus activos".
Con On-chain Earn, Phemex refuerza su plataforma de gestión patrimonial junto con la negociación al contado y de futuros. La segunda fase del lanzamiento ampliará el servicio a redes y activos adicionales, ofreciendo a los usuarios aún más opciones para generar y gestionar su capital.
Acerca de Phemex
Fundada en 2019, Phemex es la plataforma de intercambio de criptomonedas más eficiente, en la que confían más de 6 millones de operadores de todo el mundo. La plataforma ofrece trading al contado y de derivados, copy trading y productos de gestión patrimonial que combinan una funcionalidad impecable con seguridad de nivel institucional. Conocida por su fiabilidad y su innovación, Phemex destaca por priorizar la experiencia del usuario y la transparencia en un sector donde la confianza es fundamental.
Para más información, visite: https://phemex.com/
